ØKER PRESSET PÅ BAKMENNENE: Utøvere og bakmenn som blir koblet til dopingbruk i idretten i fremtiden, skal risikere mer enn bare utestengelse fra idretten, ifølge de fire regjeringspartiene på Stortinget. Foto: FRANCK FIFE / AFP

Lovforslag: Vil ta pengene fra dopingdømte norske utøvere i fremtiden

STORTINGET (VG) De fire regjeringspartiene mener politiet bør jakte bakmenn og inndra penger som er tjent på dopingbruk i idretten. I kulissene jubler Antidoping Norge.

Doping i idretten skal sees på som økonomisk bedrageri. Politiet skal få mulighet til å dele personsensitive opplysninger med Antidoping Norge. Påtalemyndigheten skal kunne inndra penger som utøvere, trenere og bakmenn har tjent på doping.

Det er i korte trekk hva representanter fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti lanserte på Stortinget torsdag formiddag.

– Barne- og unge som vil satse skal slippe å møte et system der den eneste måten å lykkes på, er å dope seg. Da må vi ta dem som profitterer rundt utøverne. De må stilles til ansvar, sier Grunde Almeland (v).

Han er en av flere stortingsrepresentanter som møtte VG på Stortinget torsdag.

I kontorene til Antidoping Norge, på Ullevaal stadion, satt derimot daglig leder Anders Solheim. Han var svært godt fornøyd med budskapet som ble sendt ut noen kilometer lenger sør.

Allerede i høst uttrykte Antidoping Norge, overfor justisministeren, et behov for å få tilgang på opplysninger politiet sitter på. I dag kan personer dømmes i retten for besittelse av dopingmidler, uten at det får konsekvenser for en eventuell idrettskarriere.

Rett og slett fordi Antidoping Norge ikke blir gjort kjent med at det pågår et sak.

– Det ville vært synd om det er involvert personer i en slik sak, enten det er trenere eller utøvere, som bare kan fortsette sitt virke i idretten uten at det blir tatt hånd om, sier Solheim til VG.

– Har det vært tilfeldig frem til nå?

– Ja, vi har jo måttet ha hatt nyss om saken for å kunne spørre om tilgang. I Vest politidistrikt er det nå en sak der mediene har skrevet at rundt 500 mennesker har vært i befatning med doping. Om det skulle være utøvere eller støttepersonell der, så ville det vært viktig å få tilgang på disse opplysningene, sier dopingjegeren.

De fire regjeringspartiene ønsker også å gå etter pengene i større grad enn i dag. Det har Oslo idrettskrets allerede foreslått foran det kommende idrettstinget på Lillehammer.

– Utøvere kan tjene store penger på idrettskarrierene sine. Det gjør gjerne en gruppe mennesker rundt dem også. Om noen blir tatt for doping, men har tjent ti millioner kroner i året i ti år, så bør det ikke være slik at de sitter igjen med hundre millioner kroner etter en utestengelse på to år. Da bør det være mulig å inndra midlene, sier Anders Solheim.

LANSERTE FORSLAGET: Politikere fra Høyre, Frp, Venstre og KrF sto sammen om endringene som ble foreslått torsdag. Fra venstre Silje Hjemdal (Frp), Tage Pettersen (H), Linda Hofstad Helleland (H), Kristin Ørmen Johnsen (H), Grunde Almeland (V) og Jorunn Gleditsch Lossius (KrF). Foto: Tore Kristiansen

Therese Johaug har både tjent millioner av kroner og vært utestengt for brudd på dopingreglene i hele 18 måneder. Lovendringen som nå virker å være på vei, ville imidlertid ikke påvirket den norske skiyndlingen.

Hun ble i CAS, idrettens voldgiftsrett i Sveits, trodd på at hun ikke fikk i seg et forbudt stoff med vilje.

– Nye regler er nødt til å treffe dem som doper seg med fortsett, understreker Anders Solheim.

Høyre-representant Kristin Ørmen Johnsen mener flere av de punktene regjeringspartiene lanserte torsdag, allerede kan være på plass før sommeren.