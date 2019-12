Oftedal storspilte da Norge lekte med Sør-Korea

OSLO/KUMAMOTO (VG) (Sør-Korea - Norge 25–36) Kaptein Stine Bredal Oftedal scoret syv mål og ledet an da Norge feide over Sør-Korea - og nå er det mye som går Norges vei.

Norge hadde ikke møtt Sør-Korea i mesterskap siden den uavgjorte kampen (27–27) i London-OL for syv år siden. Sør-Korea startet kampen mandag ettermiddag godt, men det varte bare noen minutter før Norge tok fullstendig over og ledet med ti mål til pause (20–10).

Norge lekte seg på gulvet i Japan.

Eun-Hee Ryu var som ventet god, men det var Stine Bredal Oftedal også. Ryu scoret syv, det samme gjorde Norges kaptein.

Og nå er Norge i flytsonen, Danmark slo Nederland 27–24, dermed topper Norge hovedrunden etter dagens seier. Norge vinner gruppen ved seier over Tyskland onsdag.

Og flyten stopper ikke der, tidligere i dag fikk Norge også hjelp av Serbia. Etter at de søndag slo Nederland stjal serberne to poeng fra Tyskland. Kampen endte 29-28 til serberne etter at Kristina Lisevic scoret på straffe i sluttsekundene.

– Nå har vi sikret oss OL-kvalifiseringsspill, sa en strålende fornøyd landslagstrener Thorir Hergeirsson på TV3 sending.

Om kampen mot Tyskland sier landslagtrener dette:

– De er mange hakk bedre enn det de var i fjor, så det er riktig imponerende. Så vi må spille godt, sier Hergeirsson på TV3.

For Norge startet VM med storseier over Cuba, det fortsatte på samme vis mot Slovenia. Mot Serbia ble det spennende. Det ble «bare» seksmålsseier mot Angola før Norge tapte mot Nederland før det ble tremålsseier over Danmark.

Foto: Bjorn Steinar Delebekk

Men mandag var de norske damene tilbake i festhumør. Sør-Korea startet best, men det varte ikke lenge. Keeper Silje Solberg i det umulige hjørnet de første 30 minuttene, det vil si hun var overalt før pause.

Heidi Løke brakk nesen mot Danmark, men hun var med igjen - og scoret fem mål.

Emilie Hegh Arntzen scoret ett mål i sin landskamp nummer 100.

Norge klarte ikke å holde oppe på samme måte etter pause, men de vant også 2.-omgang med ett mål.

