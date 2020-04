IDRETTSTOPPER: Kulturminister Abid Raja har gitt idretts-Norge 700 millioner kroner i en første krisepakke. Idrettspresident Berit Kjøll leder Norges idrettsforbund. Foto: Frode Hansen

Norsk idrett har søkt om 264 mill. kroner: – Krisepakken er skivebom

Norske idrettslag og idrettsarrangementer har søkt om å få kompensert 264 millioner kroner i tapte arrangementsinntekter på grunn av coronakrisen. Potten de kunne søke på var derimot på 700 millioner.

Oppdatert nå nettopp

Det viser tall som ble lagt frem av Lotteritilsynet onsdag morgen, etter at søknadsfristen for å søke om kompensasjon gikk ut ved midnatt.

Totalt hadde kulturminister Abid Raja (V) lagt 700 millioner kroner i krisepakken som ble tilgjengeliggjort for norsk idrett, frivillighet og kultur. Dette var penger som skulle dekke tapte arrangementsinntekter for perioden 5. mars til 30. april.

Totalt har idrett, kultur og frivillighet søkt om 371 millioner kroner av denne potten.

Det betyr at det ble søkt om bare litt over halvparten av de pengene som myndighetene har gjort tilgjengelig.

Vilkårene for å søke har imidlertid møtt kritikk fra flere hold. Så sent som tirsdag gikk en ny breddeklubb, anført av stortingsrepresentant Jan Bøhler, ut med skarp kritikk.

les også Idrettspresidenten krever 300 nye millioner – møter helsetoppene onsdag

Det er nemlig ikke åpning for å få kompensert eksempelvis tapt kiosksalg eller inntekter fra parkering på et avlyst idrettsarrangement.

Bøhler reagerer kraftig når VG presenterer de ferske søknadstallene onsdag formiddag:

– Dette er mer illevarslende enn jeg fryktet. Det viser at innretningen av denne krisepakken er til de grader skivebom. Det er trist at man har laget en pakke som bommer så mye at idrettslag ikke finner noe å søke på, sier Bøhler til VG.

Han er, foruten å være stortingspolitiker, styremedlem i Grorud IL på Oslos østkant. At norsk idrett bare har søkt om 264 millioner kroner, er ikke en indikasjon på at krisen ikke er stor ute på grasrotnivå, mener han.

– Nå håper jeg statsråden områr seg raskt og endrer kriteriene. Det er jo penger igjen i denne pakken. Den må utlyses på nytt, med nye kriterier, sier Bøhler.

VG har kontaktet kulturdepartementet for en kommentar fra Abid Raja. Denne er foreløpig ikke besvart.

REAGERER: Jan Bøhler omtaler krisepakken som skivebom. Foto: Frode Hansen

Når pengene det nå er søkt om blir utbetalt, er det for tidlig å si noe om, opplyser Lotteritilsynet onsdag.

– Nå må vi først få oversikt over søknadene og gjøre våre vurderinger. Deretter blir pengene betalt ut. Hvor lang tid det tar, er for tidlig å si i dag. Men vi tar sikte på å betale ut raskt i samsvar med intensjonen bak ordningen, sier direktør Gunn Merete Paulsen.

Tallene fra Lotteritilsynet viser at idretten sto for den store overvekten av søknader da fristen gikk ut i natt. Og bare 40 av 2324 søknader var på over én million kroner.

Idrettspresident Berit Kjøll gikk i går, tirsdag, ut i VG og krevde nye 300 krise-millioner fra Abid Raja.

Denne saken oppdateres.

Rettelse: I en tidligere versjon av denne saken sto det i tittelen at «Idretts-Norge søker om 371 mill. kroner». Det riktige er at idrett, kultur og frivilligheten sammen har søkt om 371 millioner kroner. Presiseringen ble lagt inn 22. april 2020 kl. 10.24.

Publisert: 22.04.20 kl. 10:05 Oppdatert: 22.04.20 kl. 10:48

Fra andre aviser