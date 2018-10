SYK: Petter Northug er på samling i Italia. Her fra Molde tidligere i høst. Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Flyttet magesyk Northug til russernes hotell - landslagstrener reagerer

SPORT 2018-10-22T06:47:33Z

Petter Northug (32) har omgangssyke. Russernes trener Markus Kramer reagerer sterkt på at Northug nå er på deres hotell.

Publisert: 22.10.18 08:47 Oppdatert: 22.10.18 09:41

Det melder TV2 .

Langrennsløpere fra flere land lader opp til sesongstarten på breen i Val Senales i Italia.

– Det er litt overraskende at Norge flyttet han hit hvor vi bor. De vet at her holder Russland og Finland til, og i går kveld kom også Sveits med Dario Cologna. Dersom det er frykt for at Northug kan smitte andre så er jo dette rart. Det er nok av andre hoteller i dalen her, mener Russlands landslagstrener Markus Cramer til TV2.

Med foreldrene

Northug ble isolert fra de andre norske løperne da omgangssyken slo til natt til i går.

– Hensynet til at Petter fikk være på samme hotell som sine foreldre, samt muligheten for å raskt få han til annet sted, ble prioritert. Ny vurdering i dag, sier landslagslege Øystein Andersen til TV2.

Sprintlandslagstrener Arild Monsen fortalte om status for Northugs sykdom søndag:

Emil Iversen er også blitt magesyk, meldte langrennsledelsen søndag.

Høydetradisjon

Det er bare 3,5 uke til langrennssesongen starter på Beitostølen.

De norske langrennsløperne har lange tradisjoner for høydesamling i Nord-Italia foran sesongstarten. Denne sesongen har mange valgt å droppe samlingen og heller trene i Norge.

Men både Therese Johaug og Ingvild Flugstad Østberg er blant dem som har valgt trening på snø på 3000 meter.