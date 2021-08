Tore Reginiussen fra tiden i Rosenborg.

Skade setter karrierestopp for Tore Reginiussen

Stopperveteranen Tore Reginiussen (35) har spilt sin siste fotballkamp, melder Altaposten.

Av NTB

Innhoppet mot Kvik Halden i 2. divisjon ble Reginiussens siste Alta-opptreden. Bare et par minutter etter at han entret banen som innbytter i lørdagens bortekamp, tråkket 35-åringen feil og gikk i bakken med store smerter i kneet.

– Jeg kan ikke si med sikkerhet at kneet er helt ødelagt. Det vet jeg ikke før vi har fått svar på bildene vi skal ta i dag. Jeg vil ikke spekulere for mye, men det smalt ordentlig. Kneet er hovent, og det føles som en relativt stor skade. Fotballkarrieren min er nok dessverre over, sier en skuffet Reginiussen til Altaposten.

Reginiussen fikk dermed fire kamper for Alta denne sesongen. Han blir stående med totalt 38 kamper og tre mål for klubben han vokste opp i.

Stopperen spilte 190 kamper for Rosenborg fra 2012 til 2020. Han fikk ti kamper i tyske St. Pauli før han returnerte til Alta i sommer.

Reginiussen bor i Trondheim og studerer fysioterapi.