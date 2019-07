Tidligere sjakkpresident vil vrake styremedlemmer etter betting-kaoset

President: Morten L Madsen - for avtalen

Visepresident: Pål Nordquelle - for avtalen

Kasserer: Otto Milvang - for avtalen

Turneringssjef: Henrik Sjøl - for avtalen

Styremedlem: Anniken Vestby - for avtalen

Styremedlem: Erling Skjelstad - mot avtalen, men har trukket seg fra valget på grunn av debatten rundt Kindred

Styremedlem: Aud Norunn Strand - mot avtalen

Styremedlem: Paul Fuglestein - for avtalen