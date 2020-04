LYSERE TIDER: Lotte Miller sammen med sine triatlonkolleger Kristian Blummenfelt og Casper Stornes under en OL-2020-presentasjon på Olympiatoppen for to år siden. Foto: Bjørn S. Delebekk

Norges OL-håp risikerer halvannet år uten konkurranse

Lotte Miller (24) har ikke konkurrert på ett år og tror hun på grunn av coronakrisen ikke vil få sjansen til det før om ytterligere et halvt år. Men Norges OL-medaljehåp i triatlon har aldri vært inne på tanken om å kaste inn håndkleet.

– Nei, fordi for meg er ikke OL det store målet, svarer hun på spørsmål om hun har tenkt «nå gidder jeg ikke lenger».

Danmark-bosatte Lotte Miller forklarer det med at hun «jakter på» det hun vet hun kan prestere og at bare det siste, lille steget gjenstår før hun er helt i verdenstoppen i triatlon.

– OL eller ikke OL, mitt fokus er å få hundre prosent ut av meg selv. Jeg har drevet på elitenivå siden jeg var 12 år gammel. Å skulle kaste inn håndkleet etter 12 år, har aldri slått meg, understreker 24-åringen.

Sammen med Kristian Blummenfelt, Gustav Iden og Casper Stornes utgjør hun triatlonforbundets spesielle OL-gruppe. Forbundets sportssjef Arild Tveiten sier at den videreføres selv om Tokyo-OL 2020 er utsatt ett år, til juli 2021.

– Vi har bestemt oss for å gjenta det siste året. Med ett år til har vi samtidig håp om å få opp en kvinne til, slik at vi kan kanskje kan kvalifisere et mixed stafettlag (to kvinner/to menn) til OL 2021, påpeker Arild Tveiten.

Norge har fire garanterte plasser i neste OL.

Arild Tveiten tror i likhet med Lotte Miller og hennes mannlige kolleger på elitelaget at første internasjonale triatlon-konkurranse i et «best case scenario» vil kunne avvikles i september/oktober.

Da vil det, i beste fall, være halvannet år siden Lotte Miller konkurrerte siste gang. Det gjorde hun i Japan i midten av mai i fjor. Etter det satte blant annet skader stopper for resten av Lotte Millers sesong.

Da hun og triatlonlandslaget etter planen skulle ha reist til sesongstart i Abu Dhabi fra en treningsleir i Thailand forrige måned, tvang coronaepidemien dem i stedet hjem. Denne helgen skulle hun konkurrert på Bermuda, i mai i Japan – hvis det ikke hadde vært for coronaen.

Det internasjonale triatlonforbundet har foreløpig innstilt alle konkurranser til 30. juni.

– Det blir rett på sesong og ganske hektisk, sier Arild Tveiten med tanke på «hvis» konkurransesesongen skulle starte til høsten.

Triatlonforbundet har permittert alle ansatte med unntak av ham og generalsekretæren. Arild Tveiten er innforstått med at satsingen «alt mot Tokyo» kan bli økonomisk krevende. Ikke minst med tanke på at høydeleir høsten 2020 og Thailand-opphold våren 2021 vil være tvingende nødvendig for fortsatt å kunne stille med medaljekandidater i Tokyo om 15 måneder.

For tiden er Blummenfelt, Iden og Stornes samlet i Bergen, mens Lotte Miller på fjerde året trener med danske landslagsutøvere i Odense.

– Her hadde vi tilgang til et privat basseng en uke, før også det ble stengt. Nå har jeg ikke svømt på en måned. Jeg kjenner savnet av å konkurrere, det å ha noe å jobbe mot og få en naturlig bekreftelse på om alt går i riktig retning, sier Lotte Miller.

Hun sier også at det er kjipt at OL 2020 ble utsatt, men tilføyer straks dette:

– Alle er kjempemotiverte for fortsette og vi vet at vi ville vært gode i år, men at vi vil bli enda bedre neste år – med ett år til med trening. Og etter det er det bare tre år til neste OL, sier hun med tanke på Paris-OL 2024.

