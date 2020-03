Berit Kjøll møtte kulturminister Abid Raja mandag om OL-krisen. Foto: Heiko Junge

NIF-håndteringen av OL-klemma: Uvirkelig pinlig!

Berit Kjøll gikk til valg på å bli målt på «ledelse». Historien om fire OL-pressemeldinger siden onsdag vitner dessverre om det motsatte av lederskap.

Det er nesten noe farseaktig over hvor vinglete Norges idrettsforbund har fremstått de siste dagene. Kjøll og norsk idrettsledelse er drevet fra skanse til skanse i spørsmålet om sommer-OL burde stoppes på grunn av coronakrisen.

Om man skal legge godviljen til et øyeblikk, kan det understrekes at det endelige utfallet tross alt ble som det måtte. Det er positivt at presidenten nå trekker skikkelig i håndbrekket, og det er ingen grunn til å betvile intensjonene hennes underveis.

Men selve saken er så slett håndtert at det i en mindre konfliktsky organisasjon enn Norges idrettsforbund ville ledet til en skikkelig intern oppvask.

Det er også mulig å undres over hvordan NIF-toppen over natten gikk fra å være tilfreds med at IOC innvilget seg opptil fire ukers tenkepause, til å si nei til å sende norske utøvere dersom OL hadde blitt noe av i sommer.

Kuvendingen sammenfalt tidsmessig med at hun og kulturministeren hadde holdt et møte, men begge avviser at det forelå noen politisk instruksjon. Likevel kan man undres over hvor stort reelt handlingsrom idrettspresidenten hadde? Hun skal også skal ha slitt med intern turbulens i styret.

Her er det også et bakteppe at Canadas OL-komité har satt hele det norske anstaltmakeriet i et pinlig lys, ved å gjøre det NIF aldri maktet: Å vise forskjellen på ord og handlekraft.

For å forstå det fulle bildet om hvorfor dette er så flaut, er det nødvendig å begynne litt tilbake i tid. Etter at Kjøll overrasket alle og vant kampen mot Sven Mollekleiv om presidentvervet, har hun snakket fint om viktigheten av å ha en tydelig stemme internasjonalt.

Men så var det bare det problemet som engelskmennene kaller «the proof is in the pudding», at fagre ord ikke hjelper stort dersom det mangler reell gjennomføringskraft.

Og her har NIF-toppen forklaringsproblemer.

19. mars var det visst ikke måte på hvilken tillit Norges idrettsforbund hadde til hvordan OL-spørsmålet ville bli håndtert. IOC hadde jo satt ned en task force for å vurdere saken, må vite, «Vi har tillit til at denne gruppen gjør ansvarlige vurderinger, selvsagt også de helsefaglige», uttalte Berit Kjøll, uten å problematisere hvilke egeninteresser som råder hos ringenes herrer.

20. mars kom det Norges idrettsforbund febrilsk forsøker å fremstille som et tydelig grep - at det ble skrevet et brev til IOC. Essensen gikk ut på at «OL i Tokyo 2020 ikke bør gjennomføres før pandemisituasjonen er under kontroll». Den påstanden er det vel ingen som vil protestere på, ikke engang i IOC, men den ble altså ikke ledsaget av noen bønn om utsettelse. Da er det direkte uforståelig at NIF fortsatt forfekter dette som tydelig tale, og attpåtil klager over at noe med så lite substans fikk lite ros i norsk presse.

22. mars kom den kanskje snodigste tvisten. Mens NIF fortsatt prøvde å påberope seg at de hadde vært så klare, var det altså plutselig helt innenfor at IOC kunne trenge så mye som 28 dager på å ta et valg, som stadig sterkere krefter innser at har en opplagt konklusjon.

Men 23. mars bråhastet det visst likevel for Berit Kjøll, etter noe som må kunne hevde seg i et «NM i inkonsistent behandling» av et tema som egentlig har vært opplagt fra A til Å.

Hvis du sammenligner det opprinnelige norske valget om å sende et brev med det kanadiske valget om å sette foten tydelig ned, dukker hele poenget i mange idrettspolitiske diskusjoner opp. Nemlig forskjellen på luftige fraser og håndfast atferd.

Berit Kjøll hadde alle muligheter til å leve opp til egne løfter på den internasjonale arenaen, men bommet på mål igjen og igjen. Da hun omsider traff, var det så sent og etter så mye vingling at saken evner NIF liten ære.

Og det skal mye til for å gjenreise den troverdigheten som er revet ned gjennom fire akter.

