GRUNN TIL Å SMILE: Viktor Hovland gikk sin 19. strake runde på PGA-touren under 70 slag. Foto: Rob Kinnan / Reuters / NTB scanpix

Hovland forbedret sin egen rekord

Mens verdensener Brooks Koepka slet på den andre dagen av PGA-turneringen CJ Cup i Sør-Korea, fortsatte 22 år gamle Viktor Hovland storspillet og bokførte en ny runde på 69 slag.

Oppdatert nå nettopp







Etter en jevn start med åtte par på rad, tok det virkelig fyr rundt Hovland med birdie, birdie, par, birdie på hullene 18, 1, 2 og 3. Nordmannen spilte banens ni siste hull først, og avsluttet med hullene en til ni.

Etter fire fantastiske hull, ble det en bogey for Hovland på dagens 13. hull.

Men 22-åringen lot seg ikke vippe av pinnen, med en par på det neste hullet, ventet banens tøffeste hull. Der de fleste har slitt, viste Hovland klasse og gikk av med en birdie. Den fjerde for dagen.

Deretter fulgte han opp med par på to av de tre siste hullene, før han smilende kunne gå opp til greenen på dagens siste hull – med en god birdie-mulighet.

Dessverre for Hovland tok han ikke vare på den sjansen, men han gikk likevel av banen tre slag under par.

22-åringen er da seks slag under par totalt. Det var en delt 10. plass da han gikk av banen. Det kan riktig nok bli noe forandringer, ettersom det fortsatt var spillere ute på banen.

Forberedt egen rekord

Hovland sto før dagens runde med 18 strake runder på PGA-touren under 70 slag. Det har ingen andre klart siden den offisielle statistikken startet i 1983.

Med dagens 69-runde forbedret han dermed rekorden, som nå er på 19 strake runder på 60-tallet.

– At vi har en nordmann som gjør dette er helt rått. Vanlige folk ville blitt stresset, men Viktor virker helt uanfektet, han er rett og slett en maskin. Det er nesten uforståelig at det går an å spille så god golf over så lang tid, uttalte Eurosport-ekspert, og tidligere golfproff Henrik Bjørnstad torsdag, og påpeker at selv ikke Tiger Woods har vært i nærheten av en slik rekord.

Hovlands rekordrekke: 64-68-68-68-65-64-66-66-64-68-69-69-65-69-66-69-64-69–69

Den tidligere rekordholderen Bob Estes gratulerte fredag kveld det norske golfesset.

– Han er en stor spiller, og karrieren hans har så vidt begynt. Det har vært stort å ha rekorden i 18 år, men rekorder blir til slutt slått. Stå på, Viktor, skriver han på Twitter.

Flere stjerner i trøbbel

Mens Hovland forlenget sin egen utrolige PGA-rekord, slet stjerner som verdensener Brooks Koepka. Han gikk av banen tre slag over par for dagen.

Jason Day, som har vunnet 12 turneringer på PGA-touren og en major, gikk en 73-runde. Ett slag over par.

Enda tyngre var det for Hovlands tidligere skolekamerat på Oklahoma State University, Matthew Wolff, som i juli tok sin første seier på PGA-touren. Han gikk av hele seks slag over par og ligger helt sist i turneringen.

Da Hovland gikk av banen, ledet verdensfemmer Justin Thomas turneringen 12 slag under par med fire hull igjen for dagen.

Publisert: 18.10.19 kl. 06:47 Oppdatert: 18.10.19 kl. 07:13







Mer om