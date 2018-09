HOLDER UNNA: Gretzky B.R. leder hele veien i årets Derby. I hans rygg sitter stallkameraten Spiderman T.G. fast. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

Lørdagens travtips: Derby-vinner i Gulljackpot

SPORT 2018-09-28T10:41:35Z

Stallkameratene, Derby-vinneren Gretzky B.R. og treeren Spiderman T.G., møtes til dyst i Klein-løpet, i en V75-omgang hvor Norsk Rikstoto dobler syverpotten.



Anders Olsbu

Publisert: 28.09.18 12:41 Oppdatert: 28.09.18 12:58

Gretzky B.R. ledet hele veien i kvalifisering og finale av Derby. I hans rygg manglet Spiderman T.G. rom, og gikk på karrierens første nederlag i sitt syvende forsøk.

– Begge Gundersen-traverne er aktuelle i Josef Kleins æresløp. Gretzky B.R. har vunnet sportrekningen, og skulle han få overta fra Crackajack kan løpet være kjørt. Ellers vil det åpne seg opp. Den gode svenskegjesten Weekend Fun vil nok også ha et ord med i laget, tror VGs travekspert, Anders Olsbu.

I det andre storløpet i V75-spillet, K.N. Stensruds æresløp, tror han Moni Viking og Cash Okay vil gjøre opp om seieren.

Som alenestreker endte traveksperten til slutt opp med Seaborn Titanic og Roxy Lady.

– Begge står perfekt inne i grunnlagsmessig i sine respektive løp. Roxy Lady var knallgod toer i en hoppe-Derby-kvalifisering bak Normandie Royal nest sist og viste stor fart i finalen inntil hun ble sjenert på siste bortre, varsler Olsbu.

Dagens banker

Seaborn Titanic (V75-5) møter overkommelig lag og har en fin oppgave på papiret. Skal ha en god sjanse til å runde alle tross bakspor.

Dagens luring

Cash Okay (V75-6) var veldig positiv etter sitt Frankrike-opphold sist. Hadde han ikke vært ute av det siste sving, kunne han kjempet om seieren. Photo Lavec vant.

Her er Olsbus V75-tips til Leangen:

Lite V75-forslag (store bokstaver): 180 kroner

Stort V75-forslag (over streken): 1350 kroner

V75-1 (2140ma)

5 ROXY LADY

——————————

7 Tahiti Lady

9 Nika

8 She's In Love

6 Call Me Superb

12 Encore Un Sisu

10 Exciting Chip

3 Winning Mistress

4 Brightasabutton

1 Vacation Queen

11 Daddy's Angel

2 Ciao Bella Vici

Løpet

En eller mange er spørsmålet i hoppedivisjonen.

Favoritten

Roxy Lady er den klart beste hesten. Bare det ikke blir galopp eller helt feil med posisjonene, skal hun ha en meget bra sjanse. I kvalifiseringen til hoppe-Derby nest sist. Fikk hun en tung sisterunde, men ble likevel toer bak meget gode Normandie Royal, var dog klart slått. I finalen kom hun i forrykende tempo fra jumboplass på siste bortre, men ble dyttet ut i fjerdespor, fikk det meste av løpet spolert og måtte nøye seg med en åttende. Hun står perfekt inne grunnlagsmessig og kan ta en velfortjent seier.

Outsiderne

Nika vant lett fra tet sist. Er kanskje best der fremme, men står til for et fint løp.

Luringen

Tahiti Lady har det virkelig løsnet for. Nest sist var hun overlegen fra tet. Trippelaktuell.

Startsiden

Brightasabutton, Call Me Superb og Tahiti Lady er kjappe feilfrie.

V75-2 (2140mv)

3 MAKITA

4 MIA MELIS

1 T.M. STJERNA

2 LAUVÅS EMMA

9 PAVE JERKILA

10 Gjølmes Spika

5 Il Oda

6 Myrviks Amor

13 Minelli

15 Vildeli

11 Rebekka

7 Stensvik Marikken

14 Krokstad Juvita

8 Hammerstjerna

12 Helle Tone

——————————

Løpet

Åpen hoppecup. Jeg tror mest på strekhestene.

Favoritten

Makita skal helst ha det servert. Da kan hun speede meget fort. Men hun skal ikke komme for tidlig foran, da kan hun bremse.

Outsiderne

Mia Melis var overlegen fra tet sist. Fast bak Makita til slutt nest sist.

Luringen

Pave Jerkila pleier ofte komme i form på denne tiden. Kan overraske feilfritt og om hun er tilbake slag.

Startsiden

Makita er raskest. Skal kanskje ha rygg, da hun er best med det.



V75-3 (2640ma)

6 CREEK'S SUPERLINE

10 CRY WOLF

8 HARDY B.R.

——————————

12 F.X. Fragola

3 Miss Tanic

2 Cecilie Halbak

4 Racing Commissioner

1 Pyrechept

11 Likeawalkinthepark

9 K.L.M. Stormborn

5 Conseila's de Bello

7 Lord Frecel

Løpet

Tre hester peker seg ut i grunndivisjonen.

Favoritten

Creek's Superline er ubeseiret på sine seks starter hittil i karrieren og har mer å gå på. Sist feilet han på siste bortre, men kom voldsomt tilbake og knep seieren, dog i veldig billig lag. Vant lett foran F.X. Fragola fra tet nest sist. Møter tøffere lag nå, men skal uansett regnes med en god sjanse igjen.

Outsiderne

Hardy B.R. vant lett fra tet sist og avsluttet bra i de tre forrige startene. Står sjanseartet til spormessig og må ha en god del tur.

Luringen

Cry Wolf fikk en fortjent seier sist. Tok en sterk seier fra dødens da. Avsluttet fort til tredje etter sen åpning nest sist. Ikke ufarlig feilfritt.

Startsiden

Miss Tanic, Cecilie Halbak, Creek's Superline og Hardy B.R. er kjappe.



V75-4 (2140ma)

3 GRETZKY B.R.

8 SPIDERMAN T.G.

7 WEEKEND FUN

2 Crackajack

5 Robin G.T.

——————————

4 Chef Superb

1 Folsom Line

6 C. Brillianto

Løpet

Kun åtte hester til start i Josef Kleins æresløp med 100 000 kroner i førstepremie. Fem av dem har faktisk vinnersjanse, med den ferske Derby-vinneren Gretzky B.R. i spissen.

Favoritten

Gretzky B.R. var god til seier fra tet både i kvalifisering og finale av Derby og skal regnes med en god sjanse igjen. Gundersen-traveren er kjapp fra start. Så spørs det hva Andre H. Stensen bak Crackajack velger å gjøre. Får Gretzky B.R. overta kan løpet være kjørt. Skulle han havne utvendig, åpner løpet seg opp. Uansett posisjon skal den gode 4-åringen regnes.

Outsiderne

Weekend Fun er en god svenskegjest. Han ble med i angrep fra køen runden igjen sist, men kunne ikke hevde seg da. Gangen før tok han en sterk seier på 1.11,0 tross tredjespor og dødens. I sommer gikk han 1.12,3 full vei fra lederrygg og ble tredje bak Zack's Zoomer og High Glider. Viser han seg fra sin beste side, kan han muligens yppe seg.

Crackajack vant lett foran Robin G.T. i en Derby-kvalifisering nest sist. I finalen kunne han ikke hevde seg fra køen, ble dessuten hindret på siste bortre. Scarlet Knight-sønnen kan muligens ta føringen om kusken vil. Men velger han rygg på favoritten, er han vel nesten sikret annenplassen, om han viser seg fra sin beste side.

Luringen

Spiderman G.T. manglet rom i rygg på Gretzky B.R. i Derby-finalen sist og virket til å ha litt igjen. Var ubeseiret på seks starter før det. I kvalifiseringen knep han seieren fra fjorårets Kriterie-vinner Hard Times. Vallaken står ytterst på vingen, men feltet er lite. Men skal han vinne må nok stallkameraten Gretzky B.R. bli svart ut.

Startsiden

Crackajack er kjapp fra start, så spørs det om han vil eller kan svare ut Gretzky B.R.



V75-5 (2140ma)

11 SEABORN TITANIC

——————————

3 Gjølmes Caviar

1 Zarahs Valentino

6 Disco Queen

10 Little Red Corvette

9 M.S. Capisce

4 Five Star Genius

2 Runaway Train

7 Janske

12 Ms. Quaker Force

8 Sancus Cox

5 Xandria

Løpet

Jeg lar Seaborn Titanic stå ugardert.

Favoritten

Seaborn Titanic var uheldig i Sverige sist, da han ble hengende i sporene til han ble bakket ned i køen. Prøvde et angrep på siste bortre og klarte en premie på ny pers, 1.12,8. Var meget bra i løpene før. Tok to strake seirer på enkleste vis og avsluttet solid i de foregående startene. Husbyn-traveren møter helt riktig selskap, tåler å gjøre en god del selv og skal ha en god sjanse til å runde til seier.

Outsiderne

Gjølmes Caviar skuffet litt sist. Ledet i lengste nest sist, men måtte se seg slått på foto av Little Red Corvette. Er kjapp ut og kan lede lenge, om han prikker føringen.

Luringen

M.S. Capisce blir kraftig kuskeforsterket og har dessuten vunnet en lokalkjøring. Kan være en trippelluring fra en spennende utgangsposisjon.

Startsiden

Gjølmes Caviar er kjapp fra start og kan ta føringen. Zarahs Valentino, Disco Queen og Sancus Cox er heller ingen sinker fra start.



V75-6 (2140ma)

7 MONI VIKING

12 CASH OKAY

——————————

2 Always So Easy

10 Red Team Rex

3 Looking Superb

6 Greyhound d'Estino

4 Longcat Hanover

1 Freaky Friday

11 Rolling Stones

5 Jaccaroo

8 The Last Ticket

9 Fux Pride

Løpet

To hester peker seg ut i K.N. Stensrud æresløp.

Favoritten

Moni Viking fortjener virkelig en seier, men han har ikke vært så lett å få inn på bestilling. I Kriteriet for to år siden tapte han kun knepent for Shocking Superman. I fjor startet han bare to ganger. I det siste har han vært ute i knalltøffe lag. Sist ble det helt feil. Glem det løpet. Nest sist var han kun knepent slått av gode Handsome Brad som vant lett i V75 sist. Tredje sist avsluttet han fort i kulissene i Jubileumspokalen, selv om det ikke ble premie.

Outsiderne

Always So Easy har vært veldig god i det siste. Møter et par skikkelige tøffinger nå. Trippelaktuell.

Luringen

Cash Okay var litt ute av det i siste sving i sitt comeback i Norge sist. Ellers kunne han kjempet om seieren i et løp Photo Lavec knep seieren fra Deep Sea Dream og Giveitgasandgo. Med det løpet kan han være ytterligere skjerpet. Blir det litt tempo, runder han de fleste.

Startsiden

Always So Easy er kjapp, kanskje ryggløp nå.



V75-7 (2140ma)

2 REMIX

10 KAKSEN

6 EIDSHAUGDJERVEN

5 EIKFAKSEN

9 Mjølner Tore

4 Søyset Kaiser

——————————

1 Gaardens Viktor

8 Lukas Rauen

12 Mjølner Fokus

7 Spang Kinge

3 Tøff

11 Raymon

Løpet

Jeg streker for halve feltet i kaldblodscupen.

Favoritten

Remix travet i tredjespor til han kom ned i dødens etter 500 meter sist. Slapp Søyset Kaiser ned foran seg runden igjen og ble siden sittende fast med alt igjen. Radet opp fire strake seirer før det. Fra en fin utgangsposisjon kan han absolutt vinne.

Outsiderne

Kaksen har vært meget god til to strake seirer i Reidun Bøhns regi. Har fått bakspor, men skal uansett regnes feilfritt og med posisjonsklaff.

Eikfaksen holdt godkjent etter en knalltøff åpning sist. Ny balanse og nytt utstyr nå. Kan lede lenge, muligens helt inn.

Luringen

Eidshaugdjerven går gode løp hver gang og fortjener virkelig en seier snart. Men han står litt sjanseartet til et stykke ute bak bilen, da han ikke er av de raskeste fra start. Men klaffer det med posisjonene er det ikke helt umulig. Bugge-traveren går alltid til mål.

Startsiden

Eikfaksen spinner normalt til tet.



NØKKELKUSKEN

Navn: Veronika Bugge

Alder: 29 år

Antall seirer i år: 19

Antall seirer totalt: 105

Veronika på hugget

Sakte, men sikkert har Veronika Bugge bygget opp en solid trenerstall på Bjugn i Fosen. 29-åringen er inne i sitt klart beste år i løpsbanen noensinne. Lørdag kan hun vinne to V75-løp på hjemmebanen Leangen.

V75-1: - Åpent innledningsvis. Min favoritt blir Tahiti Lady, som har gått flotte løp i det siste. Hesten å slå er Roxy Lady som gjorde det bra i hoppe-Derby. Nika og She’s In Love har begge toppform, men står sjanseartet til. Luringen er Exciting Chip som var god til seier sist og som vil profitere på hardt tempo foran. Call Me Superb er heller ikke ueffen med maks klaff.

V75-2: - Et åpent hoppeløp løp der strekhestene skiller seg litt ut. Makita og T.M. Stjerna har begge fart nok i kroppen og form til kjempe om seieren. Lauvås Emma går fine løp hver gang. Myrviks Amor er god nok bare han han ikke faller ut av det til slutt. Luringen kan være svenskegjesten Minelli som var nede på 1.25-tallet sist og som har møtt tøff motstand de siste gangene.

V75-3: - Jeg kan ikke annet enn å tro på en bra sjanse med Creek’s Superline, som har vunnet seks løp av seks mulige. Det eneste som bekymrer litt var galoppen sist. Derfor garderer jeg med min egen stallhest, Likeawalkinthepark, som var bedre enn forventet til seier sist. Han har bra kapasitet. Hardy B.R. gikk også et bra seiersløp sist.

V75-4: - Gretzky B.R. ledet Norsk Trav Derby fra start til mål til en sterk og kontrollert seier. Jeg tror han gjør det samme her. Banker.

V75-5: - Selv om han står sjanseartet til, skal Seaborn Titanic være så mye bedre enn de andre, at han skal vinne selv fra dødens. Banker nummer to.

V75-6: - Det er flere hakk ned motstandsmessig for Moni Viking. Trønderhesten har vært veldig god mot flere av de aller beste i Norden. Jeg kan ikke forstå annet enn at årets første seier kommer her. Banker nunner tre.

V75-7: - Mange bra på farten. Jeg setter Remix først. Formen er på topp, noe han beviste på Bjerke sist, og han har vunnet sportrekningen. Jeg har uansett ambisjoner med Eidshaugdjerven, som det har vært mye stang ut for i det siste. Han er i toppform og kan vinne med mer flyt enn i det siste. Kaksen har vært god til to strake seirer etter lang pause og er en vinnerhest som skal regnes. Andre med muligheter er Eikfaksen og Søyset Kaiser.