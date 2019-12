GULL: Her står Birk Ruud øverst på pallen etter å ha tatt gull i BigAir under X Games i Aspen i 2019. Nå skal han konkurrere i tre øvelser på én dag i samme event i 2020. Foto: Sean M. Haffey / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Birk Ruud får unik trippel-invitasjon til X Games: – Betyr utrolig mye

Norske Birk Ruud (19) er den eneste mannlige utøveren som blir spesielt invitert til å kjøre tre disipliner under X Games i Aspen i 2020. Nå er han klar for å vise at han er verdig invitasjonen.

– Det betyr utrolig mye for meg at jeg har klart å få den muligheten som jeg har jobbet hardt for. Jeg er en av få som har muligheten til å vise at jeg er best «overall», sier Ruud på telefon til VG fra Sverige hvor han skal feire jul.

19-åringen våknet opp julaften til en e-post fra arrangørene av X Games i Aspen med beskjeden om at han var invitert til å kjøre alle de tre ski-disiplinene: Bigair, slopestyle og halfpipe.

Skikjøreren er den eneste mannlige utøveren som har fått en slik invitasjon.

– Det var en veldig fin julegave! sier han og ler.

19-åringen har også satset på å bli verdensmester i en idrett uten snø:

17-årige Kelly Sildaru fra Estland er den eneste kvinnen som har fått den samme invitasjonen, mens ingen snowboardkjørere har fått samme unike mulighet.

Allerede i februar i år sa Ruud til VG at han ville satse på å kjøre alle tre disiplinene i Aspen.

Med den unike invitasjonen får han muligheten til å vise hva han er god for og planen hans er også å satse på den samme trippelen i OL i Beijing i 2020.

– Målet nå er jo å vise at jeg er verdig den invitasjonen. Jeg har som mål å komme meg til finale i slopestyle og halfpipe, og så har jeg allerede finaleplass i Bigair. Så får vi se hvor det går derfra, sier 19-åringen.

Tre konkurranser på én dag

Med den spesielle invitasjonen, følger også en ekstremt hektisk timeplan for Ruud under X Games.

Fredag 24. januar skal han kjøre tre konkurranser på én dag: Finale i Bigair og kvalifisering i slopestyle og halfpipe.

– Det blir veldig spennende å se hvordan det blir. Den eneste gangen jeg har gjort noe lignende var i VM i fjor, men da var det ikke alt på én dag, sier 19-åringen som har imponert med sine akrobatiske videoer:

To dager med trening denne sesongen

Ruud spesialiserer seg vanligvis på Bigair og slopestyle, men har også levert gode resultater de gangene han har konkurrert i halfpipe og ble nummer fem under VM i februar i år.

Det er imponerende med tanke på at han får trent minimalt i sistnevnte øvelse. Det finnes ingen halfpipe-anlegg i Norge.

– Sist jeg kjørte halfpipe var i Sveits tidligere i høst. Så jeg har trent to dager i halfpipe denne sesongen, sier han.

Før det hadde han ikke trent i en «pipe» siden han var i Mammot i USA for over et halvt år siden.

– Jeg har en del triks jeg må jobbe med og så får jeg bruke visualiseringen godt i treningen.

Publisert: 24.12.19 kl. 15:17

