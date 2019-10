UREDD: Kristine Stavås Skistad gleder seg til en ny sesong, den første som senior. Her er hun på rulleski med landslaget i Kvitfjell forrige måned. Foto: Geir Olsen/NTB SCANPIX

Skistad og treneren uenige: – Jeg har mål om å motbevise ham

Forrige sesongs langrennskomet Kristine Stavås Skistad (20) vil gjøre alt hun kan for at treneren ikke skal få rett.

Hun kom til den nasjonale langrennsåpningen på Beitostølen i fjor som en strålende junior, viste seniorene ryggen, ble nummer to bak Maiken Caspersen Falla og gikk seg rett inn i VM-diskusjonen. Hun trodde på medalje og gull, men satte staven mellom beina og falt i semifinalen.

– Jeg kommer til å være like offensiv denne sesongen. Jeg forventer at jeg skal være mer med i år, målet er å få den første verdenscupseieren. Jeg håper selvfølgelig at det skal gå enda bedre enn det, men vi får ta den først, så får vi se, sier Skistad til VG.

God på distanse

Forrige måned var hun sammen med landslagsdamene i Kvitfjell og trente, selv er hun på rekruttlandslaget. Mens landslagsdamene er på høydesamling i Livigno og Val Senales i Italia nå, så har hun selv vært på samling i Idre Fjäll i Sverige.

Med seg i bagasjen fra forrige sesong i verdenscupen har hun en 5. plass i sprint. Hun var i tre finaler. Hun ble nummer to på NM-sprinten, bare slått av Lotta Udnes Weng.

20-åringen har ikke tenkt å forbli sprinter. Målet er å bli like god på distanse.

– Jeg håper det skjer så fort som mulig, men treneren min mener det tar noen år. Jeg har mål om å motbevise ham, sier Skistad bestemt.

Hun var lei seg og forbannet etter fallet i sprintsemifinalen i VM. 20-åringen tror hun kunne gjort det helt store:

Rekruttlandslagstrener Torstein Drivenes bekrefter det Skistad sier, han tror det vil ta litt tid.

– Det er et stort mål, men ikke usannsynlig. Men hun er førsteårs senior, man trenger ofte et år. Kristine har økt treningsbelastningen, hun må absorbere den før hun får resultater, sier Drivenes.

Hyller Skistad

Samtidig setter han selvfølgelig stor pris på offensive løpere.

– Det er veldig bra. Jeg hyller det. Men det er min jobb å være realistisk. Hun trenger litt tid, sier Drivenes.

Selv om hun hadde flere gode prestasjoner i sprint forrige sesong, så mener rektuttlandslagstreneren at det er viktig å ta én ting av gangen.

– Hun har ikke vært på pallen i verdenscupen ennå. Steg én må være å gjenskape en plass i finalen som i fjor, steg to er pallen, mens steg tre er å vinne, sier Drivenes.

HOSPITERER MED LANDSLAGET: Kristine Stavås Skistad (foran t.h.) er på rekruttlandslaget, men i september trente hun med landslagsdamene under samling i Kvitfjell. Foto: Geir Olsen/NTB SCANPIX

Skistad vil vinne, og synes det er meningsløst av utøvere ikke å si det som det er.

– Jeg har alltid vært sånn. Jeg går ikke for å bli sist. Man trenger ikke legge skjul på at man har lyst til å vinne. Det vet alle uansett, så jeg skjønner ikke hvorfor man skal unngå å si det, sier Skistad.

PS! Verdenscupåpningen med minitour i Ruka er i slutten av november. Der er det klassisk sprint, 10 kilometer enkeltstart og 10 kilometer jaktstart.

