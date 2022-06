VIDERE: Marin Cilic.

Ruuds mulige semifinalemotstander klar: Cilic slo Rubljov i tennisthriller

(Marin Cilic – Andrej Rubljov 5–7, 6–3, 6–4, 3–6, 7–6) Marin Cilic har vunnet US Open tidligere. Nå er han for første gang siden 2018 klar for en semifinale i en Grand Slam-turnering, hvor han enten møter Casper Ruud eller Holger Rune.

Både Andrej Rubljov (nummer syv i verden) og Marin Cilic (nummer 23 i verden) hadde muligheten til å ta seg til en semifinale i French Open for første gang i karrieren, og det var Rubljov som fikk den beste starten da han vant åpningssettet.

Cilic, som vant US Open i 2014, hevet spillet sitt etter det første settet. 33-åringen vant begge de to neste settene, men så var det Rubljov sin tur til å slå tilbake og russerens seier i det fjerde settet gjorde at det ble et femte og avgjørende sett mellom Cilic og Rubljov.

Der fulgte de to hverandre tett, og like etter at kampen hadde bikket fire timer, ble det klart at kampen skulle avgjøres i et tiebreak.

I tiebreaket var det Cilic som fikk overtaket og spilte seg frem til syv matchballer på stillingen 9–2. Og på første forsøk gikk det for Cilic, som dermed tok seg til semifinalen.

For Cilic, som har vært rangert så høyt som nummer tre i verden, er det første gang siden Australian Open i 2018 at han tar seg til en semifinale i en Grand Slam-turnering.

– Spesielt det femte settet var en utrolig kamp. Andrej spilte utrolig bra, han viste utrolig fair play på banen og mye hjerte. En måtte tape og i dag var det min dag. Andrej spilte også en utrolig kamp, så det var uflaks for ham, sier Cilic i et intervju vist på Eurosport.

SLÅTT UT: Andrej Rubljov.

I semifinalen vil Cilic møte vinneren av kvartfinalen mellom Casper Ruud og Holger Rune, en kamp som spilles senere onsdag kveld. Du kan følge kampen i tekstform her, mens du også kan se kampen på Discovery+ og Max.

Ruud har spilt to ganger tidligere mot Cilic og vunnet begge kampene.

I den andre semifinalen i turneringen skal Alexander Zverev møte Rafael Nadal. Begge de to semifinalene spilles på fredag.