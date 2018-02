TUR OG UTUR: Mens en storfornøyd Torgeir Bergrem kan glede seg til finalen er Marcus Klevelands (t.v.) OL over. Foto: Bjørn S. Delebekk

Kleveland etter ny OL-fiasko: - Min desidert største nedtur

Publisert: 21.02.18 02:26 Oppdatert: 21.02.18 05:23

SPORT 2018-02-21T01:26:24Z

PYEONGCHANG/OSLO (VG) En kjører finalen, en av de største favorittene reiser hjem. Ikke rart Torgeir Bergrem (26) synes synd på Marcus Kleveland (18).

– Jeg synes det er jævla kjipt. Han har vært den som har kjørt best av alle på trening, og jeg har gledet meg skikkelig til å kjøre finalen sammen med ham. Men det er marginalt det vi holder på med. Noen ganger stemmer det, andre ganger ikke. Marcus vant jo X-Games slopestyle og kom på 2. plass i Big Air, så han vet at han er en av verdens beste snowboard-kjørere. Noen ganger har vi en dårlig dag alle sammen, men det er synd at det kommer på en dag som i dag. Sånn er det bare, sier Torgeir Bergrem til VG.

26-åringen er klar for Big Air-finalen hverken Ståle Sandbech (24) eller Marcus Kleveland (18) maktet å kvalifisere seg til.

Går for medalje

– Der er jeg medaljekandidat, gliste trønderen før han forlot pressesonen her på Alpensia Ski Jumping Centre.

Marcus Kleveland var blant de aller største forhåndsfavorittene på øvelsen. På sitt første av to triks landet han en backside 1440, men poengsummen 84,25 holdt ikke til mer enn 9. plass etter den første av to omganger.

Og da han mislyktes i landingen i den avgjørende omgangen, var nedturen et faktum. Det blir ingen Big Air-finale på ham.

Kleveland la ansiktet i hendene på vei til målområdet og kastet hjelmen da han ankom det. Etterpå ble han trøstet av Silje Norendal, som på sin side er klar for Big Air-finalen for damene .

– Dette er jævlig tungt. Jeg hadde en bra trening, fikk gjort det trikset jeg gjorde på andrehoppet mitt. Jeg trodde det skulle holde, men nivået er jo skyhøyt i dag, sier Kleveland og oppsummerte OL slik:

– Dette er desidert den største nedturen jeg har hatt. Når du er på noe så stort og ikke klarer å gjennomføre, så er det dritkjipt.

– Han er verdens beste snowboarder, men han får det ikke til å stemme i OL. Det er synd, kommenterte Gjermund Bråten på Eurosport.

Kleveland gikk inn i OL som gullfavoritt i både slopestyle- og Big Air-konkurransen, men forlater istedenfor OL uten medalje.

Heller ikke Ståle Sandbech fikk full klaff i Big Air-kvaliken, selv om kommentatorene på Eurosport jublet da han landet en frontside 1440 tailgrab i det første av sine to forsøk.

– Hvis ikke det er finale, så er ingenting det, utbrøt en ekstatisk Bråten.

Dommerne var imidlertid ikke enige. Bare de seks beste i hvert kvalik-heatet tok seg til finale, og Sandbechs 84,75 poeng var ikke nok.

– Det var synd. Jeg landet bra i første runde, men det var ikke det de (dommerne) ville se. De ville se backside trippel cork. Det er tungt, sier en skuffet Ståle Sandbech til Eurosport.

– Fire av de som går videre, gjør backside trippel 1440, og jeg kan også det trikset. Men jeg har lyst til å få mer variasjon, men sånn var det ikke i dag, fortsetter han.

– Var dette ditt siste OL?

– Jeg skal ikke love noe eller avkrefte noe. Vi får se, sier 24 år gamle Sandbech.

PS! Finalen kjøres natt til lørdag.