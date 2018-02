FIS-Ottesen om Graabaks harselering: – Han bør være mer positiv

14.02.18

SPORT 2018-02-14T11:18:13Z

PYEONGCHANG (VG) Jørgen Graabak (26) slakter forholdene i Pyeongchang, og mener OL-byen egner seg best for kunstløp og bob. FIS-sjef Lasse Ottesen (43) misliker harseleringen.

– OL er lagt hit, og det har vært en del vind på trening og konkurranser. Men nå er det meldt bedre værforhold i neste uke. Og da kan kanskje Jørgen Graabak være mer positiv, sier Lasse Ottesen.

Den gamle storhopperen (OL-sølv fra Lillehammer) er renndirektør i kombinert. Han har med seg Jan Rune Grave (OL-deltager i 2002) som assisterende renndirektør. Under OLs første kombinertøvelsene fikk den norske duoen kjørt seg.

Graabak sparte ikke på kruttet etter at han endte på 23. plass i hopprennet etter et mislykket hopp. Han fyrte løs mot Pyeongchang som vertskap for olympiske vinterleker med: – Her kan du ha bob og isdans.

Etter at han kom i mål på 18. plass etter langrennet var kritikken noe mer nyansert: – Når man ser at snowboard sliter med farten i bakken, alpint avlyser og skiskyting, langrenn og kombinert sliter med vindforholdene, så er det kjedelig, sier Graabak.

På spørsmål fra VG om OL ikke burde vært tildelt Pyeongchang på grunn av de utfordrende værforholdene svarer han: – Jeg forstår hvorfor det stilles spørsmål. Og hvis det er slik at det var kjent hvordan været er her, så kan man vel ikke kalle det tidenes beslutning, sier Jørgen Graabak.

Kombinertkongen fra Sotsji-OL, med to gull, sa han skulle hjem til OL-landsbyen for å spise seg glad og mett på pizza. Kanskje like greit fordi det blåste ikke akkurat Norges vei i kombinasjonen normalbakke/10 kilometer langrenn.

Jarl Magnus Riiber hadde ikke noe å svare med da medaljetoget gikk. Eric Frenzel tok gullet akkurat som for fire år siden. Verdenscupleder Akito Watabe fikk sølvet, og østerrikeren Lukas Klapfer seilte inn til bronse.

Oslogutten Riiber endte på fjerdeplass. Den syvende fjerdeplassen til Norge så langt i OL.

– I OL er det bare medaljer som måles. Det er surt med fjerdeplass, men jeg var rett og slett ikke sterk nok, sier Jarl Magnus Riiber.

