Minnesota Wilds Joel Eriksson Ek feirer en scoring sammen med lagkameratene Marcus Foligno (17) og Jordan Greenway (18) i bortekampen mot Washington Capitals.

Ny sterk Wild-seier - Zucca en målgivende fra rekord

(Washington Capitals-Minnesota Wild 1–5) Mats Zuccarello (34) mangler fortsatt en målgivende pasning på sette klubbrekord for Minnesota Wild - som har stø kurs for sluttspillet om Stanley Cup.

Av Øystein Jarlsbo

Mats Zuccarellos Wild har etter borteseieren over Aleksandr Ovetsjkins Capitals tatt poeng i 10 kamper på rad. Svenske Joel Eriksson Ek scoret to mål (1–0 og 3–0) og la en målgivende pasning (4–0) for gjestene. Washington Capitals reduserte til 1–4 da det gjensto 10 minutter av kampen.

Wilds nyervervelse Nicolas Deslauriers sørget for 5–1 tre minutter før slutt.

Mats Zuccarello scoret ett mål og la en målgivende pasning forrige kamp. Denne gangen fikset han ikke det ene og heller ikke det andre. Sesongen 2007/08 gjorde Pierre-Marc Bouchard 50 målgivende pasninger i løpet av grunnserien for Wild. Han spilte 81 kamper den sesongen. Mats Zuccarello har lagt 49 målgivende pasninger i løpet av 60 kamper.

Med en målgivende pasning til denne sesongen vil han sette klubbrekord fordi hans 50 målgivende pasninger vil oppnås ved færre spilte kamper enn i Bouchards tilfelle.

Info Zuccarello på 2. plass Sesongen 2000/01 var Minnesota Wilds første i NHL. Pierre-Marc Bouchard la 50 målgivende pasninger i løpet av 81 kamper i grunnserien sesongen 2007/08. Det er klubbrekord for Minnesota Wild. 1) Pierre-Marc Bouchard 50, 2) Mats Zuccarello 49 (2021/22 - ikke ferdig spilt) 2) Mikko Koivu 49 (2009/10), 4) Andrew Brunette 48 (2001/02), , 5) Mikko Koivu 47 (2008/09), 6) Mikael Granlund 46 (2017/18) Vis mer

Minnesota Wild har igjen 14 kamper av grunnserien før sluttspillet starter i begynnelsen av mai.

Zuccarello fikk 17 og et halvt minutter spilletid, hvor av drøyt tre minutter i overtallsspill. Han fikk registrert ett skudd på mål i Washington. Minnesotas toppscorer Kirill Kaprizov har i løpet av 67 kamper gjort 39 mål og lagt 46 målgivende pasninger. Hans 85 målpoeng er klubbrekord. I natt oppnådde han ingen målpoeng.

Russeren og nordmannen topper Wilds målpoengstatistikk foran sveitsiske Kevin Fiala. Han har scoret 23 mål og lagt 38 målgivende (61 målpoeng) etter å ha spilt samtlige grunnseriekamper (68).

Zuccarello har scoret 20 ganger denne sesongen. Med sine 49 assist er han nå oppe i 69 målpoeng totalt. Det er hans beste poengfangst som NHL-spiller. Hans tidligere beste var 61 målpoeng sesongen 2015/16 for New York Rangers.

Totalt er han oppe på 496 målpoeng - 160 mål og 336 målgivende pasninger - etter 678 kamper i NHLs grunnserien. Han nærmer seg med andre ord milepælen 500 målpoeng.

Han har også spilt 84 kamper i sluttspillet: 15 mål og 31 målgivende pasninger.

Minnesota Wild ligger på 2. plass i NHLs vestavdeling (16 lag) med 91 poeng, 13 poeng bak ledende Colorado Avalanche som har 104 poeng etter 69 kamper. Florida Panthers leder østavdelingen med 102 poeng etter 69 kamper. 16 av 32 lag går til sluttspillet.

Minnesota Wilds neste kamper er mot Nashville Predators natt til onsdag norsk tid og St. Louis Blues natt til lørdag. Begge på bortebane. De neste tre ukene etter det venter 12 kamper - fire kamper per uke - frem til 29. april, da Wild spiller sin siste grunnseriekamp mot Colorado Avalanche.