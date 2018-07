ELITLOPPSTOER: Utvendige Propulsion måtte nøye seg med annen bak Ringostarr Treb både i kvalifisering og finale av årets Elitloppsutgave. Lørdag vinner Propulsion Årjängs Stora Sprinterlopp. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

Lørdagens travtips: Propulsion – en V75-vinner

Publisert: 13.07.18 11:52

SPORT 2018-07-13T09:52:15Z

Redén-traveren Propulsion avsluttet forrykende i fjorårets Årjängs Stora Sprinterlopp. I årets utgave vil han ta revansje. 60 millioner venter i premiepotten.



VGs travekspert, Anders Olsbu, nøler ikke med å bankertippe Propulsion i hovedløpet.

– Propulsion var god til en seier i Norbottens Stora Pris etter en blytung reise sist. I årets Elitlopp tapte han kun for Ringostarr Treb både i kvalifisering og finale. Lionels stallkamerat står langt ute bak vingen, men viste sist at han er mer enn god nok til å gjøre grovjobben selv. Selv fra dødens tror jeg det er snakk om en vinner, for dyktige Örjan Kihlström, i Årjängs Stora Sprinterlopp, Gazzas Degatos minneløp, sier Olsbu.

Han lar også Wellino Avenue i Klass I-løpet og Magic Gwin i sølvdivisjonen stå ugarderte.

– Wellino Avenue var god til seier i årsdebuten sist og er normalt ytterligere forbedret nå. Har vunnet 11 av 18 løp og kan ta sin femte strake seier. Vallaken er ubeseiret fra tet. Magic Gwin har også imponert. 5-åringen må gå bakfra nå, men det viste han både tredje og fjerde sist at han takler. Om han ikke blir for hissig, kan han runde alle. I og med at jeg garderer bredt innledningsvis, avslutter jeg med tre alenestreker, sier traveksperten.

Dagens banker

Propulsion (V75-7) tar seg av Årjängs Stora Sprinterlopp og er den sikreste vinneren.

Dagens luring

Merles Simone (V75-1) holdt bra fra tillegg og dødens sist og gikk bra etter sjenering nest sist. Kan gi svenskene kamp.

Her er Olsbus V75-tips til Årjäng :

Lite V75-forslag (store bokstaver): 360 kroner

Stort V75-forslag (over streken): 1944 kroner

V75-1 (2640ma)

4 JAQUES NOIR

5 UPPOHOPPA

2 MERLES SIMONE

1 MONFALCONE

8 EXTRA FUDGE

9 DREAMBOY AS

12 Masterglide

3 Ritmo di Poggio

10 Copimade

——————————-

6 Super Photo Bood

7 Tiptoe

Løpet

Vidåpent i bronsedivisjonen. Jeg nærmest helgarderer for å være på den sikre siden.

Favoritten

Jaques Noir gikk et flott løp til en etterlengtet seier sist og vant enkelt da utfordreren galopperte. Timo Nurmos-traveren er bra fra start og kommer han foran stiger sjansene.

Outsiderne

Uppohoppa har vært fin i målgangen i sine siste starter og er bedre enn de siste resultatene skulle tilsi. Med posisjonsklaff kan hun slå til.

Luringen

Merles Simone var flink som tredje fra tillegg og dødens i V75 på Momarken sist. Gangen før ble hun sjenert drøye runden igjen, men kom sterkt tilbake. Står fint til spormessig, og blir det tøff kjøring, kan hun være med i striden til slutt, vel og merke feilfritt. Mikkelborg-traveren er sterk og går til mål.

Startsiden

Jaques Noir er kjapp ut og vil prøve å ta en lengde på Monfalcone.



V75-2 (2140mv)

6 MELLBY EUPHORIA

13 FAME BOKO

1 HAPPY STEEL

2 CAVIDENDRON

12 VALENTINA WIND

7 Angie Simoni

5 Fancy Nancy

8 Yippie Chic

——————————-

4 Global Upfront

10 Bravivivicimo

11 Miss Åslandia

9 Ma Running

15 Xanthis Amazing

3 Judys Sunrise

Løpet

Nok et åpent løp, denne gang et hoppeløp.

Favoritten

Mellby Euphoria var bra til seier fra tet sist. Hun er kjapp fra start, og klarer hun å komme seg foran igjen, kan det bli reprise.

Outsiderne

Fame Boko er ubeseiret i sine to starter i Per Lennartssons regi og har vært meget bra ved begge anledninger. Uansett må det klaffe en del fra tillegg.

Luringen

Happy Steel feilet i klar ledelse 200 m igjen i årsdebuten nest sist. Vant lett sist. Forsvarer hun sporet, kan hun bli vrien å tukte.

Startsiden

Mellby Euphoria og Happy Steel kjører trolig om føringen.

V75–3 (2140mv)

13 NORDBY FRØY

1 VERTIGO KNEKTEN

9 U.R. FAXE

15 MOFAKSAN

5 Ängspilen

14 Trippa Undan

——————————-

4 Stumne Luna

12 Granetta

2 Silkespika

11 Vesle Maia

8 Alm Nagano

3 Vollanfaks

6 Skaffer Elden

10 Guli Rubin

7 Lill Micke

Løpet

Jeg sjanser på seks hester i Erik Perssons Minne.

Favoritten

Nordby Frøy gikk en sterk opphenting etter galopp sist. Vant tre av fire løp før det og kan runde alle igjen, vel og merke feilfritt.

Outsiderne

Vertigo Knekten er i sitt livs form. Har vunnet tre av sine fire siste starter. Men totalt har han kun vunnet fire ganger på 42 forsøk.

Luringen

Ängspilen har vært god til to strake seirer og blir kuske forsterket med Magnus Jakobsson nå.

Startsiden

Vertigo Knekten kan muligens forsvare sporet.



V75-4 (2640mv)

8 BEAR HOPE

1 GOGO DI QUATTRO

10 BICC'S LAMBORGHINI

4 ON STAGE INDIKA

11 LUXURY BRODDA

7 THE NOBLE ONE

6 Herakles

12 Tindra Star

9 Magnolia Boy

——————————-

2 Luksom

5 Elstar Rapida

Løpet

Nok et åpent løp, denne gangen et Klass II-løp.

Favoritten

Bear Hope avsluttet godkjent fra køen sist. Var ikke mye slått gangen før. Tredje sist vant han etter å gått siste 1200 meter i dødens. Goop-traveren står innerst i annen rekke og må ha tur for å komme løs. Gjør han først det, kan han meget vel vinne. Men han får kun et knepent tips herfra.

Outsiderne

Bicc's Lamborghini har blitt bedre for hver start i år og tok en enkel og fortjent seier sist i sitt tredje forsøk. Wallin-traveren har vist at han liker den lange distansen, men det må uansett klaffe fra baksporet.

On Stage Indika feilet fra start sist, men kom flott tilbake til annen bak Rajah Silvio. Fikk maks etter tet og lederrygg nest sist. Vant sist han gjestet Årjäng, fjerde sist. Fikk et helt perfekt smygløp ved den anledningen.

Luringen

Gogo di Quattro vant både en kvalifisering og finale på Rättvik sist. Djuse-traveren er flink fra start og kan muligens forsvare sporet. Uansett er han sikret et fint løp og skal regnes blant de tre.

Startsiden

The Noble One og Gogo di Quattro vil kjøre om føringen. Herakles og On Stage Indika er heller ingen sinker. Sistnevnte har et noe trangt spor og feilet direkte sist.

V75-5 (2140ma)

1 WELLINO AVENUE

——————————-

9 Zelov

8 Beautiful Bacardi

4 Erwin

2 Output Pressure

5 Eelis

3 Diggerman

6 M.T.Mighty Winner

7 Gear Extension

10 Revenue Lavec

11 Prince Tanic

12 Hope Of Joy

Løpet

Wellino Avenue vinner trolilg Klass I-løpet om han forsvarer sporet.

Favoritten

Wellino Avenue vant lett i årsdebuten sist etter å ha fått dirigere i front. Slo kloa i en meget tapper Flashing Boko etter et fint løp i sin siste start i fjor, hvor han vant på radige 1.10,7. 7-åringen, som har vunnet 11 av 18 løp, jakter nå sin fjerde strake seier. Med løpet sist i kroppen, skal han være ytterligere forbedret. Han har aldri tapt fra tet.

Outsiderne

Beautiful Bacardi har fått tøffe løp i sine to siste starter. Var veldig god til to seiersløp før det, men står sjanseartet til ytterst på vingen.

Luringen

Zelov tapte kun knepent for stallkameraten Robin G.T. i Stavangerløpet i V75 på Forus sist og er i klar fremgang. Gikk 1.12,6 full vei da. Klarer han å holde ryggen til storfavoritten fra start, kan han henge på til en trippelplass.

Startsiden

Wellino Avenue er kjapp ut og kan forsvare innersporet.



V75-6 (2140ma)

9 MAGIC GWIN

——————————-

2 Baron Gift

10 Don't Mind Me

3 M.T.Joinville

5 Hickothepooh

7 Super Star Reaf

1 Barkevious Mingo

12 Mack Dragan

4 Han Herred

11 Bravo Navarone

6 Valokaja Hindø

Løpet

I og med at jeg har brukte veldig mange streker innledningsvis, må jeg ta en sjanse på Magic Gwin.

Favoritten

Magic Gwin har vært solid med fire seirer og to annen på seks starter i år. Må gå bakfra denne gangen, men det har han vist at han takler. Men han kan bli litt hissig bakfra, men baksporet bekymrer ikke kusken, Kaj Widell. Har vært bra til seier fra tet i sine to siste starter, men han kan også gjøre grovjobben selv. Men det finnes utfordrere.

Outsiderne

Don't Mind Me fikk en fortjent seier sist etter flere gode løp. Vant greit fra tet da, tross press på siste bortre. Har fått bakspor igjen, men det viste han at han taklet både nest og tredje sist, da han ble toer bak henholdsvis Final Oak og Qahar Q.C.

Luringen

Baron Gift står bedre til spormessig enn på lenge. Var god til seier på 1.11,6 full vei nest sist. Svanstedt-traveren er bra fra start og kan stikke til tet. Derfra stiger sjansene. Regnes blant de tre.

Startsiden

Baron Gift er bra ut. Hickothepooh og Han Herred kan utfordre. Barkevious Mingo er heller ingen sinke.



V75-7 (1640ma)

7 PROPULSION

——————————-

3 Nadal Broline

1 Arazi Boko

9 Volstead

2 Donatomite

6 Dante Boko

5 In Vain Sund

10 Maori Time

4 Spitcam Jubb

Løpet

Propulsion i Årjängs Stora Sprinterlopp, Gazza Degatos minneløp, er dagens sikreste vinner.

Favoritten

Propulsion vant sikkert etter et veldig tungt løp i Norrbottens Stora Pris sist. Gangen før ble han toer bak Ringostarr Treb både i kvalifisering og finale av Elitloppet. Daniel Redén-traveren avsluttet forrykende i dette løpet i fjor, men kom akkurat for sent til å innhente ledende Dante Boko. Står langt ute på vingen, men han har vist ved flere anledninger at han kan gjøre grovjobben selv. Jeg spekulerer hvert fall ikke i favorittfall.

Outsiderne

Arazi Boki var god som tredje bak Propulsion i Norrbottens Stora Pris sist og vant tre av fire løp for det. 11-åringen til suksess-rike Alessandro Gocciadoro har vunnet fem av åtte løp i år og står til for et perfekt løp. Han er en av flere som kjemper om plassen bak storfavoritten.

Volstead viste fremgang igjen sist. Ble toer bak Day Or Night In. Står til for et fint smygløp og er han tilbake i toppslag er han en av dem som kan ende på trippelen.

Donatomite har vært bra hjemme i Norge. Satt fast i lederrygg i Bjerke Cup nest sist. Har ellers vunnet tre av sine fire siste starter, men det er langt tøffere i mot her.

Luringen

Nadal Broline skuffet stort sist, men var solid som tredje bak Ringostarr Treb og Propulsion i selveste Elitloppet. Kommer ut med samme utrustning som ved Elitloppet og er han tilbake i normalt slag, kan han bli toer bak Propulsion.

Startsiden

Arazi Boko og Nadal Broline kjører trolig om føringen i aller første omgang.



Navn: Tom Horpestad

Alder: 50 år

Antall seirer i år: 6

Antall seirer siste fem år: 74

En jærbu på svensk hjemmebane

20 år er gått siden Tom Horpestad flyttet fra Jæren til svenske Årjäng. Lørdag håper han å vinne V75-1 med sin Monfalcone på sin svenske hjemmebane.

V75-1: - Jeg tror jeg kan vinne med Monfalcone . Han har vært veldig bra i det siste, og med de tøffeste konkurrentene, Extra Fudge og Masterglide i dårligere spor, kan det gå veien.

V75-2: - Han har vært knallgod i det siste, Fame Boko . Logisk favoritt foran Cavidendron og Bravivivicimo , som begge har kapasiteten som skal til. Min egen Miss Åslandia er herdet mot tøff motstand og duger i dette laget. Jeg vil heller ikke regne bort stallens Judys Sunrise som var bra til seier i Arvika sist, selv om det var i enklere omgivelser.

V75-3: - Han galopperte seg bort sist, Nordby Frøy . Feilfritt vinner han dette. Banker.

V75-4: - Gogo di Quattro står med to strake seirer. Kan lede dette fra start til mål. Utfordres av The Noble One , som også imponerte sist og som trolig også laddes for tet. Hardkjør foran er til fordel for Tindra Star , som har vunnet tre strake og som tar mange til slutt bakfra.

V75-5: - To hester skiller seg ut. Wellino Avenue jager fem strake seirer og sitter fort i tet. Utfordres av Erwin , som imponerte i Åmål sist.

V75-6: - Løser det seg for Magic Gwin bakfra, kan det bli ny seier. Han har vunnet fire av de fem siste. Han støter på gode M.T. Joinville , som vant på ny rekord sist og som står bedre til.

V75-7: - Her skal det ikke være snakk om saken. Tross dårlig spor vinner Propulsion normalt lett. Banker nummer to.