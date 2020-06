TRADISJONSRIKT: Silje Norendal vant Big Air i X Games i Hafjells OL-anlegg for drøyt tre år siden. Nå tyder mye på at det ikke blir flere X Games i Norge etter det siste samme sted for fire måneder siden. Foto: Geir Olsen / NTB scanpix

X Games-nei: – Sjakk matt

Den mangeårige sjefen for X Games i Norge, Henning Andersen, fortviler etter at Stortinget stemte ned et forslag om bevilgning til hans planlagte actionsportarrangement i Hafjell og Håkons Hall i mars neste år.

Nå nettopp

– Jeg skjønner ikke hva de gjør, eller hva vi skal gjøre. Vi er sjakk matt, sier han til VG.

Det var Gudbrandsdølen Dagningen som omtalte saken først under tittelen «Spøker for X Games i Hafjell».

Under behandlingen av revidert statsbudsjett for 2021 fredag, ba Senterpartiet på vegne av Stortinget om at regjeringen støttet initiativet om X Games 2021 «med planene om sommersporter i Håkons Hall og vintersporter i Hafjell», og at det ble lagt frem forslag om bevilgning til dette i statsbudsjettet for 2021.

les også X Games Norge fikk corona-klarsignal

Til Henning Andersen store overraskelse, fikk forslaget bare tilslutning fra Arbeiderpartiet, Miljøpartiet De Grønne og forslagsstiller Senterpartiet. Det ble nedstemt. Andersen sier at hans totalbudsjett for X Games i Norge er 34 millioner, hvorav 22 millioner i støtte fra staten. Det ble oversendt kulturdepartementet i mai.

SJEF I NORGE: Henning Andersen har organisert X Games i Norge for rettighetshaver ESPN. Foto: Olsen, Geir / NTB scanpix

Venstre har vanligvis gitt sin støtte til X Games. Partiets parlamentariske nestleder Ola Elvestuen har som politiker i mange år vært en synlig pådriver for såkalt egenorganisert idrett og X Games spesielt. På spørsmål om hvorfor Venstre ikke ga sin tilslutning til Senterpartiets forslag om X Games-bevilgning, svarer Elvestuen at det ikke er en del av budsjettavtalen mellom regjeringen og Fremskrittspartiet, samt «fase tre-satsingen» - det vil si corona-krisepakken.

– Det ble lagt frem som «et løst forslag» fra Senterpartiet. Venstre vil fortsatt jobbe for at X Games kan bli arrangert i 2021. Det er fortsatt håp om at det vil skje, sier Venstres parlamentariske nestleder Ola Elvestuen.

Rettighetene til X Games er eid av ESPN i Disney-konsernet. Det er blitt arrangert i Norge i en årrekke, med Henning Andersen og hans selskap som organisator - blant annet på Tøyen i Oslo, Telenor Arena ved Fornebu og OL-anlegget i Hafjell i Øyer kommune.

les også X Games satser for femte gang – tilbake til Hafjell

Til Gudbrandsdølen Dagningen sier Henning Andersen at han ikke vil gi opp å arrangere X Games 12.til 14. mars neste år, men at han «føler for» å si det. Daglig leder Odd Stensrud i Hafjell - som er eid av Alpinco - sier at de ikke kan vente til høsten når det gjelder svar fra staten.

For to år siden arrangerte X Games Norge skateboard i Skur 13 på Aker Brygge:

– Vi må ha en avklaring før det, sier Odd Stensrud.

Henning Andersen bekrefter at et «svar» når statsbudsjettet legges frem i oktober, vil være alt for sent med hensyn til ivaretakelse av sikkerheten, og at arrangementet involverer store aktører som NRK og ESPN.

les også X Games-sølv til Birk Ruud: – Han er helt rå

Overfor VG hevder han at X Games i Norge, med coronaviruset og covid-19-smitten under kontroll, ville være et veldig attraktivt arrangement for norske og internasjonale actionsportstjerner. Det tradisjonsrike US Open er allerede kansellert i 2021. Det var planlagt arrangert 1. til 6. mars.

les også Sandbech takket familien etter medalje-comeback

I tillegg risikerer flere lignende konkurranser - blant andre VM i Kina - å bli tatt av plakaten på grunn av pandemien.

Senterpartiets stortingsrepresentant Marit Knutsdatter sier til Gudbrandsdølen Dagningen at hun vil stille et skriftlig spørsmål til kulturminister Abid Raja i håp om å få midler til X Games i Hafjell. Henning Andersen sier at han ikke har fått respons på tidligere henvendelser til kulturministeren.

Tiril Sjåstad Christiansen testet monsterhoppet foran X Games på Tøyen i Oslo i 2016 (der hun vant i Big Air, foran Johanne Killi):

Publisert: 21.06.20 kl. 11:13

Fra andre aviser