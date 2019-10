Carlsen og Caruana kan møtes i ny VM-duell: – Magnus gleder seg

Fabiano Caruana (27) og Magnus Carlsen (28) kan komme til å møtes i duell om en ny VM-tittel - bare et snaut år etter forrige gang.

Caruana slo - kanskje noe overraskende - Hikaru Nakamura (31) i kvartfinalen i det såkalte Fischer Random-mesterskapet, som skal spilles på Henie Onstad kunstsenter i Bærum i perioden 27. oktober til 2. november - og som blir sendt direkte både på VGTV og på NRK.

I november 2018 vant Carlsen VM-matchen mot Caruana - i klassisk sjakk.

Denne gang handler det altså om det første historiske VM i Fischer Random-sjakk - og de fire som er klare for semifinale i Bærum er:

* Magnus Carlsen (28), Norge, nr. 1 i verden i klassisk sjakk.

* Fabiano Caruana (27), USA, nr. 2 i verden.

* Jan Nepomnjasjtsjij (29), Russland, nr 7. i verden.

* Wesley So (25), USA, nr 8 i verden

Det er ikke klart hvem som møtes i semifinalene. Det skal trekkes på åpningen den 26. oktober.

– Magnus gleder seg, sier Jøran Aulin-Jansson, som sammen med Arne Horvei står bak selskapet som arrangerer mesterskapet.

– Det er kjempegøy at Magnus og Caruana får en ny sjanse til å gjøre opp om en VM-tittel. At samtlige fire i semifinalen er topp 10 i verden, viser at du må være ganske flink til å flytte brikker selv om det handler om Fischer Random, fastslår den tidligere sjakkpresidenten.

Fischer Random Brikkene står i prinsippet tilfeldig, men: 1. Kongen skal stå mellom tårnene. 2. Løperne skal stå på felter av ulik farge (du må altså ha én hvitfeltsløper og én sortfeltsløper). 3. De sorte brikkene plasseres rett mot sine tilsvarende hvite brikker.

Selv om Carlsen er uoffisiell verdensmester etter å ha slått Hikaru Nakamura i fjor, er dette første gang det skal kåres en offisiell verdensmester. Carlsen har imidlertid sluppet å kvalifisere seg for semifinalen - som tittelforsvarer.

Hva Fischer Random er? Offiserene står ikke på samme sted som vi er vant til. Det trekkes hvordan de skal stå - men de står alltid som speilbilde av hverandre. Dermed har ikke spillerne den fordelen av å huske åpningstrekk som i vanlig sjakk. De må tenke ut trekkene sine der og da - allerede fra trekk 1. Fra første trekk er det altså bare sjakkferdighetene og -forståelsen som avgjør.

– Det er tydelig at Caruana hadde nytte av Fischer Random-matchen han hadde mot Garri Kasparov i St. Louis nylig. Jeg tror Caruana legger mye i dette. For første gang på lenge er det en ny tittel å erobre. Jeg tror absolutt han ønsker å bli historisk, sier Aulin-Jansson.

Magnus Carlsen er allerede verdensmester i klassisk sjakk og lynsjakk. Nå kan han sikre seg VM-tittel nummer tre på Høvikodden. Han har tidligere vært verdensmester i klassisk sjakk, hurtig- og lynsjakk samtidig.

Semifinalen i Fischer Random-mesterskapet går over tre dager. De to første dagene er det to partier med «treg hurtigsjakk», som Aulin-Jansson uttrykker det (45 min på første 40 trekk, deretter 15 min.). Den tredje og siste dagen er det fire lynsjakk-partier.

– Om det ikke er noen avgjørelse da, spiller vi armageddon.

Finalen går over samme lest, og billettene ligger nå ute for å være publikum på Høvikodden.

Publisert: 07.10.19 kl. 14:59







