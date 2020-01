SMIL, DU SKAL BLI PAPPA: Jarl Magnus Riiber har nok av grunner til å smile i hoppbakken og i sporet, og får nå en ekstra grunn til å smile. Foto: Terje Pedersen

Jarl Magnus Riiber skal bli pappa

Kombinertess Jarl Magnus Riiber (22) og kjæresten Sunna Margret Tryggvadottir (23) skal bli foreldre.

22 år gamle Riiber har vært nær utilnærmelig i kombinertsporet denne sesongen, vunnet seks av syv verdenscuprenn (ble nummer to i det syvende), og har stort sett kunnet smile hele vinteren.

Nå kan han også smile for gladnyheter på hjemmebane, for på Instagram annonserer Riiber at han skal bli pappa.

Der har han postet ett bilde av kjæresten og bursdagsbarn Sunna Margret Tryggvadottir som holder rundt magen, og ett av seg selv med babyklær foran seg.

Jarl Magnus Riiber har ikke besvart VGs henvendelser tirsdag morgen, men forbundet bekrefter overfor VG at ja, Riiber skal bli pappa.

Riiber og Tryggvadottir har vært kjærester siden 2014.

Ikke bare, bare å være verdens beste kombinertløper:

Riiber er for øyeblikket på samlingen med landslaget og forbereder seg til verdenscuprennene i Val di Fiemme kommende helg. Han er på stødig kurs til sin andre sammenlagtseier i verdenscupen, der han denne vinteren har 680 poeng etter syv av 21 fullførte konkurranser.

Nærmeste konkurrent er Jørgen Graabak, som har 451 poeng.

