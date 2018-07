Kerber vant Wimbledon for første gang - hyllet motstander Williams

Publisert: 14.07.18

SPORT 2018-07-14T16:22:24Z

(Kerber - S. Williams 6–3, 6–3) Serena Williams (36) jaktet sin første Wimbledon-tittel som mor - og sin åttende totalt i karrieren. Det satte tyske Angelique Kerber (30) en effektiv stopper for.

På første forsøk brøt seks år yngre Kerber serven til Williams, og tyskeren så seg aldri tilbake.

Det første settet endte 6–3, og i det andre tok hun initiativet da hun brøt serven til Williams og gikk opp i 4–2-ledelse.

Serena Williams klarte ikke å bryte tilbake, falt resignert i bakken da hun misset en tilsynelatende enkel smashmulighet i det siste gamet - og dermed kunne Kerber juble for sin første Wimbledon-triumf noensinne.

Etterpå løp tyskeren opp på tribunen for å feire med sine nærmeste.

– Det er en drøm som går i oppfyllelse, sier Kerber til arrangøren etter å ha fått summet seg litt, men er kjapp med å hylle sin motstander for dagen, Serena Williams.

Sistnevnte ble mor for bare ti måneder siden.

– Du er en inspirasjon for alle. For alle oss, for alle som ser på deg... Du er fantastisk, og jeg er sikker på at du får din neste Grand Slam-tittel snart, sier Kerber til jubel fra de fremmøtte.

Kerber, som har tilbragt 25 uker som verdens beste kvinnelige tennisspiller, senest sommeren 2017, fikk også revansje fra 2016-finalen.

Den gang var det Williams som vant finalen i to strake sett (7–5, 6–3), men denne gang gikk det altså ikke veien for amerikaneren.

– Det har vært en fantastisk turnering for meg. Jeg er bare veldig glad for å ha kommet så langt, sier en emosjonell Serena Williams til arrangøren.

Williams har tidligere avslørt at hun fikk store komplikasjoner under fødselen for ti måneder siden, og har selv vært overrasket over hvor fort hun har kommet tilbake på toppnivå.

– Det er åpenbart skuffende (å tape finalen), men jeg klarer ikke være skuffet. Jeg har så mye å se frem til, fortsetter hun.

– Du er supermamma...

– Nei, jeg er bare meg. Til alle mødre der ute: Jeg spilte for dere! Men Angelique spilte veldig bra i dag. Hun kommer til å nyte dette, sier hun.

PS: Tidligere lørdag tok Novak Djokovic seg til herrenes Wimbledon-finale etter en thriller mot verdensener Rafael Nadal. Kampen gikk til fem sett, der serbiske Djokovic vant det avgjørende settet med sifrene 10–8. Søndag møter Djokovic sørafrikanske Kevin Anderson i finalen.