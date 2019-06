SUPERDUO: Gøran Antonsen og hesten Lionel. Foto: Eirik Stenhaug / Equus / NTB scanpix

Kjent kusk skadet i travulykke på Momarken

To kusker var involvert i en ulykke på Momarken travbane tirsdag kveld. Den kjente kusken Gøran Antonsen (31) ble fløyet til sykehus i luftambulanse.







– Ambulansefolkene kom raskt til stedet og gjorde en god jobb, sier styreleder Bjørn Ingar Strøm ved Momarken travbane til VG.

Han bekrefter at de to involvert var Gøran Antonsen og Adrian Solberg Akselsen, og at førstnevnte ble fløyet til sykehus.

Sports- og markedssjef ved Momarken Travbane Kjeld Henning Sandem forklarer slik hva som skjedde:

– Det var en ulykke på oppløpet i det siste løpet. Det var en kollisjon hvor to av dem som har kjørt gikk i bakken sammen med en av hestene, sier han.

Han vet ikke hvordan tilstanden til de involverte er nå, men at han håper det går bra.

– Jeg har ikke sett ulykken i ettertid, men jeg så den akkurat da og det så ikke noe pent ut. Vi får håpe det gikk bedre enn det så ut, sier han.

Gøran Antonsens kone sier sent tirsdag kveld til Trav365.no at tilstanden er stabil og at han er ved bevissthet.

Even Elvenes var på Momarken som tilskuer, men styrtet til for å hjelpe:

– Jeg sto midt på oppløpet, på publikumsplass, og løp ut på banen for å hjelpe til da jeg så hva som skjedde. Gøran Antonsen ble kastet ut av sulkyen, forteller han til VG.

– Heldigvis kom ambulansen raskt til stedet, og Antonsen ble lagt inn der. Siden kom ambulansehelikopteret.

Gøran Antonsen er en av Norges mest profilerte travkusker med stjernehesten Lionel. Sammen har de blant annet vunnet det prestisjefylte Olympiatravet på Åby-banen i Mölndal i Sverige.

I oktober 2018 var duoen hårfint unna å vinne det uoffisielle VM-løpet i New York. De innkasserte drøyt to millioner kroner.

Ifølge nettstedet trav365.no ble Adrian Solberg Akselsen kjørt til legevakta for sjekk. De skriver også at hestene kom så å si uskadet fra ulykken.

Publisert: 18.06.19 kl. 23:22 Oppdatert: 18.06.19 kl. 23:56