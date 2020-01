SUVEREN: Therese Johaug jublet for sin tredje sammenlagtseier i Tour de Ski, mens Heidi Weng (t.v.), Natalia Naprjajeva og Ingvild Flugstad Østberg (t.h.) lå strødd utøver snøen på toppen av alpinbakken i Val di Fiemme. Foto: Terje Pedersen/NTB SCANPIX

Johaug slo 36 prosent av herrene opp monsterbakken – se hvilke menn hun slo

OSLO/VAL DI FIEMME (VG) Therese Johaug gikk opp slalåmbakken fortere enn tyve menn. Hadde hun ikke stoppet og tatt med seg flagget over målstreken hadde hun antageligvis slått flere.

Therese Johaug parkerte selvfølgelig alle sine konkurrenter da de startet oppover slalåmbakken under avslutningen av Tour de Ski søndag. Heidi Weng forsøkte å henge seg på, men det tok ikke mange meterne før også hun måtte slippe. Og det gikk så fort at Weng angret.

– Jeg er egentlig veldig fornøyd. Jeg ble litt for offensiv i bånn, men det var greit tempo før det plutselig smalt og jeg angret på hele opplegget, sa Weng etter løpet.

Simen Hegstad Krüger var raskest av alle opp bakken. Han var 2 minutter og 18 sekunder raskere enn Johaug de siste 3,4 kilometerne:

VG har regnet på alle tidene fra herreløpet fra 6,6 kilometer og opp til toppen av bakken. Det viser at Therese Johaug hadde blitt nummer 37 i herreklassen opp akkurat slalåmbakken. Med 56 menn opp bakken, betyr det at Johaug slo 36 prosent av herrene.

Solide navn som Maurice Manificat, Andrew Musgrave og svenske Oskar Svensson hadde blitt slått av Johaug. Calle Halfvarsson var bare tre sekunder raskere 31-åringen fra Dalsbygda.

Britiske Musgrave som bor og trener i Norge og har en 4. plass fra VM-femmila i 2017 er ikke overrasket over at Johaug gikk raskere enn mange av guttene.

BAK JOHAUG: Andrew Musgrave fra Storbritannia hadde en tung dag opp bakken i Italia søndag og ble nummer 43 på den avsluttende etappen. Her etter VM-femmila i Lahti i 2017. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Hun er så god at det ikke er flaut i det hele tatt. Hun er et monster. Johaug blir ikke sliten. Jeg skulle ønske at jeg var like maskin som hun, sier Musgrave til TV 2.

Vurderer å droppe touren

Franske Maurice Manificat har ti verdenscupseire, men søndag ble det tungt. Han ble slått av Johaug med 37 sekunder opp bakken.

Hadde Johaug gitt alt helt til mål, så hadde hun kanskje gått 15 sekunder raskere, da hadde hun endt på 30. plass blant gutta, og slått til sammen fire svenske herreløpere.

– Det er kult. Jeg gikk med flagget mot slutten. Kanskje jeg ikke burde gjort det for å sammenligne meg med gutta, smiler Johaug til TV 2. Hun fortalte VG om tøffe dager:

Neste år kan det hende herrene slipper å få «tjejdeng» av Johaug. På grunn av VM i Oberstdorf vurderer hun å stå over.

– Det er veldig viktig for Tour de Ski at alle de beste utøverne er med. Jeg har veldig stor respekt for det. Men så er det en kabal som skal gå opp og se hvilke mål man har. Mulig jeg går neste år. Jeg har ikke bestemt meg for det ennå, sier Johaug.

Østberg bedre enn syv menn

Heidi Weng ble nummer to på den avsluttende etappen, men det var Ingvild Flugstad Østberg og Natalja Neprjajeva som hadde nest beste tid fra 6,6 kilometer og opp slalåmbakken. De var 42 sekunder bak Johaug på de kilometerne. Men 17 minutter og 11 sekunder som de begge gikk siste 3,4 kilometerne på hadde holde til 51. plass blant herrene. De gikk altså fortere enn syv menn der.

Østberg har hatt startnekt tidligere denne sesongen.

– Jeg sesongdebuterer i touren med ganske lave forventninger, håper på et par gode enkeltløp og så ender jeg opp på pallen. Det er egentlig som en seier for meg, sa Østberg storfornøyd til VG søndag.

Østberg var så sliten da hun kom i mål at hun ikke visste hvor hun var:

De fem beste dametidene opp bakken fra 6,6 km-10 km:

1. Therese Johaug 16.29

2. Heidi Weng 17.19

3. Ingvild Flugstad Østberg 17.11

4. Natalja Neprjajeva 17.11

5. Teresa Stadlober 17.27

Tider opp bakken (fra 6,6 km-10 km):

(Resultatlisten stemmer ikke med det endelige resultatet, men er en utregning VG har gjort av siste 3,4 km)

1. Simen Hegstad Krüger 14.11

2. Sjur Røthe 14.28

3. Aleksandr Bolsjunov 14.35

4. Denis Spitsov 14.39

5. Sergej Ustjugov 14.50

6. Dario Cologna 14.53

7. Andrej Melnitsjenko 14.56

8. Ireneu Altimeras 14.59

9. Andrej Larkov 15.01

10. Hugo Lapalus 15.03

11. Adrien Backscheider 15.13

12. Jens Burman 15.17

13. Clément Parisse 15.23

13. Ivan Jakimusjkin 15.23

15. Lucas Bögl 15.25

16. Perttu Hyvärinen 15.28

17. Jonas Baumann 15.29

18. Jan Thomas Jenssen 15.31

19. Pål Golberg 15.36

20. Artem Maltsev 15.37

20. Jean-Marc Gaillard 15.37

22. Paul Constantin Pepene 15.38

23. Dominik Bury 15.41

24. Johannes Høsflot Klæbo 15.44

25. Roman Furger 15.48

26. Sebastian Eisenlauer 15.49

27. Jason Rüesch 16.05

27. David Morris 16.05

29. Iivo Niskanen 16.09

30. Beda Klee 16.15

31. Kamil Bury 16.17

32. Johan Häggström 16.18

33. Imanol Rojo 16.20

34. Karl-Johan Westberg 16.21

35. Lari Lehtonen 16.25

36. Calle Halfvarsson 16.26

37. Therese Johaug 16.29

38. Oskar Svensson 16.31

39. Mikhail Semenov 16.33

39. Ueli Schnider 16.33

41. Petr Knop 16.34

42. Indulis Bikse 16.41

43. Vladislav Kovalyov 16.48

44. Andrew Musgrave 16.51

45. Denis Volotka 16.55

46. Lauri Lepisto 16.58

47. Giandomenico Salvadori 16.59

48. Adam Fellner 17.01

49. Jan Koristek 17.03

50. Maurice Manificat 17.06

51. Nail Bashmakov 17.19

52. Mikal Abram 17.27

53. Miha Simenc 17.30

54. Thomas Westgaard 17.44

55. Maicol Rastelli 17.49

56. Logan Hanneman 18.16

57. Gleb Retikov 18.26

Publisert: 06.01.20 kl. 03:45

