Kveldens travtips: Får sin V76-revansje

Publisert: 02.05.18 10:57

Going Transs R. sviktet med startgalopp som storfavoritt i V76 sist, men gikk bra etterpå til femte etter sen åpning. VGs travekspert, Anders Olsbu, tror ekvipasjen tar revansje.

Hamre-traveren, som igjen blir kjørt av dyktige Magnus Teien Gundersen i dette løpet for de stallansatte, skal regnes med en god sjanse.

– Going Transs R. var bra til seier både nest og fjerde sist og har vist at han er god nok. Bare det blir litt kjøring i front, kan han runde alle. Sist gikk han et godt løp etter startgalopp og beviste at formen fortsatt er på plass, sier Olsbu.

Dagens banker:

Going Transs R. (V76-4) har vært god i Hamre-regi og skal absolutt regnes i striden igjen.

Dagens luring:

Hauan Hera (V76-1) gjør en spennende start i Brenne-regi. Hoppa kvalifserte seg til hoppe-Derby i fjor.

Her er Olsbus V75-tips til Bjerke Travbane:

Lite V76-forslag (store bokstaver): 384 kroner

Stort V76-forslag (over streken): 2016 kroner

V76-1 (2160mv)

2 BORK ODA

9 SOLVA

5 HAUAN HERA

1 KLEPPE ELFINA

——————————

8 Borkflya

10 Børke Balderina

4 Horgen Gaupa

3 Mila

7 H.M. Norne Rose

12 H.M. Urd

11 Junisol

Løpet:

Jeg prøver fire hester i dette hoppeløpet, men jeg skulle gjerne hatt råd til minst en til.

Favoritten:

Bork Oda var god til en enkel seier foran Mo Line sist. Feilet seg bort nest sist, men har stort sett gått gode løp og har vunnet halvparten av sine seks starter. Har et trangt spor, men hun er normalt god fra start. Bare hun løser feilfritt, skal det en god hest til for å slå henne.

Outsiderne:

Solva har feilet mye i det siste. Feilet som trippelaktuell sist. Ble sjenert til galopp nest sist og feilet som pigg igjen på siste bortre. Gangen før ble det også helt feil. Fjerde og femte sist var hun helt overlegen. Feilfritt og om hun viser seg fra sin beste side, er hun ikke noe dårligere enn de andre.

Luringen:

Hauan Hera årsdebuterer og gjør en veldig spennende start i Brenne-regi. Husk at hun ble tredje i en hoppe-Derby-kvalifisering bak Brenne Blissi og Aine G.L. I finalen feilet hun to ganger og var borte. Møter ingen av de to sistnevntes kaliber her og kan vinne på direkten. En stor outsider.

Startsiden:

Bork Oda er bra fra start, men har trukket et trangt spor og det er en viss galoppfare. Hauan Hera kan utfordre. Mila er heller ingen sinke.



V76-2 (2600ma)

7 BOL BRAGE (strøket)

11 SMEDPÅL

2 Gomnes Hans T.

4 Briljant

——————————

6 Krovar

9 Finnskog Nox

8 Tinas Odin

10 Jarand

5 Heimstad Lomen

1 Teknologika

3 Stjerne Smell

Løpet:

Jeg satser på fire hester, men skulle gjerne hatt råd til et par til.

Favoritten:

Bol Brage gikk skoløst for første gang sist på Årjäng og vant lett. Gangen før vant han greit foran Krovar. Med samme innsats som sist kan Mjølnerød-traveren vinne igjen. Husk at han kun tapte for Tand Kraft i den svenske Derby-kvalifiseringen i fjor, dog klart. I finalen firte han fra lederrygg, men gikk 1.25,7 full vei.

Outsiderne:

Gomnes Hans T. kommer ut etter pause og gjør en spennende start i Høitomt-regi. Hesten kan være klart forbedret. Galoppen ligger litt på lur, men feilfritt kan han ende blant de tre.

Luringen:

Smedpål ble toer bak Ådne Odin i den norske Derby-kvalifiseringen i fjor, men feilet seg bort i finalen. Vallaken er sterk og har fordel av distansen. Hesten er usikker, men skulle han komme feilfritt rundt, venter en topplassering. En evig outsider.

Startsiden:

Gomnes Hans T., Briljant og Bol Brage kan alle løse bra fra start, om de går feilfritt.



V76-3 (2160mv)

2 NESELDI

9 ENGLI ILMINA

13 HØVDING JAROS

6 LØVE LOMEN

4 Hadland Stjernen

10 Spang Express

14 Krokstad Juvita

——————————

3 Stee Raua

5 Frivoll Borken

8 Ty Venn

1 Grude Jerkeld

12 Sjøvoll Prinsen

7 nume Elden

11 Drill Rosa

Løpet:

Mange med vinnersjanse i dette travrittet. Jeg streker for halve feltet.

Favoritten:

Neseldi gikk et sterkt løp i montédebuten sist. Feilet i første sving og havnet sist. Men hun avsluttet sterkt til femte i løpet Hugo vant foran Løve Lomen. Klarer dyktige Helene Kolle å lose henne feilfritt rundt, kan hun ta en etterlengtet seier. Men hun er ikke lett å få inn på bestilling. Hesten har kun vunnet en gang på sine 75 starter.

Outsiderne:

Høvding Jaros ble det helt feil for fra køen sist, da hun fikk trafikkproblemer. Tapte kun for Kvikk Tojo og Solør Svarten i sitt forrige travritt og skal passes med samme innsats.

Luringen:

Engli Ilmina er veldig variabel, men hun er bra på sitt beste. Kvasnes vant tre travritt med henne i fjor. Hun gikk 1.27,7 full vei i ett av dem.

Startsiden:

En åpen startside med en del usikre hester på strek. Med vogn hadde nok Frivoll Borken siktet inn føringen.



V76-4 (2100ma)

9 GOING TRANSS R.

——————————

5 C.C. Sugar

11 Sander Invalley

2 Dahir Tarliel

8 Ghandi B.R.

7 King Senator

4 Free Million

10 Mira Prawo

1 Tiller

6 Photo Frecel

3 Live In Peace

12 Calzolari

Løpet:

Going Transs R. sviktet som storfavoritt med startgalopp sist. Kan ta revansje nå. Jeg tar sjansen på å la ham stå ugardert i dette løpet for de stallansatte.

Favoritten:

Going Transs R. feilet direkte sist, men kom bra tilbake og bekreftet at formen er på plass. Både nest og fjerde sist vant han lett fra tet, etter å ha fått dirigere underveis. Står i bakspor nå, men blir det bare litt kjøring i front, kan han runde alle.

Outsiderne:

Sander Invalley ble klart slått av Going Transs R. sist, men kan være klart forbedret med det løpet i kroppen etter lang pause. Trippelaktuell med tempo.

Luringen:

C.C. Sugar ble sittende fast med krefter spart i tredje innvendig i V75 sist. Gangen før fikk han sen åpning. Feilfritt og med klaff kan han fort ende blant de tre.

Startsiden:

Dahir Tariel tar trolig føringen.



V76-5 (1609ma)

5 ROCKET MAN

3 EL RAY

——————————

1 Impression

10 Belive la Marc

9 Loquito Star

8 Notimetolose

2 Balotelli

4 Angelina Hall

12 Aptitude

11 Photoshoot O.S.

7 Robben

6 Beniwiwi

Løpet:

Jeg sjanser på to hester i dette varmblodsløpet.

Favoritten:

Rocket Man kommer ut etter pause og trenger nok løp før han er på topp. Men han rapporteres godt forberedt og kan vinne på direkten, bare det klaffer litt. I sin siste start tapte han kun for smygkjørte Gilbert B.R. tross en 1.12-åpning. Slått var hester som Tiger Man E.P. og Dupont. I et annet løp i DNTs 3-årsserie vant han greit foran Silver Wing.

Outsiderne:

Impression haiket med som annenhest til han overtok på siste bortre sist og var siden overlegen. Møter skjerpet lag, men han er kjapp fra start og har trukket et perfekt spor. Trippelaktuell.

Luringen:

El Ray har gått sterke løp i alle sine siste starter og fortjener snart en seier. Storås-traveren er flink fra start og skal regnes blant de tre.

Startsiden:

Alle i første rekke kan åpne bra fra start. Muligens kan Impression forsvare sporet, om kusken vil.



V76-6 (2100ma)

2 STEINFAKS

4 HORGEN LYNET

3 LØKKI DINO

5 KJEMPEN

7 Ask Eld

9 Stensvik Martin

——————————

6 Finnskog Fokus

11 Villas Cato

12 Holene Odin

1 Bravo Turbo

8 Nadine U.N.

10 Ty Tinn

Løpet:

Flere med vinnersjanse i dette kaldblodsløpet.

Favoritten:

Steinfaks står ypperlig inne i dette løpet grunnlagsmessig og kan nesten ikke få en bedre oppgave. Men hesten holder usikker form etter pause og galoppen ligger også på lur. Men viser han seg fra sin beste side, er han god nok.

Outsiderne:

Horgen Lynet feilet fra start sist, men avsluttet bra til sjette i et løp stallkameraten Valle Mattis vant sist. Moen-traveren kan løse bra fra start, og skulle han komme foran, stiger sjansene.

Luringen:

Løkki Dino har vært god i tre av sine fire siste starter og nærmer seg en seier. Får han ligge i rygg til siste sving, kan han speede veldig fort.

Startsiden:

Horgen Lynet kan løse bra om han går feilfritt. Steinfaks og Bravo Turbo er heller ingen sinker. Noe åpent.



V76-7 (2100ma)

11 FLASHING BOKO

5 DOUBLE SPIN

3 JEFFERSON DOTCOM

——————————

9 Kicking Classic

1 Ursula Horse

7 Clint Classic

8 Orlando Knick

4 Wizard Of Ousse

2 King Royal

6 Trust Boom Bay

12 Sweet'n Sour Akema

Løpet:

Jeg sjanser på tre hester, men skulle gjerne hatt råd til flere hester i V76-finalen.

Favoritten:

Flashing Boko kommer ut etter pause. Aarskog-traveren skuffet ved et par anledninger på slutten, men hadde både hjerteflimmer og en infeksjon i lungen. 6-åringen har trent veldig fint og har gått sterke 1.16,0 over full distanse i trening. Blir det litt kjøring i front innledningsvis, kan han runde alle på direkten. Kapasiteten er veldig stor. Husk at han gikk 1.10,8 som toer fra dødens under Unionstravet på Färjestad i fjor høst.

Outsiderne:

Double Spin har to sterke seiersløp på rad i bagasjen. Begge er tatt etter siste 1200 meter fra dødens. Likevel har han vært sterk nok til å vinne. Med samme innsats venter en ny topplassering.

Luringen:

Jefferson Dotcom har vært god til to enkle, strake travritt-seirer fra tet. Vallaken er god fra start, og skulle han komme foran, kan han lede lenge. Men han har et par raske på innsiden og en på utsiden. Så det kan bli en tøff åpning.

Startsiden:

De fire innerste kjemper om føringen. Muligens Jefferson Dotcom til tet. Clint Classic er heller ikke ueffen tross et spor langt ute på vingen.



