HVILES: Ole Gunnar Solskjær mener Erling Braut Haaland trenger en pause. Her fra da Molde slo Brann 5–1 i august. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

Nå skal Erling Braut Haaland hviles: – Han har vært med på alt

SPORT 2018-09-07T12:28:44Z

SKIEN (VG) Erling Braut Haaland (17) har blitt en av Eliteseriens heteste spillere denne sesongen. Nå vil Ole Gunnar Solskjær hvile stortalentet.

Publisert: 07.09.18 14:28 Oppdatert: 07.09.18 14:47

– Alle spissene våre er skadet, så han skulle ikke vært på banen mot Odd i det hele tatt. Men det måtte han. Han har vært med på alt i sommer, og vi kjenner historikken hans med knærne. Så han skulle egentlig ikke stilt, men ungguttene stiller opp når du tvinger dem til det. Nå skal han ha seg en pause, sier Ole Gunnar Solskjær når VG møter ham etter 1–1-kampen mot Odd søndag.

Erling Braut Haaland spilte 90 minutter på Skagerak Arena, noe han altså aldri skulle ha gjort. Spissen, som har blitt prioritert i Europa League-kvalifiseringen de siste ukene, trenger hvile, men skader på både Daniel Chima Chukwu og Leke James de to siste treningene før kampen søndag gjorde at Solskjær så seg nødt til å bruke Haaland.

– Jeg hadde ingen andre spisser, og da måtte det nesten bli sånn. Han biter jo i seg, men det var ikke dette jeg hadde håpet jeg måtte gjøre, sier Solskjær.

17-åringen brukte våren til å spille seg inn på Molde-laget, men startet på benken både borte mot Stabæk og hjemme mot Ranheim før han var tilbake i startelleveren mot Odd.

Om vi skal tro Solskjær blir det mer hvile på benken for Haaland fremover.

– Hva tenker du om at du har startet på benken og ikke hatt mulighet til å bidra som du kanskje kan?

– Det er hans beslutning, og det godtar jeg, sier Haaland selv til VG.

– Fantastisk å slippe alt maset

Haaland har hatt et tett kampprogram den siste tiden, men hviles også etter en sommer med overgangsrykter opp og ned i mente og mye trøkk fra media. Han signerte til slutt for Red Bull Salzburg, men han skal fullføre sesongen i Molde.

Det har vært bøttevis med spørsmål om fremtiden for unggutten denne sommeren, som du kan se i videoene under, og Haaland forteller at han har vært lei alt maset.

– Ja, det er helt fantastisk å slippe det maset. Jeg trodde egentlig jeg skulle slippe det i dag, egentlig. Men så kom jo du, så jeg gleder meg til å bli ferdig. Det er fantastisk å kun fokusere på Molde og det sportslige, sier Haaland til VG.

– Har du blitt sliten av det utenomsportslige maset?

– Det er ikke akkurat sånn at jeg har blitt sliten, men det er godt å slippe det.

– Det har helt sikkert vært slitsomt for ham, sier derimot Solskjær.

– Men han er en fantastisk gutt med mye energi, og han har bare lyst til å være med. Han trosser ofte smerter og styr, og har lyst til å stille opp. Det er en del av læringa hans, for han kommer til å ha media etter seg i 15 år til, fortsetter han.

Etter 4–0-seieren mot Brann i begynnelsen av juli var kanskje den kampen i årets sesong hvor 17-åringen var hetest i mixed zone etter kamp. Det er ikke så rart når han leverte denne prestasjonen: