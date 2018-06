SLÅTT UT MEN IKKE UTSLÅTT: Casper Ruud i aksjon i 2. runde av French Open torsdag. Foto: CHRISTOPHE ARCHAMBAULT / AFP

Casper Ruuds neste mål: Rett inn i US Open

Publisert: 01.06.18 06:24

Casper Ruud (19) fortviler ikke tross tap i 2. runde av French Open. Han skal spille kvalik også til Wimbledon. Så er drømmen å spille seg rett inn i hovedturneringen i US Open.

Wimbledon og US Open er de to gjenstående Grand Slam-turneringene i 2018. Nordmannen er i øyeblikket ikke godt nok ranket til å gå rett inn i disse turneringene. Han må, som han gjorde det i French Open, gå via kvalik.

– Det er selvsagt en fordel om du ikke trenger å spille kvalifisering. Det tar litt energi, selv om de tre kvalifiseringskampene ikke var de tøffeste. Man kan ikke si at det har preget meg, sier Casper Ruud til VG.

– Derimot hadde jeg en tøff 1. rundekamp som satt litt i beina før møtet med Albert Ramos-Vinolas. Disse femsetterne er tøffe. Jeg har ikke spilt så mange av dem.

Casper Ruud er noe usikker på gresset i Wimbledon, der det allerede er klart at han må spille kvalifisering.

– Jeg kan ikke si at gress er det best jeg vet. Jeg var der de to årene i junior. Det blir gøy å få et litt nytt perspektiv på tennisen og kampene.

US Open er en annen skål.

– Hvis jeg klarer å samle enda flere poeng, kan jeg gå rett inn i hovedturneringen. Jeg har noen uker på å klare det. Jeg har et lite mål om å klare å komme rett inn i turneringen, sier Ruud.

Det er i utgangspunktet de 104 beste i verden som kommer rett inn i turneringen.

Casper Ruud er uansett fornøyd med det som har skjedd på Roland Garros-grusen.

– Jeg har hatt to bra uker i Paris. Jeg har fått med meg noen gode seirer.

– 2. runde ble tøff?

– Ja, Albert Ramos-Vinolas var god, sikker som banken. Han slo ikke mange feil, og jeg måtte jobbe for hvert poeng.

Spanjolen er ranket som nummer 36 i verden, Ruud som nummer 157 - før det kommer en ny liste.