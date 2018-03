FIKK IKKE MEDALJE: Martin Johnsrud Sundby, her under en pressekonferanse i Holmenkollen sist uke, ble nummer to på femmila lørdag. Foto: Bjørn S. Delebekk

Løfshus raser etter at Sundby ble ærespris-vraket

Publisert: 15.03.18 19:05

FALUN (VG) Det koker i toppen av ledelsen i norsk skisport. Grunn: Martin Johnsrud Sundby (33) fikk ikke æresprisen Holmenkollmedaljen – den høyeste utmerkelsen du kan få i norsk skisport.

Men Sundby var mer enn verdig, i hvert fall ifølge komiteen som har ansvaret for innstillingen til medaljen. I det utvalget satt det denne gangen folk fra skiforeningen og representanter fra skiforbundet.

Reagerer kraftig

I styret til Skiforeningen, som til syvende og sist avgjør hvem som får medaljen, var de av en annen oppfatning. Der ble det besluttet at Sundbys dopingsak fra 2016 gjør at han ikke kan tildeles æresprisen, skrev TV 2 i helgen.

Sundby var overrasket over avgjørelsen. I skiforbundet er de langt mer irritert. VG får opplyst av flere kilder at beslutningen opprørte flere sentrale ski-topper i lokalene på Ullevaal stadion og at saken ikke er over med det samme.

Det bekreftes langt på vei av Eva Tine Riis-Johannessen, visepresident i NSF og som sitter i utvalget som innstilte Sundby, mens Vidar Løfshus ikke levner noen tvil.

Landslagssjefen sier til VG at han «ikke forstår hva som har skjedd» i Skiforeningsstyret da de tok beslutningen.

– Jeg er like sjokkert som andre i skiforbundet. Det er rett og slett diskriminerende. Skal en person med en astmadiagnose være diskvalifisert fra å få et hedersbevis? Hvis det er sånn det skal være, så kan man bare droppe slike ærespriser, sier Løfshus til VG.

Fakta VG fakta: Holmenkollmedaljen Norsk skiidretts høyeste utmerkelse, innstiftet av Foreningen til Ski-Idrettens Fremme (Skiforeningen). Delt ut første gang i 1895.

Tildeles aktive skiløpere med fremragende prestasjoner gjennom flere år, særlig Holmenkoll-rennene.

Årets vinner: Charlotte Kalla fra Sverige. Kilde: Store norske leksikon

Oppfyller ikke kriterier

– Men er ikke en dopingdom en god nok begrunnelse?

– Nei, ikke når alle vet hva som står i den dommen. Skal man diskriminere fordi man har en astmadiagnose, så er vi som sagt på ville veier. Det er det det handler om. Det står så klokkeklart i den dommen at dersom man hadde søkt om medisinsk fritak, så hadde man mest sannsynlig ikke fått den dommen, sier han – og understreker at det hadde vært noe annet dersom det hadde vært bevisst juks.

Generalsekretær i skiforeningen, Erik Eide, sa følgende om hvorfor de ikke fulgte innstillingen:

– Det er verdielementer knyttet til Holmenkollmedaljen – som det å være rollemodell, og styret mener at han (Sundby, journ.anm.)) ikke oppfyller de kriteriene, sa han. Begrunnelsen overrasket Sundby i intervjuet med TV 2.

Fakta VG fakta: Martin Johnsrud Sundby Aktuell: Klar for verdenscupavslutning i Falun og vraket fra Holmenkollmedaljen.

Har vunnet verdenscupen sammenlagt tre ganger.

Ble i 2016 utestengt for brudd på dopingreglene. Sundby hadde brukt astmamedisinen Ventoline på forstøver feil vinteren 2014/2015. Sundby mistet verdenscupseire, Tour de Ski-seieren det året og dermed sammenlagtcupen.

Vant VM-gull i stafett i Holmenkollen i 2011. Tok også individuell bronse på 15 km klassisk.

Ble nummer to på femmila i Holmenkollen sist lørdag. Plasseringen gjør at Sundby nå har vært på pallen på femmila i Kollen syv ganger på rad: 3. plass i 2012, 2. plass i 2013 og 2014, 3. plass i 2015, 1. plass i 2016 og 2017, og 2. plass i 2018.

Utvalgsmedlem uenig

33-åringen fra Røa er på vei til Falun og verdenscupavslutning. Allerede fredag venter sprint i Sverige. Sundby sier nå til VG at han takker for all støtten han har fått siden saken ble kjent, men at han ikke vil kommentere den utover det.

Visepresident i skiforbundet, Riis-Johannessen, sier at hun og Audun Grønvold – også han skistyremedlem og medlem av komiteen – har vært helt klare i denne saken: De mener Sundby er en verdig kandidat.

– Det er derfor han er innstilt. Det står jeg hundre prosent for. Det jeg ikke kan stå inne for er hva skiforeningen sier og gjør. Styret har ikke tatt vår innstilling til følge. Det de sier om begrunnelsen får de stå for – ikke jeg, sier hun til VG.

Informerer skistyret

De to leverte sammen med resten av komiteen sin innstilling i februar og visste ingenting om utfallet av styrebehandlingen før verdenscupen sist helg.

Nå skal hun og Grønvold informere skistyret om saken. Riis-Johannessen sier det bare blir spekulasjoner hva som skjer når Sundbys medaljesak havner på skistyrets bord.

– Kan dere i ytterste konsekvens trekke dere fra utvalget?

– Det er for tidlig å si, sier hun.

– Gjort en feil

For saken er trolig ikke over med dette. Landslagssjef Løfshus sier at det nå er kontakt mellom skiforbundet og skiforeningen. «Jeg har fått beskjed om at dette jobber vi med i kulissene», sier landslagssjefen kryptisk – uten å utdype hva som menes med det.

Han mener det beste som kan skje er at Skiforeningen snur. Han antar at styrevedtaket, beslutningen om å ikke tildele Sundby medaljen, ligger i en protokoll. Løfshus gleder seg til å lese hvordan de har grunngitt avgjørelsen og gjentar at han er sjokkert.

– Jeg håper de selv ser at de har gjort en feil, sier han.

– Skaden er gjort

Løfshus mener Sundby i lang tid har brukt Nordmarka som treningssted og flere ganger har benyttet sine sjanser til å skryte av den jobben Skiforeningen har gjort.

– Nå får ikke Sundby medaljen og fremstår som en dårlig rollemodell. Hvordan blir det å få en medalje eventuelt ved en senere anledning?

– Den skaden er allerede gjort nå. Men han er ikke noen dårlig rollemodell. Han har unison støtte i skiforbundet. Alle er undrende til det som har skjedd, sier Løfshus.

Skipresident Erik Røste sier til VG at saken har vakt «interne reaksjoner» og at den foreløpig bare skal informeres om i styret.

Fakta VG fakta: Holmenkollmedalje-komiteen: Jon Hindar, Skiforeningen (leder), Erik Eide, Skiforeningen, Audun Grønvold, Norges Skiforbund, Eva Tine Riis-Johannessen, Norges Skiforbund, Rakel Rauntun, Norges Skiskytterforbund, Erlend Slokvik, Norges Skiskytterforbund. Kilde: skiforeningen.no

Skiforeningen beklager utspill

Styreleder i skiforeningen, Jon Hindar, har fått forelagt kritikken fra Løfshus. Han ønsker ikke kommentere den spesifikt, men starter sitt svar til VG med å oppsummere gangen i saken, som hvem som innstilte til prisen og hvem som avgjør.

– Skiforeningen kom imidlertid til den konklusjon at utestengelsesdommen Sundby fikk i forbindelse med brudd på dopingreglementet ikke var forenlig med å gi ham denne utmerkelsen ved denne korsvei.

Han sier de i stedet landet på Charlotte Kalla da de ba om alternative forslag.

– Det synes å ha blitt skapt et bilde av at styret i Skiforeningen ikke oppfatter Sundby som en egnet rollemodell eller forbilde. Dette er ikke korrekt. Jeg vil presisere at styrets eneste ankepunkt kun var knyttet til utestengelsesdommen og ikke noe annet. De sportslige merittene til Sundby taler for seg selv og Skiforeningen er godt kjent med hans betydelige innsats overfor barn og unge i langrennsmiljøet, og da nettopp som et godt forbilde og rollemodell. Skiforeningen beklager på det sterkeste dersom det har festet seg et inntrykk av noe annet, skriver han i en e-post.