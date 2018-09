NY GULLPADLER: Amund Vold (til venstre) satte på plass hele feltet da han tok VM-gull. Foto: Grete Svendsen

VM-gullvinner Amund Vold sammenlignes med OL-vinnere

2018-09-08

Fredag vant han VM-gull i U-23-klassen. Amund Vold (20) ses på som talentet som kan følge opp suksessen til de norske OL-vinnerne i kajakk, Knut Holmann og Eirik Verås Larsen.

08.09.18

– Han er kjempesolid, mener Verås Larsen - OL-vinneren fra 2004 og 2012 er nå sportssjef i kajakkforbundet.

– Et veldig, veldig godt løp, sier Amund Vold selv – han trenes i Oslo Kajakklubb av Verås Larsens gulltrener fra London, Tom Selvik.

– Jeg har ambisjoner om Tokyo-OL. Der er det medaljer som gjelder. Jeg er ikke helt der ennå. Men det er mulig, sier Oslo-gutten fra Vinderen.

– Amund har mange av de samme kvalitetene som vi hadde og bygger seg opp på samme måten, mener Verås Larsen. Han sier at det ikke er vanlige at sprintpadlere er så gode og slår maratonspesialistene.

Gjennom 20 år fra OL i Atlanta (1996) til OL i London (2012) hadde Norge fast plass på seierspallen. Holmann er tidenes norske sommerutøver i OL med sine tre gull. Men til OL i Rio for to år siden kom det ikke en eneste norsk padler.

Nå lover Verås Larsen at noe nytt og godt er på gang.

Søndag stiller han i seniorklassen sammen med broren Eivind Vold i maraton-VM. Broren leverte sist søndag fra seg VM-bronsen på 5000 meter i senior-VM etter å ha passert på feil side av en bøye.

– De kan så absolutt gå til topps. I fjor ble de nummer fem i maraton-VM etter dårlig taktisk padling på slutten, sier Verås Larsen.

– Vi krasjet. Uten slike uhell så har vi sjansen. Vi er raske på slutten, sier Amund Vold.

Amund Vold tok tidligere denne sesongen bronse på både 500 og 1000 meter i U23-VM. Før han slo til å vant på den 26,2 km lange distansen i Prado Vila Verde. Søndag ror han tre mil sammen med broren.

– Helt klart tidenes sesong av en U23-padler, mener Verås Larsen. Han påpeker at Vold fortsatt har tre sesonger igjen i ungdomsklassen.

I senior-VM forrige helg kom han ikke til finalen i toer-kajakk med Jo Sondre Solhaug.

– De var nær i tid, men langt bak i plassering, sier Verås Larsen. Han har selv har både VM-gull og OL-bronse i båttypen. Nå er målet å få frem medaljekandidater i både K-1 og K-2 under under OL i Tokyo om to år.

I årets VM ble Lars Magne Ullvang (25) nummer 11 i K-1. Mens Maria Virik (19) og Anna Sletsjøe har markert seg med 3. og 4. plasser i U23-VM.

– Vi har ett lag som er på vei mot noe stort, mener Eirik Verås Larsen .