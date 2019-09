BANKERKUSK: Gunnar Austevoll har en meget god vinnersjanse med Voje Jerv, som var tapper toer i nederlaget sist. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

Kveldens travtips: En klink vinner i V75

VGs travekspert, Anders Olsbu, klemmer til med tre bankere i V75-spillet på Bjerke Travbane i kveld. Voje Jerv er den sikreste.



Anders Olsbu

Voje Jerv tapte kun for en meget opplagt Kaptein Kuling sist.

– Men han travet radige 1.25,4 over full distanse med voltestart. Voje Jerv ledet i det lengste da. Med samme innsats vinner han V75-5, sier Olsbu.

Han lar også Cry Wolf og Poetic Dream stå ugarderte i de to første avdelingene.

– Begge har en god sjanse til å lede helt inn, om de kommer seg foran, mener Olsbu.

Dagens banker:

Voje Jerv (V75-5) falt med flagget til topps sist. Møter langt enklere lag denne gangen og bør vinne.

Dagens luring:

Forza Rapida (V75-4) feilet før bilen slapp sist. Avsluttet sterkt i de tre foregående startene. Vinner snart.

Her er Olsbus V75-tips til Bjerke Travbane:

Lite V75-forslag (store bokstaver): 75 kroner

Stort V75-forslag (over streken): 2079 kroner

EKSPERT: VGs travekspert, Anders Olsbu, lanserer fire bankerkandidater til V75-omgangen på Bjerke Travbane i kveld. Han endte opp med tre alenestreker. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75-1 (2600ma)

1 CRY WOLF

——————————

4 Chinetti

10 Strong Case

2 Ilenna Bonanza

11 Broad Vision

9 Abrakadabra

3 Unblemished Record

7 Forrest Beemd

6 Guy Fanatic

5 Barbarian Division

8 Bandit A.P.

Løpet:

Cry Wolf vinner om han forsvarer sporet. Han fortjener virkelig en seier.

Favoritten:

Cry Wolf er en meget bra hest som har hatt en god del utur. I en Derby-kvalifisering nest sist overtok han etter 600 meter etter en knalltøff 1.09,6-åpning. Likevel forsvarte han seg meget tappert mot gode Noble Superb, men måtte se seg fotoslått. I selve Derby fikk han nok en tøff innledning før han ble avløst til annet utvendig etter 500 meter. Manglet siden rom. Fjerde sist feilet han bort en topplassering fra dødens. I kvalifiseringen til Jarlsberg Grand Prix sjette sist avsluttet han flott til fjerde, mens han i finalen samme kveld, ble sittende fast med alt igjen. 4-åringen var ikke med i oppkjøringen bak bilen tredje sist og fikk løpet spolert. Men oppfører han seg og forsvarer sporet, tror jeg ingen slår ham. Skulle han bli overflydd, blir det straks mer sjanseartet.

Outsiderne:

Strong Case var innom en kort, ubetydelig galopp etter en runde i Derby sist. Satt fast i det lengste fra fjerde innvendig da og gikk i mål med krafter spart. I kvalifiseringen avsluttet han sterkt til tredje bak Max Brady og Broad Vision. Med posisjonsklaff er han god nok til å ende blant de tre her.

Luringen:

Chinetti ble sittende fast med alt igjen i Kriteriet sist og kunne vunnet med åpning. I kvalifiseringen tapte han kun for kapable Iggy B.R., dog klart. Eriksen-traveren er bra fra start, men det kan bli vrient å ta en lengde på Cry Wolf. Skal uansett regnes blant de tre.

Startsiden:

Cry Wolf kan forsvare sporet, om han løser på sitt beste. Men han har tre raske hester på utsiden, som nok alle vil prøve å utfordre.



HAR IMPONERT. Mangeårige landschampion Eirik Høitomt, vant enkelt med Poetic Dream i deres første møte sist. I en hoppe-kriterie-kvalifisering gangen før ble hun femte med galopp ut av siste sving. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75-2 (2100ma)

2 POETIC DREAM

——————————

7 Milles Standpoint

3 I.D. Glamour

9 Sidonette Sid

12 Quickstep d'Estino

11 Independent Baby

10 Divine Destiny

5 Nocturne E.

1 Special Angel

4 She

8 My Oh My

6 Entereza

Løpet:

Jeg tar også sjansen på å la Poetic Dream stå ugardert i dette hoppeløpet.

Favoritten:

Poetic Dream vant veldig lett fra tet i billig lag sist. I en hoppe-Kritierie-kvalifisering gangen før feilet han ut av siste sving etter et løp i fjerde innvendig. Men hun hadde blitt femte uansett. Travet raske 1.15,4 full vei da. Med noe tilsvarende her skal hun regnes med en meget god sjanse.

Outsiderne:

I.D. Glamour kunne naturlig nok ikke hevde seg i en hoppe-Derby-kvalifisering fra spor tolv, i et løp gode Rebella Matters vant. Gikk 1.15,0 da og møter et helt annet selskap nå. Fra et fint spor er hun aktuell blant de tre.

Luringen:

Milles Standpoint har avsluttet bra i alle sine tre starter hittil i karrieren. Sist ble hun dratt bakerst på siste bortre, men avsluttet bra til sjette i kulissene. I en hoppe-Kriterie-kvalifisering nest sist avsluttet hun også bra i kulissene, selv om hun endte uplassert. Hoppa var kun fem tiendeler bak vinneren Catch A Volo da. I debuten gangen før avlsuttet hun bra til fjerde etter startgalopp. Står langt ute på vingen, men skal regnes blant de tre, om det klaffer med posisjonene.

Startsiden:

Poetic Dream kan ta føringen, men I.D. Glamour, She og Entereza kan løse bra.



V75-3 (1609ma)

6 TYRI LOKE

5 FRØYU PETTER

3 BEST RUGGEN

2 ALSAKER PUMBAA

1 KIRO BIA BALDERINA

8 Sprett Odin

——————————

7 Grude Svarten

4 B.B. Petter N.

Løpet:

Kun åtte hester stiller til start i dette sprintløpet, men seks av dem har vinnersjanse.

Favoritten:

Tyri Loke har vært bra fra tet i alle sine tre siste starter. Kunne ikke stå i mot formsterke Galileo og Stumne Scott den siste biten da, men ledet lenge og holdt til tredje. Var uten konkurranse i de to foregående startene. Kommer han seg foran kan han lede lenge igjen, muligens helt inn om han får dirigere litt.

Outsiderne:

Frøyu Petter var med på en tøff 1.20-åpning, men fikk siden et perfekt løp i lederrygg med åpning på oppløpet. Speedet inn til seier foran gode Magnums Othello da. Med samme innsats skal han regnes i striden igjen.

Luringen:

Alsaker Pumbaa skuffet fra annet utvendig i Frøyu Petters seiersløp sist. Burde vært hvassere der, men han trakk seg siste biten. Gangen før avsluttet han bra til annen bak Tyri Loke, dog klart slått. Tredje sist var han meget god til V75-seier foran Magnums Othello på radige 1.22,6. Viser han tilsvarende her, er han langt i fra ufarlig.

Startsiden:

Tyri Loke og Frøyu Petter kjemper om føringen.



V75-4 (1609ma)

1 CREDICONE

3 MAGIC TILE

4 FORZA RAPIDA

5 EUKLID A.T.

8 MIKKEL H.R.

2 KARAMEL HILL

6 Draco Braz Minto

9 Impressive Choice

7 Anthony Downs

——————————

Løpet:

Et åpent varmblodsløp. Jeg helgarderer for å være på den sikre siden.

Favoritten:

Credicone var bra til seier i V75 på Forus sist. Angrep fra tredje utvendig på siste bortre og avgjorde greit. Blir normalt overflydd fra start, men løser det seg er han god nok til å vinne igjen.

Outsiderne:

Magic Tile klarte ikke stå i mot dødenstravende S.M.K. Silvousplait fra tet sist, men får godkjent. Skulle Trond Anderssen-traveren klare å komme seg foran igjen, stiger sjansene.

Luringen:

Forza Rapida feilet før bilen slapp sist. Avsluttet sterkt til fjerde etter å ha angrepet fra fjerde utvendig på siste bortre på Solvalla nest sist. Avsluttet sterkt også i de foregående startene fra vanskelige utgangsposisjoner. En seier kan være like om hjørnet. I så fall er den veldig fortjent.

Startsiden:

Karamel Hill er kjapp, men blir utfordret av både Magic Tile og Euklid A.T. Mikkel H.R. kan også åpne bra, men står langt ute.



V75-5 (2100ma)

7 VOJE JERV

——————————

5 Hilton Molander

11 Kolbu Kæsj

12 Alm Andaman

8 T.M. Stjerna

1 Hellin Victoria

3 Faste Jerva

4 Thess Prinsessa

6 Torderud Stjernen

10 Perle Vilja

9 Lørdagsgodt

2 Fjeldbaus

Løpet:

Voje Jerv er V75-omgangens sikreste vinner.

Favoritten:

Voje Jerv fikk seiersrekken brutt sist, men gjorde uansett et sterkt løp. Han ledet i det aller lengste, men måtte se seg slått av en meget god Kaptein Kuling til slutt. Gikk sterke 1.25,4 over full distanse med voltestart da, noe ingen av kveldens konkurrenter her har vært i nærheten av. Stenberg-traveren er rask fra start og kommer han seg greit til tet, er nok løpet kjørt. Uansett skal han regnes med en meget god vinnersjanse.

Outsiderne:

Kolbu Kæsj kommer ut etter to måneders pause og rapporteres å trenge løp i kroppen før han er helt på topp. Mangeårig landschampion Eirik Høitomt får prøve seg nå, og jeg ser ikke bort i fra at ekvipasjen kan klare en trippelplass med litt posisjonsklaff.

Luringen:

Hilton Molander var god til en knepen seier sist og gikk flotte 1.26,4. 9-åringen er klart verst i mot favoritten, men han er ikke helt i samme klasse. Men han kan fort bli toer her.

Startsiden:

Voje Jerv er veldig kjapp ut og stikker trolig til tet. Hilton Molander og Hellin Victoria kan også løse fint.



V75-6 (2100ma)

9 SPIKFAKS

2 OSEN EXPRESSA

8 SMEDPÅL

1 OSEN PRINSESSA

3 GYLDENLINN

7 Rolf Martin

12 Jillborka

——————————

10 Lykkje Embla

11 Hvatt Ronja

6 Skogli Viktor

5 Sikvelands Svarten

4 Miramill

Løpet:

Et noe åpent løp, da de heteste vinnerkandidatene ikke her helt stø på beina.

Favoritten:

Spikfaks gikk uten fremsko på den harde banen sist, og det ble galopp. Han kom imidlertid sterkt tilbake, selv om han endte uplassert. Steinseth-traveren var god til tre strake seirer før det. Står til for et fint løp, og holder han seg bare unna galoppen, har han en god sjanse igjen.

Outsiderne:

Smedpål kom ut etter et par måneders pause sist og feilet både på startsiden og på siste bortre. Kom imidlertid sterkt tilbake til femte i løpet Mailund Jerva vant knepent foran Jillborka. Står sjanseartet til ytterst på vingen, men er sterk og kan gjøre mye av grovjobben selv. Er normalt ytterligere forbedret med løpet sist i kroppen.

Luringen:

Osen Expressa har rotet seg bort på galopp i sine tre siste starter, ble litt heftet sist. Var meget god i seiersløpene før det og er god nok til å utfordre favoritten om hun skulle vise seg fra sin beste side igjen.

Startsiden:

Skogli Viktor er normalt raskest, men han skal trolig ha ryggløp over full distanse. En feilfri Osen Expressa og Gyldelinn kan løse bra fra start.



KRITERIEVINNER: Thai Goodwill (ytterst) vant hoppe-kriteriet for fire år siden. Hun avsluttet flott etter sen åpning på Solvalla sist og er skikkelig på gang igjen. Kan være en luring i V75-finalen. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75-7 (2100ma)

3 COOL CANADIAN

11 S.M.K. Silvousplait

10 Gluhwein

1 Ursula Horse

6 Thai Goodwill

2 Amazing Case

4 Quite Cool Classic

5 Umaticaya

9 Derby d'Estino

7 In Håleryd

8 Miss Åslandia

——————————

Løpet:

En eller mange er spørsmålet i V75-finalen. Kommer Cool Canadian seg foran, tror jeg han vinner. Åpent ellers.

Favoritten:

Cool Canadian avsluttet flott etter sen åpning i V75 på Forus sist og nærmet seg vinneren Credicone mye. Gangen før vant han lett fra tet. Møter mye tøffere lag her, men han har mer å gå på. 5-åringen er meget rask, men har to kjappe på innsiden. Ursula Horse ønsker hans rygg, så spørs det hva Amazing Case gjør. Men skulle Cool Canadian komme seg greit til tet, hvor han trives fortreffelig, kan han meget vel holde unna.

Outsiderne:

S.M.K. Silvousplait holder toppform og tok en sterk seier fra dødens sist. Vant lett fra tet i billig selskap nest sist. Står vrient til spormessig, men med tempo stiger sjansene.

Luringen:

Gluhwein, hoppe-Kriterie-vinneren fra to år tilbake, gjør en spennende start i Gundersen-regi. Gikk et flott prøveløp etter ett års pause. En stor outsider.

Startsiden:

Ursula Horse ønsker ryggen til Cool Canadian, men de har raske Amazing Case i mellom. Trolig en av de to sistnevnte til tet.

Publisert: 18.09.19 kl. 09:43







