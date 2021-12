KUL CURLER: Torger Nergård (47) har representert Norge internasjonalt i fire tiår, siden junior-VM på begynnelsen av 1990-tallet – og siden i 13 VM for seniorer og fem OL. I 2010 vant han sølvmedaljen med Team Ulsrud i Vancouver. Bildet er fra EM – hans 19. – i Lillehammer i november i år.

OL-likt med Bjørndalen: − Enklere med pandemien

Torger Nergård (47) vil tangere like gamle Ole Einar Bjørndalens antall OL i Beijing. Veteranen og familiefaren mener pandemien har vært et gode for ham i forberedelsene til sine sjette vinterleker.

Av Øystein Jarlsbo

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Hvis verden hadde vært som i gamle dager, ville vi helt sikkert reist mer i år – og spesielt i fjor. Nå har jeg kunnet jobbe, trene i lunsjen og på kvelden. Det har vært lettere å få til enn om alt hadde vært åpent. Det har nesten vært enklere med pandemien, svarer curlinglandslagets viseskip på spørsmål om hvordan nettopp pandemien har artet seg for dem.

Han ytrer et humrende «hmmm» konfrontert med det, at ikke alle Norges OL-klare utøvere ville si seg enig.

– Vi har fått trent bra. Okey, egentlig. Vi har absolutt lagt noen pinner i kors, understreker han.

Torger Nergård giftet seg med curlinglandslagets Marianne Rørvik i Las Vegas for fem år siden. Paret har to barn, Torger Nergård OL-debuterte i Salt Lake i 2002, vant OL-sølv i 2010 – med varemerket «klovnebuksene» – og la delvis opp ett år etter OL-sjetteplassen i 2018 – før han gjorde comeback for halvannet år siden.

Han har spilt 418 landskamper, og bemerker spøkefullt at kanskje bare Dordi (Nordby, 57) har flere. For et par uker siden gikk han sammen med skip Steffen Walstad, Markus Høiberg, Magnus Vågberg og Magnus Nedregotten ubeseiret gjennom OL-kvalifiseringen i Nederland.

NY GJENG: Steffen Walstad (f.v.), Markus Høiberg, Magnus Vågberg og Torger Nergård (t.h), etter seieren mot Italia i OL-kvalifiseringen i Nederland i midten av desember.

Det vil si at Norges curlingmenn går inn i OL-turneringen som syvende beste lag, etter de seks direktekvalifiserte fra VM.

Til forskjell fra tidligere OL er de ikke ansett som medaljefavoritter og -kandidater. Mer som outsider, som de kanskje var i Pyeongchang-OL for fire år siden.

– Vi kan på en «given day» ha mulighet til å slå dem. Men vi er ikke medaljefavoritter, sier han.

Skottland (Great Britain i OL), Sverige og Canada er store gullfavoritter foran Beijing-OL, der herrelagsturneringen starter 9. februar – dagen etter at Norges mixed double-par (og ektepar) Magnus Nedrebotten/Kristin Skaslien forhåpentlig har gjentatt bronsemedaljesuksessen fra Sør-Korea i 2018.

– Førsteutfordrere er Sveits og USA, og så kommer vi i neste sjikt, mener Torger Nergård.

Med tanke på motivasjon, tilføyer han at det er ekstra moro å slå de som er proffe – altså de fem nevnte curlingnasjonene – «for oss amatører».

For det er det han med god grunn regner seg for å være.

VISESKIP: Torger Nergård er klar for sitt sjette OL, i Beijing fra 9. februar. Bildet er fra EM i Lillehammer i november.

– Nei, det er hundre/hundre, svarer han på spørsmål om fordelingen jobb/curling er 50/50.

– Hundre prosent jobb, hundre prosent curling og hundre prosent familien. Det er 24 timer i døgnet. Tre ganger åtte timer jobb, curling, familien, det er 24, er forklaringen hans til det «umulige» prosentanslaget.

Han påpeker imidlertid at «vi» klarer oss, ved økonomisk tilskudd fra Oppdal-sponsoren Minera Skifer og B-stipend fra Olympiatoppen.

– Vi har det bra. Vi har ingen inntekt (fra curling), vi må jobbe. Men det er heller ingen kostnad. Det er tiden som er en kostnad, sier Torger Nergård.

– Blir dette ditt siste OL?

– Jeg har sluttet så mange ganger at jeg ikke vil si noe. Men det blir sikkert ikke 400 landskamper til, svarer han på VGs spørsmål.

PS! Ole Einar Bjørndalen ble vraket til det som kunne blitt hans syvende OL i Pyeongchang i februar 2018.