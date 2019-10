Direktøren for det russiske antidopingmiljøet, Jurih Ganus, varsler at omfattende manipulasjon kan ha funnet sted helt frem til tidligere i år. Foto: MAXIM SHEMETOV / X90156

Ny russisk skandale varsles: Dopingjakten malt inn i et hjørne

Pampeprestisjen ligger blytungt over Russlands retur. Men om tusenvis av prøver faktisk er manipulert med før de ble overlevert, skal det godt gjøres å argumentere for en myk linje.

Det er ikke akkurat småtteri som er i sving rundt den russiske rollen, eller mangel på sådan, i internasjonal idrett fremover. Om du ikke har hengt med i alle de ørten svingene, så kan historien oppsummeres på 1-2-3:

Russisk systemjuks og manipulasjon er grundig avslørt og bekreftet i flere rapporter. Ledelsen i Verdens antidopingbyrå (WADA), med tungt innslag av IOC, valgte å vrake kravene de først stilte til Russland, og slapp giganten inn i varmen igjen. Nå er det mistanke om at russerne har manipulert materiale i prøver før det ble overlevert.

Spørsmålet er hvordan en hel idrettsverden skal reagere dersom det faktisk er blitt trikset med prøver – igjen – og om det nå får konsekvenser som faktisk svir skikkelig eller ei. Dessuten har så mange jobbet så hardt med å være myke overfor russiske interesser at det skal bli spennende å se hvor mye mot som foreligger i neste runde. Og den kan vise seg å bli riktig så innholdsrik, om man skal tro et mildt sagt oppsiktsvekkende intervju med lederen av det russiske antidopingbyrået (RUSADA), Jurij Ganus. Overfor Der Spiegel antyder han at flere tusen endringer kan ha blitt gjort i datamaterialet, før Russland ga det fra seg til WADA.

Legger vi til at den ferskeste manipulasjonen kan ha funnet sted så nylig som i januar i år, er det et spørsmål som er mer påtrengende enn noensinne: Hvis dette stemmer, kan det overhodet være tenkelig med noe annet enn å utestenge russerne igjen umiddelbart? Hvordan skal det i tilfelle være mulig å stole på noe som helst fra den kanten igjen? Om dette er korrekt, er endringer blitt gjort helt frem til prøver faktisk ble gitt fra seg.

Det er også interessant at utviklingen er nært sammenfallende i tid med at WADA skal få ny president. Her har internasjonale idrettsledere drevet hard lobby for å hindre Linda Hofstad Helleland i å lykkes med den harde linjen hun ønsket. I stedet blir det trolig den polske sportsministeren Witold Banka som erstatter Craig Reedie.

Men hvis det viser seg at Russland ikke har noen plausibel forklaring på det eksperter anser som trolige irregulariteter i materialet, og fusket skulle vise seg å være på et nivå som det Ganus hevder, er jo troverdighetskrisen til ettergivende idrettsledere enda verre enn før. Utgangspunktet var at innholdet i McLaren-rapporten skulle erkjennes og materiale overleveres før det skulle være aktuelt å gjeninnsette det russiske antidopingbyrået. I ettertid er det vanskelig å vite om Reedie & co. bare hadde en blåøyd og naiv tro på russisk samarbeidsvilje, om de mener at pragmatiske uansett trumfer prinsipper eller om andre interesser har fått råde.

Nå har WADA stilt Russland 31 konkrete spørsmål om prøvene, og denne uken kom et svar. Deretter skal eksperter nå gå gjennom innholdet.

Dersom det viser seg at RUSADA-sjefen har rett, er en allerede blytung situasjon blitt enda verre, og det blir ytterst interessant hva vi ser av handlekraft dersom enda et russisk svik mot fair play har funnet sted.

I tilfelle holder det ikke å la utøvere konkurrere en masse som «Olympiske atleter fra Russland» under OL i Tokyo. For å si det forsiktig.

