Samboeren gråt for VM-gull: – Vi så mørkt på det

SEEFELD (VG) For et år siden var det bekmørkt for Sjur Røthe (30). Derfor kom tårene hos samboer Siv Emilie Løvvold da han ble verdensmester på ski.

– Det var helt rått. En ting er medalje, men verdensmester – det er helt rått. Og nå har jeg grått nok, sier Løvvold til VG.

Sammen med en vennegjeng i Oslo så hun samboeren krysse målstreken etter 30 kilometer først.

– Dette betyr utrolig mye. Det er dette de trener for og drømmer om. Dette er rått, gjentar Løvvold, en av Norges fremste montéryttere.

Gull-vinneren syns det alltid er topp å snakke med «fruen» som han kaller kjæresten:

– Det var tøft

Dette var Røthes tolvte VM-løp i karrieren, han tok VM-bronse på denne øvelsen for seks år siden.

Men for et år siden måtte Røthe se OL fra Pyeongchang på TV hjemme i Oslo. Han fikk ikke orden på kroppen og trøblet med ryggen. Han hadde vondt.

Like før jul i 2017 fikk han diagnosen spondyloartritt, det er en fellesbetegnelse for en gruppe revmatiske sykdommer.

Han fikk medisiner som passet og øvelser som hjalp.

men før det ville altså ikke kroppen samarbeide.

– Det var tøft. Han visste hva han ville. Men han kunne ikke. Det stemte ikke. Han var nedfor og fortvilet. Da så vi mørkt på det, innrømmer Løvvold.

– Hvordan var det?

– Det gikk utover humøret hans. Det var vondt å se ham sånn, for han er en fantastisk fyr med et godt humør. Han er positiv, svarer Løvvold.

– Det var mye dritt

Samboeren forsøkte å la livet deres være så normalt som mulig.

– Jeg forsøkte å sørge for at det var god stemning hjemme, kanskje litt for god, sier Løvvold og ler hjertelig.

Han forsøkte alt for å få kroppen til å lystre.

Blant annet gjorde han et forsøk på å trene tre-fire ganger om dagen. Det fungerte veldig godt en periode, men så fikk kroppen nok av det også.

TØY OG BØY: Sjur Røthe viste VG noen av øvelsene han gjør daglig for å holde kroppen i gang hjemme på Årvoll i desember. Foto: Trond Solberg / VG

En del av snuoperasjonen har altså vært daglige øvelser på en matte på stuegulvet hjemme på Årvoll. Der strekker han ryggen og hoftene.

– Da de andre kjempet om gjeve medaljer så satt jeg i sofaen og lå på gymmatten og prøvde og tøye og bøye ryggen opptil flere ganger om dagen. Jeg var hos behandling hos fysioterapeut og svømte i basseng for å gi kroppen varme. Jeg våknet om natten flere ganger og slet med å ligge og måtte gå meg en runde i leiligheten før jeg prøvde å sove litt igjen. Det var mye trøbbel og dritt, sa Røthe til VG i desember.

Ikke turt drømme om VM-gull

Og lørdag fikk han betalt. Han var verdens beste foran Aleksandr Bolsjunov og Martin Johnsrud Sundby .

– Jeg har jo alltid håpet at dette skulle skje. Men jeg har ikke turt drømme om det, sier Løvvold.

– Hvordan skal du feire?

– Jeg skulle ønske jeg var der i Seefeld, men nå skal vi i vennegjengen en tur på Bjerke travbane og se på trav, så blir det en middag og litt bobler, svarer Løvvold.

Lørdag kveld fikk Røthe gullmedaljen sin i sentrum av Seefeld. Han sang den norske nasjonalsangen med stolthet.

– Det har blitt sånn litt småallergiske reaksjoner spesielt på stadion før i dag. Jeg var ganske stolt og rørt, det må være lov på en dag som dette, sier Røthe til VG etter at han mottok gullmedaljen i 19-tiden.

I all beskjedenhet så håper han nå å få gå stafetten.

– Jeg håper jeg gjorde en god figur i dag, og håper at jeg skal få gå en stafett torsdag, sier Røthe i overkant beskjedent.

– Hvordan skal du lande denne kvelden?

– Jeg skal få meg litt mer mat og drikke, også skal jeg svare på litt tekstmeldinger. Så satser jeg på at jeg er så sliten at jeg skal få sove til slutt, svarer Røthe.

Stolt var også moren av gullgutten sin.

– Det er veldig rørende. Han hadde det nok mer vondt i fjor enn vi var klar over, sa mor Randi-Kirsten Røthe etter at tremila var over.

– Dette var overveldende, sa hun.