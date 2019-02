Sølvvinner Jan Schmid (t.h.) og verdensmester Eric Frenzel gratulerer hverandre etter kombinertrennet. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Sølv til superveteran Schmid: For et 10-årsjubileum!

De gamle er visst fortsatt eldst. Også i kombinert.

Det var slett ingen overraskelse at Norge skulle ta medalje i kombinert på verdensmesterskapets andre dag, og det var til og med mange som trodde på gull.

Men at det skulle være en veteran, og ikke en unggutt, var det ikke mange som trodde på.

10 år har gått siden VM i Liberec i 2009. Da tok Jan Schmid sin forrige individuelle mesterskapsmedalje.

I forkant av Seefeld var oppladningen svært suboptimal grunnet sykdomstrøbbel, og det var en stund uvisst om han i det hele tatt kom til å være med.

Forrige sesong var det også helseplager, slik at OL ikke ble som ønsket, men nå klaffet det virkelig for 35-åringen da det gjaldt.

Han mislyktes riktignok med rykket i gullkampen, og ble til slutt parkert av Eric Frenzel, men med den oppkjøringen er selvsagt sølv en superseier for veteranen.

Schmid, som er født i Trondheim og har sveitsiske gener, har vært med i gamet lenge. Han har deltatt i OL i 2002, 2006, 2010 og 2018, og fikk med seg et lagsølv hjem fra Pyeongchang sist vinter.

Han har en håndfull enkeltseire i verdenscupen, men trolig er denne sølvmedaljen helt der oppe blant karrierens høydepunkter, og sånn sett en perfekt måte å nærme seg avrunding på.

For en som er i den andre enden av karriereløpet, 21 år gamle Jarl Magnus Riiber, var presset før VM kjempestort. Han har tross alt vært utilnærmelig i vinter, men å lykkes i verdenscupen er ingen garanti for å være best i et verdensmesterskap.

Og her i Seefeld satt ikke hoppingen godt nok til at gullambisjonene var realistiske. 59 sekunder mye å skulle ta inn på 10 kilometer, og selv om han klarte halvparten i første halvdel av langrennet, var han i realiteten aldri i nærheten av å true Frenzel.

Dermed ble det femteplass. Og etter et «nesten-OL» i Sør-Korea, begynner nok 21-åringen å bli litt lei av stang ut på de største scenene.

Men heldigvis har han mange, mange år igjen han kan konkurrere. Bare spør Jan Schmid - den ferske sølvvinneren på 35.