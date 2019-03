Blir flau av egen dagbok fra 2002: – Jeg var helt gæren!

ØSTERSUND (VG) I 2002 var Vetle Sjåstad Christiansen (26) 10 år. Da skrev han i dagboka si at han måtte trene masse for å bli en «ekte skiskytter».

Det målet har han nådd, men når VG viser ham alle dagboksidene fra 2002 bryter han likevel ut i latter.

– Nei, nei, nei! Der vet jeg det er mye snadder. Jeg var helt gæren, sier Vetle Sjåstad Christiansen når VGs reporter forteller ham at moren Randi Sjåstad har sendt 20 håndskrevne sider fra en 17 år gammel dagbok.

Dagboka med Harry Potter-motiv handler for det meste om at 10 år gamle Christiansen måtte huske å trene.

– Det sier litt at jeg var 10 år og skrev i dagboka mi at jeg måtte huske å trene bra til neste renn. Jeg brukte jo faktisk en Harry Potter-bok som treningsdagbok, sier Christiansen, som imponerte på ankeretappen da Norge tok VM-gull på mixed-stafetten torsdag.

EKTE SKISKYTTER: Dette skrev Vetle Sjåstad Christiansen i en dagbok i 2002. Foto: Privat

– Hva er definisjonen på en ekte skiskytter, egentlig? Er man en ekte skiskytter når man er i et VM? Jeg føler jeg har nådd akkurat det målet, sier han om bildet ovenfor.

Han var også opptatt av detaljer. Som at han måtte smøra skia godt, han skrev ned hvor mange bom han fikk i konkurranser og skildret det fint de gangene han gikk fort på ski:

STYGGFORT: Det meste handlet om å vinne for 10 år gamle Vetle Sjåstad Christiansen. Foto: Privat

– Da jeg var liten var det kun seier som gjaldt. Jeg begynte å grine hvis jeg ble nummer to eller tre. Jeg skrev litt om at jeg var med kompiser, men da skrev jeg også at jeg ikke hadde trent og at jeg måtte huske å trene neste dag, forteller Christiansen til VG.

Leste selvbiografien til Bjørndalen som 10-åring

En som er hyppig nevnt i dagboka, er Ole Einar Bjørndalen. Christiansen forteller om dager hvor han så Bjørndalen vinne på TV, og at han leste boka «Ti dager - fire gull»:

FORBILDE: Vetle Sjåstad Christiansen hadde Ole Einar Bjørndalen som forbilde. Foto: Privat

Og det var Bjørndalen som inspirerte Christiansen til å trene for å bli best.

– Jeg tror det ble satt noen griller i hodet mitt helt fra jeg var liten. En vanlig tiåring har ikke de tankene i hodet uten at noen inspirerer dem. Jeg husker fortsatt at jeg satt og leste den boka, sier Christiansen.

PS: Vetle Sjåstad Christiansen går sprint lørdag 16.30 sammen med Tarjei Bø, Johannes Thingnes Bø og Erlend Bjøntegaard.