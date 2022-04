GIR SEG IKKE: Magnus Carlsen har ingen planer om å legge opp, men gir trolig fra seg VM-tittelen.

Her forklarer Carlsen hvorfor han trolig gir fra seg VM-tittelen

Magnus Carlsen (31) sier trolig fra seg verdensmestertittelen – uten å ha tapt. Her forklarer han hvorfor.

Da VG møter ham til intervju, innrømmer sjakkfenomenet at det ikke er dagligdags at folk gir fra seg VM-tittelen – men likevel fortsetter å spille på topplan i sin sport.

Men akkurat det ser ut til å skje med Magnus Carlsen.

Allerede etter 2018-triumfen over Fabiano Caruana åpnet han for å droppe VM. Likevel spilte han mot Jan Nepomnjasjtsjij i november-desember 2021, men sa rett etterpå at det trolig var hans siste VM-match.

Nå gjør Carlsen det helt klart han ikke har kommet noe nærmere å forsvare VM-tittelen.

– Jeg skal innrømme at det har vært tider etter VM hvor jeg har angret litt på hva jeg sa etter VM; hvorfor kunne jeg ikke ha gjort det enkelt og sagt at jeg er ferdig.

– Men har du kommet noe nærmere å spille VM-match i 2023?

– Jeg har ikke kommet noe nærmere å spille en match til, enn jeg var før, men det er også tider der jeg ikke er 100 prosent sikkert. Jeg vil ta den beslutningen senere. Men hvis det er noen som forventer og håper at jeg skal si ja til å spille, så må jeg forberede dem på en skuffelse.

– Enklere og bedre

Hans trener, Peter Heine Nielsen, skriver i det danske Skakbladet at det er en «logikk» i at Carlsen gir seg etter å ha vunnet fem VM-matcher på rad – i 2013, 2014, 2016, 2018 og 2021.

– Hvis Carlsens VM-karriere slutter her, skjer det virkelig på toppen. Når man er trener for Carlsen, er det uunngåelig at man kommer til å vinne mye, men Dubai var første gang jeg synes at han fikk lov til å vise hvor god han faktisk er, mener den ruvende dansken.

VG treffer Magnus Carlsen i forbindelse med at han forlenger sin sponsoravtale med spillselskapet Unibet. Vi spør om det faktisk er en logikk i at han har spilt sin siste VM-match:

– Vi må gå tilbake til tiden før jeg spilte VM da det på mange måter var enklere og bedre. Før VM-matchen i 2013 – skal vi si mellom 2010 og 2013 – hadde jeg på mange måter en overbevisning om at jeg var best og likte den tilværelsen.

VM-MATCH NR. 5: Magnus Carlsen har vunnet fem VM-matcher på rad, senest mot Jan Nepomnjasjtsjij (t.h.) i Dubai i november-desember 2021.

Carlsen sa på denne tiden nei takk til å kjempe for verdensmesterskapet.

– På et tidspunkt gjorde jeg en vurdering at jeg var motivert til å ta VM-tittelen, og det gikk jo, men jeg følte på mange måter at litt for mye av min identitet ble knyttet mot VM-tittelen, jeg likte aldri det.

Det var rett etter VM-triumfen i Dubai i november-desember 2021 at Carlsen avslørte i et intervju med sin venn Magnus Barstad at dette trolig ble hans siste VM-kamp.

– Men som jeg indikerte den gang, så er ikke 100 prosent sikker, sier Carlsen.

– Fortalte alle

I Skakbladet skriver Peter Heine Nielsen at Magnus Carlsen fortalte alle i VM-teamet at det trolig var slutten når det gjaldt VM:

– Vi følte det internt i teamet, at dette var siste gang, hvorpå det både handlet om å gjøre det godt, men også nyte det i fulle drag, skriver dansken.

– For Magnus hadde internt i lengre tid sagt at dette trolig var hans siste VM-match, uansett utfall, noe han gjorde offentlig få dager etter matchen i intervjuet med Magnus Barstad.

Info Magnus Carlsens fem VM-matcher 2013: Mot Viswanathan Anand. Seier etter 10 av 12 mulige partier. 2014: Mot Viswanathan Anand. Seier etter 11 av 12 mulige partier. 2016: Mot Sergej Karjakin. 6–6 i langsjakk. Seier 3–1 i hurtigsjakk. 2018: Mot Fabiano Caruna. 6–6 i langsjakk. Seier 3–0 i hurtigsjakk. 2021: Mot Jan Nepomnjasjtsjij. Seier etter 11 av 14 mulige partier. Vis mer

Carlsen bekrefter alt:

– Jeg sa til Peter og til teamet at jeg kjenner veldig godt at jeg har lyst til å bli ferdig med dette her. Da jeg spilte i Dubai, hadde ikke noe spesielt tanke om at jeg skulle vinne matchen, men jeg ville unngå å tape matchen, sånn at jeg kunne gi meg ubeseiret i VM-matcher.

– Har endret mening før

– Jeg ville gi meg på topp, og det er klart mest sannsynlig at det kommer til å skje – men hvem vet. Jeg har endret mening om ting før, men når jeg har følt noe såpass lenge, så er sjelden at det går helt andre veien. Så nei, jeg er ikke noe nærmere å spille VM-match enn jeg var rett etter VM.

Derimot har Magnus Carlsen ingen planer om å slutte å spille sjakk. Tvert imot – det kan tydeligvis ikke bli for mye. Resten av 2022 kommer han til å spille maaange turneringer. Også fysisk.

– Jeg er fortsatt aktiv sjakkspiller, og Peter jobber fortsatt for meg. Jeg vil anslå at det blir tre-fire langsjakkturneringer i resten av 2021, sånn at det blir fire-fem totalt, akkurat som i et normalår. Og så skal jeg spille Champions Chess Tour digitalt hver måned.

– Det er litt tilfeldig at det nå blir en lang pause helt fram til Norway Chess i mai-juni. Jeg elsker fortsatt å spille sjakk. Jeg skal ikke gi meg med det første, fastslår Magnus Carlsen bestemt.

Og når han har bestemt seg for noe, så blir det gjerne sånn.

PS: Neste VM-match i sjakk blir trolig på senvinteren/våren 2023. På grunn av corona ble ikke 2020-matchen gjennomført før sent i 2021. Opplegget er at det skal være VM-matcher annethvert år.