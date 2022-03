Haaland ankom Norge i privatfly – blir skjermet av landslaget

GARDERMOEN/ÅRÅSEN (VG) Erling Braut Haaland (21) er på plass i Oslo for sin første landslagssamling på et halvt år – og vil få privatliv av Ståle Solbakken.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

VG var til stede da Haaland landet på Gardermoen mandag ettermiddag i privatflyet han kjøpte sammen med pappa Alfie Haaland i fjor.

Angriperen kom flygende fra Dortmund – et halvt døgn etter 1–1-kampen mot Köln i tysk Bundesliga. Rundt klokken 13.00 satte jærbuen bena på norsk jord utenfor Oslo.

Haaland, som i en alder av 21 år anses som en av verdens beste og mest ettertraktede spillere, ønsket ikke å snakke med VG.

– Har du tid til et par spørsmål før du setter deg i bilen, Erling? spurte VGs reporter.

– Tipp én gang, svarte Haaland megetsigende.

Ikledd en mørk hettegenser og caps satte den 194 centimeter høye spissen seg deretter i en ventende bil og kjørte mot hovedstaden, hvor han vil møte resten av landslagstroppen.

Landslagssjef Ståle Solbakken sier Haaland kommer til å få mer tid for seg selv i denne samlingen.

– Vi skal ha ekstrem forståelse for at han på denne samlingen blir ekstra skjermet, og får lov til å være litt mer privat enn han ellers ville vært i en konkurransekamp. Han skal treffe noen enormt viktige valg, sier Solbakken på pressekonferansen på Åråsen mandag – og spøker med at han ikke har fått tilbud fra NFF om privatfly. Det er ventet at Haaland bestemmer seg for sitt neste klubbvalg i nær fremtid.

Vendes og endevendes

Stjernespissen er endelig tilbake for Norge etter skade og kan spille sine første landskamper siden 5–1-seieren over Gibraltar i september i fjor.

Noen ganger må man ha respekt for at vedkommende må beskyttes i ekstraordinære situasjoner, sier Solbakken på spørsmål om hvor mye Haaland vil bli skjermet.

– Hvert ord og setning han sier blir vendt og endevendt. Han er nok veldig observant på det der akkurat i det tidspunktet fram mot han skal ta den avgjørelsen, sier Solbakken videre.

Norge møter Slovakia førstkommende fredag og Armenia neste tirsdag. Begge privatlandskampene spilles på Ullevaal stadion.

Norge lyktes som kjent ikke å ta seg til VM i Qatar som skal spilles til vinteren. De fire siste kvalifiseringskampene måtte landslaget klare seg uten Haaland, som har vært en svært viktig brikke for Ståle Solbakkens menn med totalt 12 scoringer på 15 matcher med det norske flagget på brystet.

Markedet styrer

Samtidig som Haaland gjør seg klar til å spille landskamp nummer 16 og 17, er rogalendingen ventet å ta en viktig avgjørelse om fremtiden i løpet av kort tid. Alt tyder på at 21-åringen bytter klubb i sommer. Spørsmålet er hvilken arbeidsgiver Haaland velger seg etter foreløpig å ha scoret vanvittige 80 mål på 82 kamper for Dortmund.

Real Madrid og Manchester City skal begge være i favorittsjiktet, i tillegg nevnes Barcelona og Bayern München blant de mest interesserte. Det er trolig også bare de største klubbene som har råd til nordmannen.

Ifølge tyske Bild består milliardpakken for Haaland av følgende punkter:

750 millioner i overgangssum som er tallfestet gjennom en utkjøpsklausul i Haalands nåværende kontrakt med Dortmund.

To milliarder i lønn til Haaland fordelt på fem år (noe som vil bety 400 millioner kroner per sesong).

400 millioner i agenthonorar til Mino Raiola.

300 millioner i agenthonorar til Alfie Haaland.

100 millioner i et ytterligere honorar til Raiola som skal være tilknyttet utkjøpsklausulen i Haalands nåværende Dortmund-kontrakt.

Alfie Haaland har ikke ønsket å kommentere disse summene overfor VG.

– Han er en av de tre mest attraktive i verdens største idrett. Markedsmekanismene styrer dette. Det er ikke hans feil, han har spilt seg i den situasjonen, sier Solbakken om summene.