BANKER: Gigant Invalley. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

Kveldens travtips: Gigant-banker i V76

SPORT 2018-11-07T11:59:07Z

Gigant Invalley har perfekte forutsetninger i V76-finalen og mye tyder på ledelse fra start til mål.

Anders Olsbu

Publisert: 07.11.18 12:59

VGs travekspert, Anders Olsbu, nøler ikke med å bankertippe Gigant Invalley i V76-finalen.

– Sist vant Gigant Invalley lett fra tet, og jeg tror på reprise. Han møter hester han normalt bør slå. Jeg lar også Kleppe Spødå stå ugardert. Hun var solid toer i en Oaks-kvalifisering nest sist, mens det ble galopp i finalen. Hoppa blir kraftig kuskeforsterket og er mer enn god nok feilfritt og på sitt beste, sier Olsbu.

VINN PÅ TRAV (VG+):

Christer (54): Slik lever jeg av trav, og vinner millioner

Dagens banker:

Gigant Invalley (V76-7) er den beste hesten og har en god sjanse til å lede hele veien.

Dagens luring:

Il Sokken (V76-5) satt fast med mye spart til slutt sist. Feilfritt og på sitt beste kan han vinne.

Alt fra Bjerke kan du se direkte på trav.vg.no onsdag fra kl. 17.30.

Våre eksperter setter opp flere spennende andelslag til omgangen. Disse finner du på eksperten.vg.no .

Her kan du levere VGs spillforslag eller sette opp ditt eget

Her er Olsbus V75-tips til Bjerke Travbane:

Lite V76-forslag (store bokstaver): 108 kroner

Stort V76-forslag (over streken): 2160 kroner

V76-1 (2140mv)

12 LOVE VOICE

6 PATHOS OM

3 PLACE YOUR BET

4 L.A.'S MR. BROWN

9 DIVIDED BY ZERO

10 RAMONA'S FIGHTER

8 TIPTOE

2 INTREPID IBEX

5 KING ROYAL

————————————

7 Solstrålen D.K.

11 Javier Palema

1 Hot Gun

Løpet:

Et vidåpent travritt. Jeg nærmest helgarderer.

Favoritten:

Love Voice gjør montédebut uten å ha gått montéprøveløp og er vond å vurdere. Dessuten kommer han ut etter pause med usikker form. Men han har en dyktig rytter og er i utgangspunktet den beste hesten. Takler han denne grenen på beste måte kan det være snakk om en vinner. Får et knepent tips her.

Outsiderne:

Pathos Om gikk i tet sist med 1.12-passeringer og holdt til fjerde på en 1.13-tid. Gaangen før fik han premie tross en tung tur i sporene nestene hele veien. Har et trangt spor, men kommer han bare feilfritt avgårde, kjemper han normalt i toppen.

Luringen:

Ramona's Fighter holder flott form. Var ikke langt bak gode American Cheque i et vanlig travløp sist. Normalt er han bedre i travritt. Klaffer det bare litt underveis og han viser seg fra sin beste side, er det ikke umulig.

Startsiden:

Alle på strek kan løse bra fra start. Noe åpent.



V76-2 (2140mv)

11 KLEPPE SPØDÅ

————————————

12 Frk. Sjur

2 Nelson Sandra

9 Tuxi Temi

13 Skjetnefaxa

6 Dale Anne

5 Åsa O.K.

1 Tilde Ø.K.

10 Tangen Siri

3 Lykkje Idunn

7 Pinsleterna

15 Best Frøya

14 Langlands Maja

8 Krita

4 Lille Frøken Braaum

Løpet:

Kleppe Spødå får stå alene i dette løpet i DNTs unghestserie for 3-årige hopper.

Favoritten:

Kleppe Spødå var klart forbedret i en Oaks-kvalifisering nest sist. Da blåste hun til tet tross spor åtte bak bilen. Slapp ut av første sving, før hun ble sendt ut et spor på siste bortre. Fullførte flott til annen bak Skumsjøstjerna da. I selve Oaks feilet hun seg bort på startsiden. Denne gang blir hun kraftig kuskeforsterket med Dag-Sveinung Dalen. Hun er uansett ikke til å stole på, men viser hun seg fra sin beste side, skal det være snakk om en flott sjanse.

Outsiderne:

Nelson Sandra feilet som annenhest 500 m igjen på Klosterskogen sist i et løp Grude Kalle vant. Gikk flott til tredje etter galopp på startsiden nest sist og skal regnes blant de tre feilfritt.

Luringen:

Frk. Sjur feilet seg bort etter en runde i en Oaks-kvalifisering sist. Gangen før vant hun lett fra tet. Holder hun seg til rett gangart og det klaffer med posisjonene fra tillegg, kan hun muligens utfordre favoritten. Og skulle den feile, kan hun også vinne.

Startsiden:

Urutinerte hester. Åpen startside. Pinsleterna kan løse bra feilfritt.



V76-3 (2100ma)

6 STEINE FAKSEN

7 BLEKE GNISTEN

3 Kaptein

2 Ulvendina

1 Myklejenta Karin

10 Øygard Pål

12 Nebbenes Spika

8 Kringlers Balder

9 Grude Elle

4 Spiktrollet

————————————

5 Mo Ronja

11 Heggetulla

Løpet:

To hester peker seg litt ut i dette løpet for amatør- og rekruttkusker.

Favoritten:

Steine Faksen har vært god til annen i sine to starter etter pause i Morten Louis Johnsens regi. Har kun tapt for Lome Bajas og Sirikit. Men han er kanskje ikke så lett å lure først. På 31 starter har han syv annenplasser og fem tredjeplass. Men 7-åringen har kun tatt en seier. Muligens kan en ny komme her. Motstanden er i alle fall helt riktig.

Outsiderne:

Bleke Gnisten sto på fint til annen bak gode Hadland Uri sist. Tapte klart for Steine Faksen nest sist, men var bra til seier etter et perfekt løp i lederrygg nest sist. Aktuell om han viser seg fra sin beste side.

Luringen:

Kaptein vant lett fra tet i billig selskap sist. Skulle han komme seg foran, stiger sjansene. Men galoppen ligger hele tiden på lur.

Startsiden:

Nesten alle i første rekke kan løse bra. Kanskje nr. 7 eller 8.



V76-4 (2100ma)

1 AMAZING CASE

11 KATIE MAE

————————————

10 Coventina Va Bene

5 Tequila Lind

2 Kajsa Nosto

3 Eerin Am

4 Onassis M.R.

9 Bellatrix Victory

8 Zenit Zofia

7 Hearthammer

6 Born Dreamer

Løpet:

To hester peker seg klart ut i dette hoppeløpet.

Favoritten:

Amazing Case fikk maks som femte i Oaks-revansjen sist i et løp gode Normandie Royal vant sist. Tok to strake seirer før det. Har vunnet sportrekningen og kan lede hele veien.

Outsiderne:

Coventina Va Bene ble sendt i tredjespor runden igjen sist, men ble tidlig slitt. Feilet bort en mulig tredjeplass nest sist. Feilfritt og på sitt beste kan hun kapre den siste trippelplassen.

Luringen:

Katie Mae har vunnet hele syv løp på ti starter og tatt to annenplasser. Kun en gang har hun vært utenfor trippelen. Tross sporet runder hun de fleste, muligens alle.

Startsiden:

Amazing Case kan forsvare sporet.



V76-5 (2100ma)

9 BRISKEBYTRIKKEN

6 IL SOKKEN

5 Skauga Rasken

8 Lykkje Birk

12 Brenne Balder

7 Smedtulla

10 Brage Mollyn

4 Spang Emblan

————————————

1 Kones Karen

11 Gyldenlinn

3 Blåstrupemoen

Løpet:

Mange med vinnersjanse. Jeg garderer bredt.

Favoritten:

Briljant (strøket) har vært meget bra i sine siste starter og var helt overlegen sist. Galoppen ligger fortsatt på lur og full distanse er kanskje ingen fordel. Uansett er han mer enn god nok feilfritt og på sitt beste.

Outsiderne:

Briskebytrikken ble toer i V75 på i Bergen sist og møter enklere lag her. Rennesvik-traveren har vært god i høst og skal regnes i striden.

Skauga Raskken fikk det vanskelig fra køen sist over en noe kort distanse, men passerte noen til slutt. Gangen før før vant han enkelt. 6-åringen er bra på sitt beste og er ikke ueffen. Full distanse er en klar fordel for Morgedal-traveren.

Lykkje Birk avsluttet flott til annen bak en overlegen Briljant sist. 4-åringen står sjanseartet til ytterst på vingen, men galoppfare er i alle fall mindre herfra. Skulle han holde seg til rett gangart og det klaffer med posisjonene, er det ikke umulig.

Brenne Balder satt fast i det lengste sist og gikk helpigg i mål i et V75-løp Smedpål vant. Ødegaard-traveren står sjanseartet til i spor tolv, men kan være farlig å utelate.

Smedtulla hadde nok ikke vunnet om Solkongen ikke hadde feilet på siste bortre sist. Uansett var hun bra til seier på ny rekord. Men Smedsrud-traveren er håpløs usikker og er og blir en evig outsider.

Luringen:

Il Sokken hadde store trafikkproblemer sist. Avsluttet bra, men kjørte seg fast til slutt og gikk i mål med mye krefter på lager. Feilfritt og med klaff skal han ikke avskrives.

Startsiden:

Spang Emblan og Il Sokken er kjappe. Går sistnevnte feilfritt kan han sitte i tet.



V76-6 (2100ma)

3 MELLBY FRODO

5 EDDIE ARCTOUS

1 GRETZKY BOKO

————————————

11 Dupont

8 Towanda's Classic

2 Sugar Road

9 Draco Braz Minto

6 Exciting Chip

4 Mister Adisak

10 Millers Well

12 O.M. Corpentino

Løpet:

Tre hester peker seg litt ut i dette kvalitetsfylte feltet i denne kvalifiseringen til Summer Meetinget.

Favoritten:

Mellby Frodo har radet opp seirer. Er bra fra start og kommer han seg greit til tet kan han ta sin sjette strake seier.

Outsiderne:

Eddie Arctous har også formen på topp, kan utfordre favoritten om det klaffer litt med posisjonene. Høitomt-traveren har vært bra til to strake seirer.

Luringen:

Gretzky Boko var god til en flott langspurt til seier i Hamre-debuten sist. Blir normalt overflydd her, og det blir sjanseartet. Løser det seg, er det ikke umulig.

Startsiden:

Mellby Frodo og Eddie Arctous kjører om føringen.



V76-7 (2100ma)

6 GIGANT INVALLEY

————————————

3 W.J. Eminent Bergen

7 American Cheque

4 Merles Simone

9 Hawking

10 No Limit L.A.

1 Hades Håleryd

2 Elite B.R.

8 Ronato

Løpet:

Gigant Invalley har fine forutsetninger og blir min hovedbanker.

Favoritten:

Gigant Invalley vant lett fra tet sist. Er kjapp fra start og kan sitte tidlig i tet igjen. I så fall blir han veldig vrien å tukte.

Outsiderne:

W.J. Eminent Bergen fullførte flott til annen i Sverige sist etter en tung tur i tredjespor og dødens. Står fint til spormessig og skal regnes blant de tre igjen.

Luringen:

American Cheque fikk dirigere i front sist og vant lett. Er ikke av de raskeste fra start, men pleier å gå til mål. Er en av mange trippelaktuelle.

Startsiden:

Hades Håleryd er kjapp, men slipper nok til Gigant Invalley om han trykker til.