Sønderknust tabbe-Karius fikk applaus av Liverpool-supporterne

Publisert: 26.05.18

(Real Madrid - Liverpool 3–1) Med to tabber ble keeper Loris Karius (24) den store synderen da Liverpools Champions League-drøm brast i Kiev.

Først hev han ballen rett i benet til Karim Benzema som satte inn 1–0, deretter fomlet han ballen i mål på et langskudd fra Gareth Bale. Det ga Real Madrid 3–1, og kampen var avgjort, kritikken har heller ikke latt vente på seg.

- Rent menneskelig kan du synes synd på Karius, men slike feil hører ikke hjemme på dette nivået, sa Frank Lampard som ekspert på BT Sport.

Fikk trøst av Real Madrid-spillerne

Etter kampslutt gikk den tyske burvokteren gråtende rundt på Olympiastadion i Kiev.

- Ingen av Liverpool-spillerne har gått til Karius. Det er det Real-spillerne som har gjort, sier tidligere Liverpool-stjerne Mark Lawrenson på BBC Radio.

– Det handler om oss som et lag, og ikke bare han(Karius), det er ikke bare hans feil at vi ikke vinner, sa Liverpool-kaptein Jordan Henderson i et intervju vist på Viasat 4.

– Blir vanskelig å komme tilbake

Støtte fikk han derimot fra egne supportere. Da Karius var borte og unnskyldte seg hos Liverpool-supporterne, fikk han applaus. Likevel spekuleres det allerede nå at det kan være vanskelig for ham å komme tilbake etter tabbene, som ga børskarakteren 2 i lokalavisen Liverpool Echo .

– Jeg har ment Liverpool trenger en ny keeper. I kveld endrer ikke meningen min. Nå synes jeg først og fremst synd på ham, det blir vanskelig å komme tilbake etter dette, sier fotballekspert og Liverpool-legende, Jamie Carragher, i Viasats sending.

- Det er to scoringer som de gir bort. Det kan bli karriereavgjørende. Kanskje Liverpool må skaffe seg noe nytt, sier Rune Bratseth i Viasat-studioet.

- Det var et fryktelig øyeblikk for ham. Han trenger masse støtte fra lagkameratene nå. Det kostet dem kampen, sier Lampard som ekspert på BT Sport.

På Twitter får derimot Liverpool-keeperen støtte fra både Evertons keeperlegende Neville Southall og Serie A-toer Napoli.

– Ikke gråt, Loris Karius. En dårlig kveld kan skje selv den beste. Klem fra Napoli, skriver klubben på Twitter.

På samme måte som manager Jürgen Klopp, bygde Karius seg opp i Mainz.

I løpet av to sesonger fra 2014 til 2016 spilte han alle Mainz’ bundesligakamper, med unntak av én, og i 2015/16 holdt han nullen i ni ligamatcher. I fotballbibelen Kicker ble han kåret til Bundesligas nest beste keeper av spillerne selv, bare slått av Manuel Neuer. Derfor valgte Jürgen Klopp å hente Karius til Liverpool.

Etter å ha blitt satt ut av laget forrige sesong til fordel for belgiske Simon Mignolet har han spilt seg inn igjen denne sesongen, og tidvis imponert stort.

– Hva kan jeg si om målene? Vi scoret ett, de tre. Loris vet det, alle vet det, sa Klopp i et intervju vist på Viasat etterpå.