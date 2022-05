VANT: Novak Djokovic er klar for tredje runde i French Open etter at han slo Alex Molcan fra Slovakia onsdag.

PARIS (VG) Seier i French Open gir 22,5 millioner kroner. Premiepengene har skutt til himmels de siste ti årene.

Av Camilla Vesteng

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Dramaene i French Open er allerede godt i gang. Onsdag måtte det nye tennis-fenomenet Carlos Alcaraz spille i fire timer og 34 minutter før han beseiret landsmannen Albert Ramos-Viñolas. Verdenstreer Aleksander Zverev måtte også ha fem sett for å slå Sebastian Baez.

Journalist i New York Times Matt Futterman er på plass i Paris for å se verdens beste tennisspillere. Han lar seg ikke blåse av banen over at beste dame og mann får 22,5 millioner kroner hver, når finalene er over neste helg.

– De fortjener å få sin del av pengene som de bidrar med til sporten, sier Futterman til VG.

På ti år har det vært en eksepsjonell vekst i premiepenger i Grand Slam-turneringene. Dette er tallene for French Open:

Totalbudsjett premiepenger:

2012: 192 millioner kroner.

2022: 447 millioner kroner.

Finalevinnere mann/dame:

2012: 12,8 millioner kroner.

2022: 22,5 millioner kroner.

Tapende finalist mann/dame:

2012: 6,4 millioner kroner.

2022: 11,25 millioner kroner.

New York Times-journalisten mener premiepengene reflekterer at det har vært en massiv økonomisk økning i TV-rettighetene, i tillegg kommer økte sponsorinntekter og billettsalg.

JOURNALIST: Matt Futterman følger French Open for mediegiganten New York Times. Her på pressesenteret i det enorme Roland Garros-anlegget onsdag kveld.

– Live-idrett er det eneste folk ser direkte på TV, alt annet er blitt streaming. Så all sport har dratt nytte av dette i mediemarkedet. Om det er fotball, amerikanske fotball eller golf så har premiepengene gått opp. Utøverne er stjernene og uten dem er det ingen sport. Premiepenger er ofte et bilde av økonomien i TV-rettighetene, og det har eksplodert de siste ti årene, mener Futterman.

Tirsdag ga verdensåtter Andrej Rubljov legendene Roger Federer, Rafael Nadal og Novak Djokovic all ære for at tennis er blitt så stort, med sine til sammen 61 Grand Slam-titler. Rubljov sa at pengepremiene er gått opp på grunn av dem. New York Times-journalisten er enig.

– Det er kampene mellom Nadal, Djokovic og Federer, da han var skadefri, folk ville se på TV, sier Futterman.

GRUSKONGEN: Rafael Nadal møtte franske Corentin Moutet på hovedbanen i Roland Garros onsdag kveld.

Casper Ruud møter finske Emil Ruusuvuori torsdag klokken 11 til annenrundekamp. Taperen i den kampen drar hjem med 880.000 kroner i premiepenger. Tredjerundekamp gir 1,3 millioner kroner.

French Open med Casper Ruud vises på Discovery +, samt Eurosport Norge og MAX.

Tim Colijn er journalist i det nederlandske nyhetsbyrået ANP. Han har skrevet tennis i ti år. Colijn mener utgiftene til utøverne er mye større enn for ti år siden, siden støtteapparatene er blitt større.

– Det var en diskusjon for en del år siden at utøverne fikk for lite av kaken av sponsor- og TV-inntekter. Jeg tror de fikk rundt fem prosent. Nå får de mer. Det mener jeg er riktig, for utøverne har hovedrollene, sier Colijn til VG.

JOURNALIST: Tim Colijn har skrevet tennis i ti år for nederlandske ANP.

Han mener likevel at premiepengene burde vært delt på flere tennisspillere.

– Nå er det 200 tennisspillere som lever godt av idretten, i fotball er det tusenvis som lever godt av idretten. For de tennisspillerne som ikke er med på ATP- eller Grand Slam-turneringene, så er det vanskelig å leve av tennis, sier Colijn.

Djokovic har i løpet av sin snart 20 år lange proffkarriere tjent 1,6 milliarder kroner i rene premiepenger. Nadal står så langt med 1,3 milliarder kroner i premiepenger. Roger Federer har så godt som nøyaktig det samme som Nadal i rene premiepenger.

Det er fire Grand Slam-turneringer hvert år: Australian Open, French Open, Wimbledon og US Open.