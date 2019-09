GJEVT SELSKAP: Viktor Hovland skal sammen med Kristoffer Ventura delta i PGA Touren. Foto: Matt SULLIVAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Historisk dag for norsk golf: – Mer enn kapabel til å vinne

For første gang i historien har Norge to menn som skal delta i PGA-touren, det gjeveste selskapet i golf. Eurosport-ekspert Marius Thorp tror Viktor Hovland (21) og Kristoffer Ventura (24) kan vente seg et sirkus.

Det har nemlig gått ti år siden Henrik Bjørnstad sikret seg kortet i PGA-touren for siste gang. Han ble første nordmann til å klare den bragden et par år tidligere, men siden har det vært stille fra norsk golf på det øverste nivået.

Men etter et fantastisk år er det altså to norske gutter med når sesongen starter torsdag, for aller første gang i historien.

– Det er utrolig gøy. Det blir en ekstra å følge med på. De er blant de mest talentfulle som er med, så det er helt fantastisk, sier Eurosport-ekspert Marius Thorp, som er på plass for å følge turneringen for kanalen.

I dag debuterer de to nordmennene på det øverste nivået, i turneringen «A Military Tribute at The Greenbrier» i USA, og før start handler det aller meste om Viktor Hovland.

– De vi har snakket med – med en gang de hører vi er fra Norge, så nevner de Hovland. Han er på alles lepper akkurat nå, forteller Thorp.

Og det er ikke noe han sier kun for å skru opp forventningene. Da PGA selv skulle kåre nykommerne golf-fansen måtte følge med på denne sesongen, sto Viktor Hovland øverst på lista.

– Hovland har blitt et kjent navn i alle hjem over de siste seks ukene av forrige sesong, skriver de blant annet, og omtaler 21-åringen som «a star in the making».

Ventura var på tredjeplass på den samme lista. Før starten på denne helgens turnering er Hovland også blant oddsfavorittene til å vinne.

– Han har vist at han kan levere på høyeste nivå, og er mer enn kapabel til å vinne. Han kommer til å prestere jevnt over hele sesongen, spår Eurosport-ekspert Thorp.

Hovland imponerte gjennom de siste ukene av PGA-touren i fjor, hvor han fikk plass til å delta etter at han vant det amerikanske amatørmesterskapet. Han klarte likevel ikke å levere nok til å sikre seg plass i PGA-touren i år der, og var nødt til å gå gjennom nivået under – Korn Ferry Tour. Der leverte han varene, og møtte Ventura, som har gjort det samme der denne sesongen.

Med blant annet to seire og to tredjeplasser over sommeren sikret han seg plassen, men Thorp forventer at han vil få litt større utfordringer i starten, og må kjempe for å beholde plassen.

– Jeg tror vi kan forvente at Ventura kommer til kjempe i toppen i flere turneringen, han har bevist det i Korn Ferry Tour. Men han får en utfordring med å være stabil nok over tid. Han må noe ut av de dårlige ukene hvor han spiller dårlig, og gjøre sitt laveste nivå høyere. Da tror jeg han kan beholde statusen i PGA-touren, sier Thorp.

Halvt norske og halvt meksikanske Ventura slår ut klokken 14:45 torsdag. Hovland starter i en senere gruppe klokken 19:45. Med det markeres en historisk dag for norsk golf, men også en stor overgang for de norske gutta.

– Det blir et større sirkus. Denne uken får de en rolig start i en turnering hvor de største ikke er med, men begge må omstille seg til å spille mot de beste. Det krever litt ekstra. Det viktigste er å vite at ting kan ta tid, og være tålmodig. De må ta vare på de mulighetene de får, konkluderer Thorp.

PS! Helgens turnering sendes på Eurosport fra kl. 20:00 torsdag.

