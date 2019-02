GULLGLIS? Emil Iversen kommer etter planen til å få mange medaljemuligheter i VM. Landslagstreneren ønsker seg gull på 15 kilometer klassisk. Her fra NM i Meråker . Foto: Wold, Ole Martin / NTB scanpix

Iversen utpekt til å bli den første med VM-gull på 37 år

SJUSJØEN (VG) Det er utrolige 37 år siden Norge vant VM-gull på 15 kilometer klassisk stil. Derfor er landslagstrenerens mål for VM at Norge vinner den. Mannen som skal gjøre det er Emil Iversen (27).

Under VM i Oslo i 1982 vant Oddvar Brå 15 kilometer klassisk. Siden den gang har ingen nordmann vunnet den distansen i den stilarten.

Det er altså 37 år siden sist.

Tirsdag 26. februar er neste mulighet.

– Målsettingen min er å være medaljekandidat. Men det er vel en-to utlendinger som er større favoritter enn meg. Jeg er et sterkt kort for Norge, men jeg er ikke favoritt på distansen, sier Iversen til VG.

Finsk og russisk favoritt

Landslagstrener Eirik Myhr Nossum sier det viktigste er å vinne VM-stafetten, men individuelt er det ett renn han har pekt ut som mesterskapets hovedmål.

SEEFELD NESTE: Landslagstrener Eirik Myhr Nossum ønsker seg seier på 15 kilometer klassisk i Seefeld. Emil Iversen i bakgrunnen. Her fra NM i Meråker. Foto: Wold, Ole Martin / NTB scanpix

– Jeg har lyst på 15-kilometeren. Vi må tilbake til 1982 til sist vi vant den i klassisk. Det er et mål å ta den, sier Nossum.

– Hvem er din sterkeste mann på den distansen?

– Til nå i år har det vært Emil, svarer Nossum.

– Har du troen på at Iversen kan bli verdensmester på 15 kilometer klassisk?

– Ja, det har jeg. Jeg har veldig troen på det, svarer Myhr Nossum.

Iivo Niskanen og Aleksandr Bolsjunov er i utgangspunktet de største favorittene på distansen.

Iversen har oppskriften på hva som må være på plass om han skal utfordre finnen og russeren om VM-gullet.

– Hvis ikke skiene er best, så er det ingen vits. Da trenger jeg ikke å gå rennet. I alle renn jeg går bra, så har jeg gode ski. Smøregjengen må være på hugget, sier Iversen og fortsetter:

– Man må ha en veldig bra dag og være med fra start. Man må tørre og åpne hardt. Det er ikke rom for å gi bort noen sekunder noen plass. Så det er egentlig 15 kilometer bånn pinne fra start.

FORRIGE VM-GULL: Oddvar Brå vant 15 kilometer klassisk under VM i Holmenkollen i 1982. Etterpå ble det en prat med Kong Olav. Foto: Bjørn Aslaksen

Hektisk VM

27-åringen hadde mange intervjuavtaler under mediedagen på Sjusjøen tirsdag. Iversen har hatt en strålende sesong. Forventningene er store.

Han skal gå sprint torsdag, tremil lørdag og lagsprint søndag, før det er en hviledag før 15-kilometeren.

– Det som gjør at dette prosjektet er såpass aktuelt er at vi har det støtteapparatet vi har med trenere, smørere, kokk, fysioterapeuter og sjåfører, vi trenger nesten ikke spise selv. Vi må varme opp og komme oss til start, sier Iversen.

27-åringen som tok to NM-gull på hjemmebane i Meråker er ikke bekymret for belastningen.

– Vi har forberedt dette lenge. Vi går Tour de Ski og Tour de Canada. Jeg er vant til å gå to-tre skirenn hver helg fra jeg var liten gutt. Går jeg fem skirenn i VM så er det fordi jeg er i kalasform, sier Iversen til VG.

I tillegg går Didrik Tønseth, Martin Johnsrud Sundby og Johannes Høsflot Klæbo.

– Jeg er ikke den største favoritten på noe i VM. Klæbo skiller seg ut på sprint og Niskanen på 15-kilometeren. Men jeg er bedre forberedt enn jeg har vært tidligere, og jeg er en bedre skiløper enn jeg har vært tidligere. Men alt må klaffe, sier Iversen.

Stoler alltid på Iversen

Landslagstrener Nossum gleder seg til å se Iversen i VM-løypene i Seefeld.

– Toppnivået til Emil er egentlig ikke endret fra i fjor til i år, det som er endret er stabiliteten. Det er nøkkelen. Han er en ekstremt dedikert skiløper, men han har en væremåte som mistolkes som at han er useriøs, sier Nossum og legger til:

– Han er en imponerende skiløper. Jeg stoler alltid på Iversen.

VM starter altså med sprint friteknikk torsdag 21 .februar.