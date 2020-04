OPPTATT AV OSLO ØST: Jan Bøhler er bekymret for breddeidretten i lys av krisepakken som idretten har blitt servert, og der søknadsfristen utløper i natt. Bildet viser Bøhler og barnebarnet i forbindelse med en VG-sak fra 2013. Foto: Helge Mikalsen

Bøhler varsler krise: Krever Raja-svar om coronapakke

Stortingsrepresentant og Grorud-ildsjel Jan Bøhler (Ap) er dypt bekymret for konsekvensen av coronakrisen for norske breddeidrett, dersom ikke støtten fra myndighetene endres i fremtiden.

– Situasjonen er alvorlig. Det er en krise under oppseiling, og dette kan ikke kulturministeren overse, sier Bøhler til VG.

Ved siden av jobben på Stortinget, er han styremedlem i Grorud IL. Nå ser han hvordan den pågående coronaepidemien preger økonomien til idrettslaget.

Kulturminister Abid Raja (V) har bevilget 700 millioner kroner i krisepakke til idrett og frivillighet for tapte billettutgifter, deltakeravgifter og merutgifter for arrangementer i mars og april. Fristen for å søke går ut tirsdag kveld, ved midnatt.

Jan Bøhler lar seg imidlertid ikke imponere. Tvert imot ble lederne i Grorud svært overrasket da de satt seg ned for å se på mulighetene til å få støtte:

– Kriteriene for denne pakken er rett og slett rare. Vårt idrettslag har søkt på to områder, men det er mest for å markere oss. Vi tror ikke vi kvalifiserer til å få kompensert noe som helst, sier Bøhler.

Tirsdag sendte han, som stortingsrepresentant, spørsmål til kulturministeren. Der spør Bøhler om Raja vil se på dagens ordning, eller om han vil utarbeide en ny kompensasjonsordning til breddeidretten.

Bøhler peker spesifikt på fire punkter som oppleves problematisk:

Klubben taper inntekter fra kontingenter, treningsavgifter, kiosksalg og utleie til eksterne arrangementer.

Flere av driftsutgiftene i klubben fortsetter å løpe.

Det kommer ekstra kostnader når idrettslaget skal organisere et tilbud til barn, der smittevernreglene overholdes.

Han mener mange klubber, som Grorud, nå er i ferd med å få problemer med likviditeten. Regningene fortsetter å komme, samtidig som inntektene er strupet.

KULTURMINISTER: Abid Raja og regjeringen har bevilget 700 millioner kroner til idrett og frivillighet for tapte arrangementsinntekter i mars og april. Foto: Frode Hansen

– Hva hadde det kostet å støtte breddeidretten slik du foreslår? Blir det noen gang nok støtte?

– På Stortinget har man vært opptatt av det som ikke er selvforskyldt. Breddeidretten er jo stengt ned på grunn av sentrale smitteverntiltak. Man er ikke stakkarslig og forsøker dra penger ut av et system. Vi har fått pålegg som gjør at vi taper penger. Andre sektorer, som er mer synlige i nyhetsbildet, får penger. Da synes jeg det er rart at ikke idrettslag skal få noe.

– Hva er konsekvensen om dette blir langvarig?

– Jeg er veldig redd for at barn og unge faller fra og slutter med fotball. Vi ser det på vinteren, om det ikke er noe tilbud. I tillegg blir klubbene satt voldsomt tilbake økonomisk. Vi driver på så små marginer at tap på noen hundre tusen kroner vil gjøre at vi må skjære ned til beinet og drive på veldig lavt nivå resten av året og neste år, sier Bøhler.

Han kjenner utfordringene i Groruddalen bedre enn de fleste.

– Det finnes ikke noe mer forebyggende arbeid i Groruddalen enn det som skjer gjennom fotballen, mener Jan Bøhler.

Kulturministeren skriver i en epost til VG at han ser frem til svare på spørsmålene til Bøhler i Stortinget, og at han deler bekymringen for situasjonen idretten har kommet i:

«Regjeringen har kommet med mange ulike tiltak som for å avhjelpe den akutte situasjonen som har oppsatt som følge av corona-pandemien. Vi har iverksatt tiltak rettet særskilt mot frivillige organisasjoner og idrett gjennom en midlertidig kompensasjonsordning på 700 millioner for to måneder, mars og april. Det er åpnet for at det kan søkes om kompensasjon for tapte billettinntekter og deltakeravgifter ved avlyste arrangementer», skriver Raja.

«Målet har vært å finne fram til generelle og brede ordninger som treffer de fleste, dermed kan enkelte falle utenfor. Derfor arbeider regjeringen hele tiden med ytterligere tiltak og for å finne fram til gode løsninger, også for idretten, som har løpende kostnader som ikke dekkes av kompensasjonsordningene», legger han til.

Publisert: 21.04.20 kl. 20:11

