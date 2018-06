AMBISJONENE BESTEMTE: Stian Grastveit håper og tror han vil bli en bedre langrennsløper av at han har er åpen om at han er homofil. Foto: Sverre R. Glomnes

Stian (22) fryktet reaksjonene fra langrennsmiljøet hvis han sto frem som homofil: – Har kun vært overveldende positivt

Publisert: 28.06.18 19:08 Oppdatert: 28.06.18 19:34

I flere år hadde langrennsløper Stian Grastveit (22) holdt legningen sin for seg selv av frykt for hvordan venner, familie og langrennsmiljøet ville reagere. Nå skjønner han ikke hva han fryktet.

Heming-løperen har mange ganger tenkt at han aldri kom til å få ut sitt potensial i langrennsløypen så lenge han ikke var åpen om at han er homofil. For mye krefter gikk med på skjule det, å sørge for at ingen detaljer kunne avsløre ham.

– Jeg kom frem til at jeg tror det begrenset meg som skiløper, forteller 22-åringen til VG.

Derfor bestemte han seg for at han måtte si det til sine nærmeste først, og deretter la han ut en melding på sosiale medier (se meldingen i bunnen av saken) der han forklarte hvorfor han nå ville stå frem som homofil.

Torsdag stilte han opp i Aftenposten og fortalte om hvorfor han til slutt bestemte seg.

I mange år, siden han var 10–12 år, var han innstilt på at han kom til å gå gjennom livet med kone og barn, leve et «A4-liv», istedenfor å leve ut den han egentlig er.

– Jeg har vært nervøs for hvordan alle skulle reagere. Jeg tenkte verst tenkelig scenarioer hele veien. I langrennsmiljøet var jeg redd for at folk ikke ville bo på rom med meg, eller at de ikke ville være i garderoben med meg. Slike tanker slo meg, forteller Grastveit til VG.

Overrasket over andres reaksjon

Frykten viste seg raskt å være ubegrunnet. Han synes reaksjonen til Astrid Uhrenholdt Jacobsen beskriver det hele bra. Treningsmakkeren i Heming IL var en av de første han fortalte det til.

– Da jeg fortalte det til henne var hennes første kommentar «OK, men er ikke det fint da?» Jeg trodde det skulle være mer reaksjoner, men jeg er veldig fornøyd med at folk har et så normalt forhold til det og tenker at ikke er noen big deal, sier 22-åringen.

– Jeg har ikke fått én kommentar som har vært middels en gang. Det har kun vært overveldende positivt, sier han.

Tirsdag var blant andre Grastveit tilstede under Norges fotballforbunds seminar «jævla homo» på Ullevaal. Se hele debatten om homofili i idretten her:

Akkurat den lærdommen, at de rundt ham synes det er helt greit og ikke noen «big deal» mener Grastveit det er viktig at flest mulig får med seg. Hadde noen fortalt ham det før, tror han at han ville hatt det mye enklere.

– Det er blitt snakket litt lite om legning i idretten. Det er vanskelig for en utøver å forstå at miljøet er OK med det, siden det ikke snakkes så mye om det. Men når de som er åpne om legningen sin prater om det, normaliserer det seg, sier han.

For Grastveit selv er det ikke så viktig at det blir en stor sak i hans liv, men han mener det er viktig for andre – spesielt unge, homofile utøvere – at noen snakker åpent om det.

– Etter innlegget mitt i sosiale medier fikk jeg noen meldinger fra folk som takket for at jeg gjorde deres kamp lettere. Det er de sterkeste tilbakemeldingene, forteller Heming-løperen, som også takker Oslo-klubben for måten de har

Tror åpenhet gir bedre trening

22-åringen fra Egersund håper og tror at det at han nå har vært så åpen vil gjøre ham til en enda bedre langrennsløper også. For selv om det har vært mye de siste ukene, og at han fremover skal holde foredrag om homofili i norsk toppidrett, tror han at det på sikt vil gi ham mer energi enn det har tappet.

– Jeg gleder meg til å ta fatt på en treningshøst der jeg kan bruke kreftene der jeg skal bruke dem, sier langrennsløperen som til nå har vært blant de 30–40 beste i NM.

Denne vinteren håper han på topp 20-plasseringer, og at han skal ta nye steg mot toppen.