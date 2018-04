Her er historiens første NFL-spiller med én hånd

Shaquem Griffin (22) klarte ikke holde tårene tilbake da han lørdag kveld den første spilleren med én arm som blir draftet inn i amerikansk fotballs øverste nivå.

– Jeg vil vise hele verden at uansett om du har én hånd eller to hender, hvis du kan spille ball, så spill ball, sa han før draftet ifølge BBC.

Han ble født med en medisinsk tilstand som hindret fingrene hans å utvikle seg normalt. Faktisk ble smertene så store for fire år gamle Shaquem at mamma Griffin fortalte Sports Illustrated at hun oppdaget sønnen på fire år på kjøkkenet, mens han forsøkte å skjære av seg fingrene i smerter.

Like etter fikk han amputert hele venstrehånden. Det hindret han likevel ikke å jakte drømmen som profesjonell fotballspiller.

Som valg nummer 141, i den femte runden av draftet, ble linebackeren valgt av Seattle Seahawks. Der blir han lagkamerat med tvillingbroren Shaquill, som ble draftet av klubben i fjor.

– Jeg klarte ikke puste. Jeg visste ikke hva jeg skulle si. Jeg forsøkte å sette ord på følelsene, men jeg klarte ikke, sa han til ESPN da proffdrømmen var et faktum.

Griffin tilbrakte de to siste årene ved universitetet UCF og ble blant annet kåret til den beste defensive spilleren i fjorårets utgave veldedighetskampen Peach Bowl foran 71 000 tilskuere. Han ble også kårets til årets defensive spiller da universitetet gikk ubeseiret gjennom 2016-sesongen.

– Jeg må fortsette å bevise at folk tar feil. Jeg har mange å motbevise, mange som tviler. Folk har tvilt på meg på hvert eneste nivå, og hver eneste gang har jeg motbevist dem. Det skal jeg gjøre i år også, sa han ifølge NTB.

Under NFLs combine (prøvedag for collegespillere som deltar i draftet) i mars, satte han rekord på øvelsen 40 yards sprint med tiden 4,38 sekunder. Det er det raskeste en linebacker har løpt på 12 år.

Seattle Seahawks åpner sesongoppkjøringen mot Indianapolis Colts, før de spiller første offisielle kamp i 2018/19-sesongen mot Denver Broncos 9. september.

