STRAFFET: To travtrenere er straffet med to års utestengelse i en dopingsak i norsk travsport. Travløpet på dette bildet har ingenting med dopingsaken å gjøre. Foto: Tore Meek / NTB Scanpix

Travtrenere utestengt i to år etter dopingsak

To norske travtrenere er utestengt i 24 måneder fra travsporten på grunn av identiske dopingsaker mot to av hestene deres.

Nå nettopp

Den to år lange straffen ble offentliggjort av Det norske travselskap (DNT) tirsdag ettermiddag.

Dommen gjør det klart at de to utestengte travtrenerne i 24 måneder mister retten til å inneha lisens, retten til å delta i travløp og retten til å oppholde seg på eller benytte anlegg som er eid eller finansiert av DNT. I tillegg må de to betale hver sin bot på 10 000 kroner.

– Straffen som er ilagt er minimum av hva reglementet angir for forsettlige overtredelser, skriver kommunikasjons- og utviklingssjef Marius Lundstein i Det Norske Travselskap i en epost til VG.

les også Nå har Frida Karlsson fått en ny norsk helt: – Det er jättehäftigt

Advokat Rønnaug Lilletveit, som har representert de nå utestengte trenerene, sier dommene vil bli anket til DNTs appellkomité.

– Både mine klienter og jeg er av den oppfatningen at dommene er feil, og de er veldig tynt begrunnet. Begge de er klar på at de ikke har tilført hestene cetirizin, og at de er uskyldige. Konsekvensene av disse dommene er at de står i en helt uholdbar situasjon som i realiteten medfører yrkesforbud for de begge to, sier Lilletveit til VG.

Da det ble klart i fjor høst at dopingprøvene var positive, sa den ene treneren til Trav og galopp-nytt at det kom som et stort sjokk for dem og at de ikke hadde anelse om hva som hadde skjedd.

Bakgrunnen er at de to hestene, som trenes av et trenerpar i travmiljøet, i fjor sommer med noen ukers mellomrom avla positiv dopingprøve på henholdsvis Jarlsberg Travbane og Leangen Travbane. Dopingprøvene til begge hestene inneholdt stoffet cetirizin. Stoffet er et såkalt antihistamin, som brukes til å behandle allergi.

DNT opplyser at det tas rundt 1500 dopingprøver på norske trav- og galopphester både etter løp og i trening hvert år. Av disse har 1–2 saker i året endt med dom.

– I utgangspunktet er et hvert brudd på DNTs Antidopingreglement alvorlig, da dette er egnet til å sette hestevelferden i fare. I denne saken foreligger det i tillegg en dom for forsettlig overtredelse av regelverket som medfører at sakens alvorlighetsgrad øker, skriver Lundstein i DNT i mailen til VG.

– Hvordan ble det bevist?

– DNTs domskomité har avsagt sin kjennelse basert på en helhetsvurdering av den dokumentasjonen som foreligger i saken.

les også Stjernekusk om spillgrenser: – Begynnelsen på slutten for norsk hestesport

– Det er hovedsakelig hensynet til hestens velferd som ligger til grunn for vårt antidopingarbeid, ved at hestene ikke skal konkurrere påvirket av medisiner som kan kamuflere sykdom eller skade. Altså ikke utelukkende hvorvidt et stoff er prestasjonsfremmende eller ikke, skriver Lundstein i DNT.

DNT skriver at stoffet cetirizin ikke finnes i noe legemiddel som har markedsføringstillatelse til bruk på hest, men at det finnes i flere legemidler beregnet til humant bruk.

– Det er viktig å være klar over at legemidler ikke nødvendigvis har samme sikkerhets- og effektprofil på dyr og mennesker. Vi vet derfor ikke med sikkerhet hvordan cetirizin virker på en hest i sammenheng med løp, skriver Lundstein.

Publisert: 16.04.20 kl. 15:35

Mer om Trav Hest Sport

Fra andre aviser