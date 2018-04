Casper Ruuds trener måtte gi seg – pappa tar over

HASLE (VG) Tennisprofilen Casper Ruud (19) har i over tre år blitt trent av spanske Pedro Rico (38). Men nå har pappa Christian Ruud (45) igjen blitt hovedtrener.

– Vi vurderte å finne en ny løsning, men fant ut at det beste er at pappa stepper opp, sier Casper Ruud til VG.

19-åringen har vært hjemme i Norge i et par uker for å forberede seg til Norges Davis Cup-oppgjør mot Irland i Oslo Tennisarena (OTA) kommende helg. Det er også der han har trent de siste dagene.

Samarbeidet med Pedro Rico ble nylig avsluttet. Da Ruud junior forsøkte å kvalifisere seg til hovedturneringen i Miami Open, var det pappa Christian som hadde hovedansvaret. Rico måtte gi seg av private årsaker.

– Det er selvfølgelig synd, men ting går videre. Pedro har vært veldig viktig for meg de siste årene, og han har nok hatt et annet innblikk på ting enn pappa. Det har bidratt til at jeg er blitt bedre, sier 19-åringen.

Må kjøpes fri

Men uansett falt altså valget på det trygge da den nye trenerkabalen skulle legges. Tidligere tennisproff Christian Ruud blir nå igjen hovedtrener for sønnen, slik han var det frem til 2014.

– Jeg må jo leie pappa fri fra tennisakademiet han jobber med til daglig. Det er da man skjønner at man er kommet opp på et profesjonelt nivå – når man må leie sin egen far, sier Casper Ruud og ler.

Han får også kameraten Joachim Bjerke med i trenerteamet, og de kommer til å være mye «på tur» fremover. Grus-sesongen starter for alvor etter helgens Davis Cup, og da er det far og sønn som styrer skuta. ATP Challenger-turneringen i Tunisia i slutten av april blir neste store utfordring.

– Jeg har jo vært trener hele veien, men mest med base her i Oslo og med ansvaret for flere. Nå blir det mest Casper fremover, og det gleder jeg meg veldig til, sier pappa Ruud til VG.

– Casper er jo blitt litt eldre siden jeg hadde hovedansvaret sist, og jeg håper jo at han ikke ser på meg som bare pappa. Vi har snakket mye om det, og så får vi se hvordan det funker de fire-fem neste månedene, legger han til.

Christian Ruud regner med at han kommer til å være borte i to til tre uker i måneden.

– All reisingen var også noe av grunnen til at det var perfekt da Pedro kom inn i sin tid. Nå har jeg vært hjemme en stund, og er lysten på å prøve dette igjen, sier Ruud etter han og landslagstrener Anders Håseth har gjennomført den første av dagens to treningsøkter med Davis Cup-laget.

– Pedro har vært veldig flink med Casper, og det er en fyr vi veldig gjerne skulle hatt med videre. Vi får hvordan situasjonen hans blir fremover, men melder hans eg klar så vil vi ha med ham videre, sier Christian Ruud og legger til følgende om hvorfor det ikke ble aktuelt med en ekstern trenerløsning:

– Jeg kjenner Casper best av alle, så da har vi valgt det fremfor å bytte ut med en helt ny trener nå midt i sesongen. Vi får se hvordan det går. Far-sønn-forhold er jo ikke alltid like enkelt, men vi trives i hverandres selskap og dette skal nok gå bra.

