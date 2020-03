GULL: Norsk langrenn blir også skadelidende av corona-viruset, akkurat som fotball, håndball og all annen breddeidrett. Her går Marit Bjørgen inn til gull i Holmenkollen-VM i 2011, på stafetten. Foto: Bjørn S. Delebekk

NIF om krisepakke: – 600 millioner på langt nær nok

NIF-topp Karen Kvalevåg (54) håper de som har råd til det, fortsetter å betale treningsavgiften til det lokale idrettslaget – selv om haller og fotballbaner er stengt over hele landet.

Det har gått to uker siden norsk idrett stengte ned på dagen som følge av den pågående coronaepidemien. Det er allerede i ferd med å gi store konsekvenser på grasrotnivå.

– Det er klubber som har problemer med likviditeten allerede nå, men det største problemet vil dukke opp i april/mai. Mange klubber leier ut haller eller har et SFO-tilbud som har blitt borte over natten. Flere har igangsatt permitteringer allerede nå, sier generalsekretær i Norges Idrettsforbund, Karen Kvalevåg.

– Må folk betale treningsavgift når anleggene er stengt ned?

– Vi forstår spørsmålet, men håper at de som har økonomisk mulighet til det, tenker på idrettslaget sitt. Jeg ønsker at norsk idrett skal kommer styrket ut i den andre enden av dette, og at folk trår støttende til nå er et viktig bidrag, sier Kvalevåg.

Hun understreker at det er klubbene, og ikke NIF sentralt, som til syvende og sist innkrever treningsavgift, og avgjør slike spørsmål.

Kulturminister Abid Raja har allerede lovet 600 millioner kroner til idrett og frivillighet for tapte arrangementsinntekter i mars og april.

Men behovet er langt større, både på kort og lang sikt, understreker Karen Kvalevåg:

– Norsk idrett har egne inntekter på 17 milliarder kroner i året. Det tilsvarer 1,5 milliarder kroner i måneden. Sånn sett er ikke 600 millioner kroner over to måneder på langt nær nok. Man kan kutte noen utgifter, men man kan ikke stoppe alt på én gang, sier NIF-toppen.

Hvordan de 600 millionene som kulturdepartementet har gitt til norsk idrett og frivillighet for mars og april skal fordeles, vet hun foreløpig ingenting om:

Det er departementet som skal avgjøre kriteriene som skal ligge til grunn for nødhjelpen.

– Når kan norske idrettsklubber forvente å få utbetalt penger?

– Så fort retningslinjene fra departementet er klare, så håper jeg både søknads- og utbetalingsprosesser kan skje ganske umiddelbart. Jeg oppfatter at myndighetene forstår likvidtetsutfordringen i norsk idrett, sier Kvalevåg.

NIF-TOPP: Karen Kvalevåg (t.h.) jobber med å kartlegge behovene i norsk idrett under corona-epidemien. Foto: Frode Hansen

Ifølge statssekretær Knut Aastad Bråten i Kulturdepartementet, jobbes det intenst med å få på plass detaljene i kompensasjonsordningen:

– Disse vil bli offentliggjort i nær fremtid, og da vil svarene på spesifikke spørsmål kunne gis. Hvilke tiltak som kan og bør iverksettes er til løpende vurdering, sier han til VG.

På Idrettens hus på Ullevaal stadion kartlegges behovene på grasrota nå når myndighetene har beordret full nedstenging av norsk idrett.

Idrettsforbundet lanserte denne uken en nettside der idrettsklubber kan registrere tapene sine fortløpende. På den måten får NIF presis informasjon som kan brukes overfor myndighetene.

– Det at klubbene registrerer totalkostnadene som coronasituasjonen påfører dem, er kjempeviktig for oss. Vi kan splitte opp informasjonen vi får inn på fylker, kommuner og klubber, og analyser dette tallmaterialet. Det er lettere for myndighetene å bevilge når de vet hvor presset er og hvor stort behovet er, sier Kvalevåg.

Hun er åpen for at det kan bli behov for mye krisepakker til idretten senere i år. Men først vil hun oppfordre politikerne til å komme med andre hjelpetiltak:

NIF ber nå om at avkortingen som klubber og idrettslag fikk i momskompensasjon i 2018 utbetales i sin helhet likevel.

Det best om full momskompensasjon for 2019, samt at disse pengene betales ut nå og ikke ved årsskifte.

NIF mener idrettsklubber må slippe å betale halleie nå som disse er stengt.

NIF mener klubber som har lån på idrettsanlegg må få rentefritak så lenge krisen pågår.

– Vi må huske at idretten skal starte opp igjen når verden normaliseres. Da må det være et aktivitetstilbud der, sånn at man ikke mister mange medlemmer og folk som engasjerer seg i norsk idrett, sier Karen Kvalevåg.

