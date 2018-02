Norges trener: Sverre skjønte ikke opplegget

Publisert: 24.02.18 13:12 Oppdatert: 24.02.18 15:01

SPORT 2018-02-24T12:12:27Z

PYOENGCHANG/OSLO (VG) Sverre Lunde Pedersen (25) forstod ikke at han ikke hadde kommet til finalen før han så landslagssjef Sondre Skarlis ansiktsuttrykk etter målpassering på fellestarten.

- Jeg var litt usikker. Men jeg skjønte det da jeg så Sondre (Skarli) etterpå, svarer han på spørsmål om når det gikk opp for ham at finalen glapp.

– Han var ikke så blid som han pleier?

– Nei, svarer Sverre Lunde Pedersen og smiler.

Han innrømmer at han gjorde en «teknisk blunder.»

Han ble nummer ni i sitt semifinaleheat. Åtte fra hvert av to heat gikk til finalen, som hjemmefavoritten Seung-Ho Lee vant foran Belgias Bart Swings og Nederlands Koen Verweij. Sven Kramer endte sist, som nummer 16, i finalen.

– Det var mye kaos og jeg var på en måte ikke klar over hvor mange poeng jeg trengte for å komme til finalen, sier Sverre Lunde Pedersen i pressesonen.

– Mistet du oversikten?

– Jeg var ikke helt klar over hva som ville holde. Det er litt surt etterpå. Men jeg var dyktig sliten på slutten, så jeg vet ikke om jeg ville klart det likevel, svarer han på VGs spørsmål.

Han tilføyer at «planen» var å bli dårligst nummer to i en spurt, og at det ville holde (til finale) å være med i teten i to av de innlagte spurtene.

Landslagssjef Sondre Skarli forteller imidlertid at han forsøkte å gi beskjed til Sverre Lunde Pedersen om at han trengte flere spurtpoenger. Han ropte og skrek av full hals. Men det var så mye bråk og støy i hallen at Sverre Lunde Pedersen ikke oppfattet beskjedene.

– Jeg ropte at han måtte ta flere poeng. Men det var vanskelig for ham å høre, bekrefter Sondre Skarli.

– Han hørte at jeg ropte, men han hørte ikke helt hva jeg sa, sier han.

Skarli er for en fortsettelse av fellesstart, men synes konseptet er feil. Det er vanskelig for publikum «å skjønne hva som skjer». På spørsmål om han synes fellesstarten er useriøs, svarer han nei - men han gjentar at «det er vanskelig å følge med på og å forstå seg på».

– Sverre som gikk, skjønte det jo ikke en gang, påpeker han.

Skarli, som går av som landslagssjef etter denne sesongen, mener at formatet bør endres til neste OL. For eksempel ved at en løper «tas ut» for hver runde.

– Det bør gjøres mer lettfattelig?

– Ja, det er det korte svaret, svarer han.

– Også for løperne?

– Ja, slår Sondre Skarli fast.

Forrige gang Sverre Lunde Pedersen gikk en fellesstart var i VM i Kolomna for to år siden. Danmarks to løpere gikk videre til OL-finalen. Danskene har har trent spesielt for den nye OL-øvelsen over lang tid.

Sven Kramer kom i mål som nummer fire i semifinalen, og avanserte til finalen fordi han hadde sikret seg seks spurtpoeng underveis - etter å ha spurtslått Sverre Lunde Pedersen.

Sverre Lunde Pedersen - som med bronsemedalje på 5000 meter og gullmedalje på lagtempo har gjort et strålende OL - skal nå hjem for å forberede seg til allround-VM utendørs i Amsterdam. Han mener at Sven Kramer enda en gang vil være favoritt til å vinne mesterskapet, om enn ikke så stor som han har pleid å være.

PS! Den danske duoen Stefan Due Smith og Viktor Hald Thorup ble nummer fem og 13 i finalen.