Uhrenholdt Jacobsen legger opp: Satser på legekarrieren

Tremila i Holmenkollen ble Astrid Uhrenhold Jacobsen siste verdenscuprenn i langrenn.

Det bekrefter Jacobsen overfor NRK.

– Jeg har bestemt meg for å kalle en spade en spade. Jeg har nå flere drømmer for mitt liv som helsearbeider enn for et liv som langrennsløper, så jeg får sette et punktum nå for den delen, sier Jacobsen til NRK.

Hun har ett år igjen av medisinstudiene. Og det får fullt fokus fremover.

– Det er jo rart. Det har vært rart å ta de telefonene og fortelle til de aller nærmeste, men så er det godt også. Jeg merker nå hvor heldig jeg er, jeg har virkelig noe å lene meg på, og kursen videre er godt staket ut, sier Jacobsen til NRK.

Hun slo gjennom tidlig og ble verdensmester på sprint i Sapporo i 2007. Da tok hun også VM-bronse sammen med Marit Bjørgen på lagsprinten. Hun var med å ta OL-gull på stafetten i Pyeongchang for to år siden.

Hun forteller videre i intervjuet at hun på så godt som hadde bestemt seg for at det var over da hun gikk i mål på tremila i Holmenkollen i begynnelsen av mars. Da ble hun nummer 16. Frida Karlsson vant foran Therese Johaug.

Hun gråt og var lei seg etter løpet i Holmenkollen. VG spurte om det var fordi hun visste at det var det siste løpet i karrieren på hjemmebane. Om hun hadde bestemt seg for å legge opp.

– Jeg vet ikke. Kanskje, svarteJacobsen og la til:

– Jeg har bare bestemt meg for at jeg ikke skal ta den avgjørelsen i pressesonen i dag.

God på formtopping

Hun var godt til å toppe formen til rett tid, under VM i Lahti i 2017 var hun i kjempeform og kom hjem med stafettgull og to individuelle bronsemedaljer.

Jacobsen har markert seg som en frittalende utøver med sterke meninger. I fjor svidde hun av over 100.000 kroner på en avslutningsfest for langrennskolleger og venner. Hun hadde egentlig bestemt seg for å legge opp da. Men hun tok altså en sesong til, og fikk blant annet med seg en etappeseier under Tour de Ski.

Hun har opplevd en del motgang. I 2009 brakk hun kjeven, ryggen og albuen da hun falt av sykkelen på Sjusjøen. Dagen før OL startet i Sotsji i 2014 døde broren Sten Anders. Et forferdelig tap hun har snakket åpent om flere ganger.

