EM-deltaker: Eirik Høitomt skal forsvare de norske fargene i Europamesterskapet for travkusker. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

Kveldens travtips: EM for travkusker i V76

Publisert: 27.06.18 09:36

SPORT 2018-06-27T07:36:15Z

EM for travkusker innledes med fem løp på Bjerke Travbane i kveld, hvor alle inngår i V76, og avsluttes med like mange løp på Åby Travbane i morgen.

Det norske håpet er Eirik Høitomt, i mesterskapet hvor finske Mika Forss er tittelforsvarer.

– Bankeren finner jeg imidlertid i Kai Eriksens minneløp i form av Donatomite, men jeg har respekt for Pingus Vang. I Magnus Botslangens hoppeløp gjør Lykkje Borka og Åsrud Vilja opp om seieren, om sistnevnte kommer til start. Ellers er Lykkje Borka en banker, varsler Olsbu.

Dagens banker:

Donatomite (V76-3) er i toppform. Han satt fast med alt igjen i Bjerke Cup sist og har en fin sjanse.

Dagens luring:

Kicking Classic (V76-6) avsluttet fort i tøft V75-lag sist og er skikkelig på gang. Kan ta årets første seier.

Her er Olsbus V75-tips til Bjerke Travbane:

Lite V76-forslag (store bokstaver): 216 kroner

Stort V76-forslag (over streken): 2160 kroner

V76-1 (2120mv)

7 LYKKJE BORKA

8 ÅSRUD VILJA

—————————————-

2 Trons Torila

3 Bjørnemyr Texa

5 Røste Lill

4 Finnskog Oda

6 Arvesølv

1 Aine G.L.

Løpet:

To hester peker seg klart ut i Magnus Botslangens hoppeløp, men det er fortsatt usikkert om Åsrud Vilja kommer til start. Om hun ikke starter, er Lykkje Borka en klar banker.

Favoritten:

Lykkje Borka er en av landets beste hopper og holder absolutt toppform. Hun har vært solid til tre enkle seirer på rad. I Sverige sist van hun helenkelt etter en tøff tur. Steinseth-traveren er vant til å hente lange tillegg. Denne gang står hun kun 20 meter bak og har også langt færre hester å runde. Feilfritt kan hun meget vel vinne igjen. Og om ikke Åsrud Vilja kommer til start, er hun normalt en sikker vinner, selv om galoppen ligger litt på lur.

Outsiderne:

Trons Torila gikk ned i rygg på Røste Lill sist og ble siden sittende fast med krefter spart. Hoppa er bra på sitt beste, men er litt variabel. Hun er imidlertid ikke lett å få inn på bestilling. Hun har kun vunnet seks ganger på sine 90 forsøk. Kun en seier har hun bokført siden årsskiftet 2016/2017. Men hun kan absolutt ende på trippelen.

Luringen:

Åsrud Vilja er en traver utenom det vanlige, men hun har slitt mye helsemessig. På 32 starter har hun kjørt inn snaue to millioner kroner, med elleve seirer, ni annenplasser og tre tredjeplasser som fasit. I fjor startet hun bare en gang, det var i NM for hopper. Da ble hun toer bak Brenne Rødi, men slo Ulsrud Tea. Året før kom hun også ut direkte i NM for hopper, hvor hun vant med en lengde til Ulsrud Tea. Hesten er kneoperert, men rapporteres bra i trening. Men hun har vært i karantene grunnet salmonella-utbruddet på Veterinærhøgskolen. Kommer Åsrud Vilja til start, kan hun gi favoritten kamp. Hun pleier alltid å være godt forberedt når hun stiller til start. Husk at hun vant både det svenske og norske hoppe-Kriteriet, i tillegg til Biri Oppdretningsløp for hopper. 8-åringen ble toer i det svenske hoppe-Derby og vant DNTs 5-årsløp for hopper. En slik traver er alltid farlig å avskrive.

Startsiden:

En noe åpen startside. De fire ytterste på strek kan alle løse bra.



V76-2 (2100ma)

11 SPRETT ODIN

2 LYKKJE TVEITEN

12 BEST RUGGEN

1 HOVS FRØYA

3 HVALSTAD ODIN

4 MISSINGMYR STJERNEN

—————————————-

10 Torvald

5 Blessomen

7 Teo

9 Raukvin

8 Bjøre Lydia

6 Voje Scott

Løpet:

Jeg streker for halve feltet i det første EM-løpet, men skulle gjerne hatt råd til to til.

Favoritten:

Sprett Odin har vært god i sine siste starter uten å få full klaff. Står sjanseartet til spormessig denne gangen for tittelforsvareren, finske Mika Forss, som har tatt over 3300 seirer. Men blir det litt kjøring i front, noe det fort kan bli, kan han runde alle.

Outsiderne:

Lykkje Tveiten trøblet fra start sist og feilet seg bort på siste bortre. I startene før tapte han kun for Frøyu Petter og Sikvelands Svarten, knepent slått ved begge anledninger. I Sverige fjerde sist vant han enkelt etter sisterunden i dødens. Antonsen-traveren er best i tet, men det spørs om han kommer dit.

Luringen:

Hvalstad Odin avsluttet flott i kulissene etter hinder sist og er milevis bedre enn raden. 7-åringen er variabel i prestasjonene, men skulle tyskeren Michael Nimczyk, med over 2000 seirer på samvittigheten, gi ham et fint løp, er det ikke umulig.

Startsiden:

Hovs Frøya åpnet i 1.19-fart sist og kan absolutt forsvare sporet. Alle de tre på utsiden kan også åpne fort.



V76-3 (2100ma)

3 S.K.'S SPARTACUS

5 ELKEN SECRET LOVE

2 Spirit Yankee

8 Real Superb

—————————————-

7 Mr. Classic

4 Elvis Ruda

10 From Zero To Hero

9 Valnes Gwyneth

12 Memphis Tennessee E.P.

6 Cochise

11 Beniwiwi

1 Red's Chipchip

Løpet:

S.K.'s Spartacus blir klar favoritt i det andre EM-løpet. Åpent bak.

Favoritten:

S.K.'s Spartacus tok en sterk seier fra dødens sist og tapte kun for Rocket Man tredje sist. Feilfritt og på sitt beste blir han vanskelig å tukte. Så får vi se om nederlandske Rick Ebbinge, med 600 seirer, får ham feilfritt rundt.

Outsiderne:

Elken Secret Love ble alt for hissig sist, dro unna i tet i tøft tempo og ga seg til slutt. Får Høitomt stagget henne og får dirigere litt, kan hun vinne fra tet, som nest sist.

Luringen:

Spirit Yankee satt fast etter to måneders pause sist og viste fremgang. Er ikke ufarlig fra et fint spor.

Startsiden:

Elken Secret Love kan ta teten, selv om Elvis Ruda og S.K.'s Spartakus er bra ut.



V76-4 (2100ma)

3 DONATOMITE

—————————————-

6 Pingus Vang

4 Deep Sea Dream

2 Gigant Invalley

7 Photo Va Bene

5 Ridolini Park

Løpet:

Jeg lar Donatomite stå ugardert i Kai Eriksens minneløp, som kun teller seks hester.

Favoritten:

Donatomite ble sittende fast med alt igjen i lederrygg på Coquin Bebe i Bjerke Cup på Oslo Grand Prix-dagen sist. I kvalifiseringen holdt han unna for Deep Sea Dream og Quick Fix etter en tøff åpning. Tredje sist vant han lett på 1.10,0. Denne gang er det full distanse, noe som ikke er noen fordel. Men han var overlegen på distansen i årsdebuten, men i langt enklere lag. Kommer han seg greit til tet og ikke ligger for hardt på, kan han vinne igjen.

Outsiderne:

Deep Sea Dream var god toer bak Donatomite i kvalifiseringen og tapper som fjerde i finalen av Bjerke Cup sist. Kommer ut i Gaute Lura-regi nå, siden eieren er på ferie. Med posisjonsklaff skal han regnes blant de tre.

Luringen:

Pingus Vang avsluttet solid til fjerde fra køen i langløpet på OGP-dagen sist. Ble speedet ned av Photo Lavec, som slikket hans rygg, gangen før. Pingus Vang var knepent foran Donatomite i Kjell Håkonsens minneløp fjerde sist og kan yppe seg mot ham igjen, om favoritten ligger for hardt på.

Startsiden:

Gigant Invalley er kjapp, men slipper kanskje til Donatomite.



V76-5 (1609ma)

2 GUCCIO FORTUNA

3 Tallahassee

6 Glazier's Support

4 Victor Hastrup

10 Polymeles Face

—————————————-

1 Kosmos Dream

5 Arion Augustinu

8 Egon B.R.

12 Rock The Boat

7 Johnny Boy F.

11 Toledoss

9 Drew Thunder

Løpet:

Guccio Fortuna blir klar favoritt i det tredje EM-løpet.

Favoritten:

Guccio Fortuna var god toer bak Aida Mae i norgesdebuten sist. Avsluttet flott fra fjerde utvendig på siste bortre da. Er normalt ytterligere forbedret med det løpet i kroppen. Feilfritt skal Tjomsland-traveren ha en bra sjanse for italieneren Mario Minopoli Jr., som hittil har vunnet over 1600 løp i sin karriere.

Outsiderne:

Tallahassee tok ikke til seg drikke under den lange turen til Forus sist og underpresterte naturlig nok i langløpet i V75. Var god til seier gang før og avsluttet bra etter trafikkproblemer tredje sist, i et løp gode Annie's Boy vant. Tilbake i slag kjemper han trolig i toppen.

Luringen:

Glazier's Support var Rennesvik optimist med sist. Hesten satt i tet etter 500 m som gikk etter radige 1.09,5. Hesten ga opp til slutt, men treneren mente at han ikke var sliten. Feilfritt og om han viser seg fra sin beste side, er det ikke umulig.

Startsiden:

Glazier's Support, Egon B.R, Victor Hastrup og Kosmos Dream kan alle løse bra. Guccio Fortuna er nok heller ingen sinke om kusken klemmer til.



V76-6 (2100ma)

4 MILLROYCE

9 KICKING CLASSIC

5 CANTAB GENIUS

—————————————-

12 Thai Bakery

2 Javier Palema

10 Sanner Sid

3 Waikiki Man

11 Jacuzzi O.

1 Önas Julius

8 Lord Bexley

7 Perfect Line

Løpet:

Jeg prøver tre hester i det fjerde EM-løpet.

Favoritten:

Millroyce har vært god i sine to siste starter og en seier er like om hjørnet. Sist var han tapper fra dødens som tredje bak Ultimate Photo og medsmygende Frascati B.R. Gangen før feilet han fra start, men avsluttet flott til annen bak gode Moveslikejagger. Klarer iren John Richardson, med drøye 1350 seirer, å få ham feilfritt rundt, kan han ta en etterlengtet og velfortjent seier.

Outsiderne:

Cantab Genius firte til fjerde fra tet sist etter en 1.10-åpning. Er kjapp fra start og kan muligens komme foran igjen. I så fall og om åpningen ikke blir for tøff, kan han lede lenge, muligens helt inn.

Luringen:

Kicking Classic avsluttet flott til femte i et V75-løp gode Arsenal vant OGP-helgen. Står til for et fint løp, og med tempo stiger sjansene. Kan runde alle til årets første seier.

Startsiden:

Cantab Genius er meget rask. Önas Julius i mot.



V76-7 (1609ma)

1 LADY LANE

2 RAPIDE FRECEL

6 SUPPORT KINDNESS

10 FRANKIE LOBELL

9 SOUTHWIND GIZZEL

11 UENDY Z.S.

—————————————-

7 Digital Star

12 Ursula Horse

4 Banker Go's

8 Delamain

5 Doremi

Løpet:

Flere med vinnersjanse i det siste EM-løpet for kvelden.

Favoritten:

Lady Lane kommer ut etter lang pause, men rapporteres i toppform. Skulle hun klare å forsvare sporet, kan hun lede hele veien. Men hun har et par raske rett på utsiden, i tillegg til Support Kindness. Får uansett et fint løp og skal regnes.

Outsiderne:

Rapide Frecel fikk sen åpning fra lederrygg på Lighthouse West sist og sto på bra til annen. Står fint til spormessig og er aktuell blant de tre.

Luringen:

Southwind Gizzel har slitt med å få fritt frem i sine to siste starter og har formen på topp. Står til for et fint smygløp, i et løp hvor det kan bli tøff kjøring innledningsvis. Har de andre brent kruttet innledningsvis, kan Southwind Gizzel slå til.

Startsiden:

De tre innerste, samt Support Kindness, kjører hardt om føringen.